Євросоюз поки не може надати Україні конкретну дату вступу до блоку, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до Євросоюзу.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Відповідь ЄК

На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.

"Мушу сказати, що Україна виявляє видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Це важкі реформи, нелегкі реформи. Потрібно переконати багатьох людей підтримати їх, модернізувати країну. І дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, попри війну за своє виживання", - наголосила фон дер Ляєн.

Політикиня зазначила, що ЄС продовжуватиме заохочувати Україну до швидких реформ на шляху до членства в блок. Однак, за її словами, встановлення конкретних дат в цьому питанні є неможливим.

"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.

Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

