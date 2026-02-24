УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7662 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС
2 216 83

Євросоюз поки не може надати Україні конкретну дату вступу до блоку, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до Євросоюзу.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь ЄК

На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.

"Мушу сказати, що Україна виявляє видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Це важкі реформи, нелегкі реформи. Потрібно переконати багатьох людей підтримати їх, модернізувати країну. І дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, попри війну за своє виживання", - наголосила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

Політикиня зазначила, що ЄС продовжуватиме заохочувати Україну до швидких реформ на шляху до членства в блок. Однак, за її словами, встановлення конкретних дат в цьому питанні є неможливим.

"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.

Заяви про дату вступу України в ЄС

  • Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
  • Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея "політичного вступу" України до ЄС у 2027 році є, - Домбровскіс

Автор: 

членство в ЄС (1504) Євросоюз (15153) фон дер Ляєн Урсула (997)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
для вступу в ЄС сформовано перелік вимог. Виконано нуль! Нуль!
показати весь коментар
24.02.2026 18:25 Відповісти
+6
як баронесса може сказати строк якщо Зе не виконав жодної(!) вимоги НАПИСАНИХ, які потрібні для вступу! До кінця січня обіцяв подати Закон про перезавантаження ДБР і ...ні ***! Він просто грає в гру, таку саму як грав Януковощ!
показати весь коментар
24.02.2026 18:27 Відповісти
+4
Вони просто ******* куколди які живляться кров'ю наших воїнів....
показати весь коментар
24.02.2026 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна не може пробити блок
показати весь коментар
24.02.2026 18:13 Відповісти
Це український блок
показати весь коментар
24.02.2026 18:31 Відповісти
Україна - без Кучми!
Україна в ЄС - без Зе...
показати весь коментар
24.02.2026 18:15 Відповісти
який сенс приєднуватися до "європейського" мультикультуралізму, якщо ми боремося проти російського мультикультуралізму?
показати весь коментар
24.02.2026 18:17 Відповісти
У чому полягає російський мультикультуралізм?
показати весь коментар
24.02.2026 18:19 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 18:22 Відповісти
в тому, що росіянами вони вважають всіх людей, які живуть в рашці, без розділення за расою або етнічною належністю. Там активно популяризується змішування рас та етнічних груп. Популяризується сумісне існування різних релігій. Єдина вимога - не бути проти рашки.
показати весь коментар
24.02.2026 18:23 Відповісти
Хочеш сказати, що у рашці популяризується сумісне існування юдаїзму та ісламу?
показати весь коментар
24.02.2026 18:29 Відповісти
Так. Більше того, навіть юдаїзму, ісламу та християнства. А з імпортом індусів ще й мабуть культ Калі буде в переліку.

Ще раз: який сенс боротися за Україну, якщо вона теж стане частиною мультикультурного простору, просто не під москвою, а під брюселем? Кінцевий результат - заміщення місцевого населення - буде в обох випадках.
показати весь коментар
24.02.2026 18:32 Відповісти
Русскій Міръ це по твоєму розумінню мультикультурний простір...і яке місце у цьому російському мультикультурному просторі займає українська культура?
показати весь коментар
24.02.2026 18:50 Відповісти
***** ж сказало, що Шевченко - видатний російський автор. Українська культура в рф повністю асимільована, і етнічні українці, які живуть в рашці не вважають себе українцями.
показати весь коментар
24.02.2026 19:05 Відповісти
То у чому російський мультикультуралізм? в асиміляції?
показати весь коментар
24.02.2026 19:09 Відповісти
Культуру індусів або таджиків там ніхто не асимілює, їх імпортують, і вони спокійно собі роблять все, що не заборонено. Мають общини, ходять в мечеті, мають культурні та освітні організації.
показати весь коментар
24.02.2026 19:11 Відповісти
Згідно з твоєю версією російського мультикультуралізму мечеті таджиків є одночасно синагогами...
показати весь коментар
24.02.2026 19:19 Відповісти
Де я таке писав? Просто в рф є і мечеті, і синагоги, і християнські храми. Це і є мультикультуралізм, така сама хрінь є в ЄС.
показати весь коментар
24.02.2026 19:21 Відповісти
Зрозуміло...а нас зараз нічого такого нема...в нас зараз Україна для українців...
показати весь коментар
24.02.2026 19:24 Відповісти
Ні, у нас так само. Просто кількість неукраїнців поки що відносно мала. Вступ до ЄС це виправить, і в Україні найпопулярнішим ім'ям для новонароджених буде ім'я пророка педофіла мухамеда.
показати весь коментар
24.02.2026 19:31 Відповісти
А що скажеш про теперішній національний склад влади ще не виправлений єесом?
показати весь коментар
24.02.2026 19:37 Відповісти
Надто багато представників етнічних меншин (в тому числі негоїв) у владі, це погано. Має бути пропорційна система, або взагалі етнократія українців. Всі меншини мають країни, куди можна переїхати, якщо їм щось тут не подобається.
показати весь коментар
24.02.2026 19:42 Відповісти
здравые идеи национализма. Я вообще думаю что эта война это какой-то план по утилизации белого населения в крупнейшей европейской державе с минимумом нац меньшинств. Так что после войны с ******** будет еще одна война против левацких идей Брюсселя. Главное чтобы опять не выбрали еврея или какого-то азера или татарина(хотя их и так уже полно в силовых органах, как тараканов)
показати весь коментар
24.02.2026 19:51 Відповісти
Це війна з європейською цивілізацією.
показати весь коментар
24.02.2026 20:03 Відповісти
європейська цивілізація програла цю війну в 45 році.
показати весь коментар
24.02.2026 20:14 Відповісти
На Батьківщині цих представників етнічних меншин (в тому числі негоїв) при владі нема жодного українця. Там це просто немислимо. Треба перейменувати Революцію Гідності у Революцію Української Національної Гідності.
показати весь коментар
24.02.2026 20:00 Відповісти
у нас ще не було революції, тим більше національної

може вже і не буде
показати весь коментар
24.02.2026 20:15 Відповісти
Монголи, слов'яни, мусульмани в одній країні. Теж хочеш, щоб на ураза-байрам пів Києва стояли на колінах на килимках? Чи може хочеш, щоб Україна взяла на себе квоту на розміщення у себе сирійських біженців?
показати весь коментар
24.02.2026 18:24 Відповісти
Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCTI2MDYzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiH9ZixxfKSAxXNFBAIHalFD98QgK4QegQIARAB Польща не має офіційних публічно оголошених квот спеціально для сирійських біженців. А що скажеш про національний склад теперішньої української влади?
показати весь коментар
24.02.2026 18:27 Відповісти
Польща не має, а от Україна буде мати. Бо за свої борги треба буде розплачуватися.
показати весь коментар
24.02.2026 18:30 Відповісти
Зрозуміло. Ті країни, які мають сирійських біженців мають борги. Очевидно, що ті країни, які мають українських біженців теж мають борги. Так все ж...що скажеш про національний склад теперішньої української влади і про що він свідчить?
показати весь коментар
24.02.2026 18:40 Відповісти
>Зрозуміло. Ті країни, які мають сирійських біженців мають борги.

ні, але країни, які мають борги, знаходяться під тиском кредиторів, і будуть виконувати їх забаганки. Приклад - МВФ.

Багато країн ЄС масово приймають "біженців" з африки, бо ціль одна - етнічне заміщення населення.
показати весь коментар
24.02.2026 18:43 Відповісти
Чия це ціль?
показати весь коментар
24.02.2026 18:45 Відповісти
Політичних еліт Європи, США, Австралії, Канади, Нової Зеландії.
показати весь коментар
24.02.2026 18:53 Відповісти
Де про це прочитати? чи це твоя особиста думка?
показати весь коментар
24.02.2026 18:56 Відповісти
Просто загуглити: назва країни + diversity. Ще як бонус можна подивитися With Open Gates: https://archive.org/details/withopengates_201709
показати весь коментар
24.02.2026 19:08 Відповісти
Україна не польща, єврокомісія скаже - треба розмістити мільйон біженців, інакше не буде допомоги і введуть санкції, українська влада і погодиться.
показати весь коментар
24.02.2026 18:30 Відповісти
Зрозуміло...єврокомісія скаже - треба пересадити усіх корупціонерів, українська влада і погодиться.
показати весь коментар
24.02.2026 18:42 Відповісти
А воно їм треба? Ті корупціонери потім вкладають гроші в ЄС.
показати весь коментар
24.02.2026 18:47 Відповісти
Москва та Ізраїль це ЄС?...тоді нам туди дійсно не потрібно...
показати весь коментар
24.02.2026 18:58 Відповісти
Гарна маніпуляція, тільки чомусь багато українських корупціонерів мають власність саме в ЄС, навіть умовна крупа.
показати весь коментар
24.02.2026 19:10 Відповісти
Як ти міндічів з цукерманами з їхніми двушечками усєрдна захищаєш...
показати весь коментар
24.02.2026 19:12 Відповісти
Ні, я просто окрім негоїв ще пам'ятаю про етнічних українців-корупціонерів, які ******* мати власність саме в ЄС.
показати весь коментар
24.02.2026 19:19 Відповісти
ШІ -
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022 і до кінця 2025 року країни ЄС закупили в росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
показати весь коментар
24.02.2026 18:20 Відповісти
В чому проблема озвучити конкретну дату або погодитися на вже озвучену - 2027 рік?. Корупція? Зі вступом до ЄС з корупцією в Україні боротимуться правоохоронці всього ЄС. Все решта балачки. Ціни приблизно зрівняються з сусідніми державами і зарплати також.
показати весь коментар
24.02.2026 18:21 Відповісти
для вступу в ЄС сформовано перелік вимог. Виконано нуль! Нуль!
показати весь коментар
24.02.2026 18:25 Відповісти
Це ж вона казала, що Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза»? 🤭
показати весь коментар
24.02.2026 18:21 Відповісти
Вони просто ******* куколди які живляться кров'ю наших воїнів....
показати весь коментар
24.02.2026 18:28 Відповісти
Яким чином "живляться"?
показати весь коментар
24.02.2026 18:30 Відповісти
Бо русня не йде окуповувати італію з францією, а загрузла в Україні, за рахунок героїзму українських воїнів.
показати весь коментар
24.02.2026 18:34 Відповісти
Ідіот.Не пиши нічого під моїми коментами.Відповідати не буду.
показати весь коментар
24.02.2026 18:36 Відповісти
Де захочу, там і буду писати.
показати весь коментар
24.02.2026 18:38 Відповісти
Коли вже в божевільні нет відключать...
показати весь коментар
24.02.2026 19:03 Відповісти
А ще Америку не йде атакувати.
показати весь коментар
24.02.2026 18:44 Відповісти
США мають потужну армію, на відміну від країн Європи.
показати весь коментар
24.02.2026 18:50 Відповісти
Єстонія тоді, по твоєму, має Армію на рівні США.
показати весь коментар
24.02.2026 18:51 Відповісти
Естонія перестала бути країною Європи?

"США мають потужну армію, на відміну від країн Європи."
показати весь коментар
24.02.2026 18:55 Відповісти
Тобто в Європі Армії практично нема...чому ж тоді росія не напала на Європу?? виходить, що у 2022 естонська Армія була сильнішою за українську?
показати весь коментар
24.02.2026 19:04 Відповісти
>чому ж тоді росія не напала на Європу??

Гарне питання, можливо ***** - ідіот, або повірив, що він зможе швидко (за 4 години) окупувати Україну.
показати весь коментар
24.02.2026 19:09 Відповісти
як баронесса може сказати строк якщо Зе не виконав жодної(!) вимоги НАПИСАНИХ, які потрібні для вступу! До кінця січня обіцяв подати Закон про перезавантаження ДБР і ...ні ***! Він просто грає в гру, таку саму як грав Януковощ!
показати весь коментар
24.02.2026 18:27 Відповісти
Так вони ж сами його заохочують...навіть в очі не можуть сказати зепокидьку що воно покидьок...
показати весь коментар
24.02.2026 18:29 Відповісти
а який в цьому практичний сенс сьогодення? Вони допомагають Україні, а Зе її законно обраний президент. А те що він покидьок не їх проблема, це проблема "насєлєнія" Тай нам потрібна зброя і гроші а не патетичні заяви. Добре що вони путіна покидьком називають, бо в 1938 все було "нє так аднозначно"
показати весь коментар
24.02.2026 18:35 Відповісти
Не називають вони його покидьком .
Більше того - вони , за 4 роки , на 213млрд€ , в нього газу і нафти купили !
показати весь коментар
24.02.2026 19:11 Відповісти
Ну сказали, а далі що? Який практичний результат ви бачите? Він після цього стане іншим? Піде у відставку? Застрелиться? Що?
показати весь коментар
24.02.2026 19:15 Відповісти
Коли зло підживлюють воно росте....нагліє від безкарності ...
показати весь коментар
25.02.2026 05:56 Відповісти
Росте, нагліє… Але ж його обрав "мудрий нарід" і схоже досі довольний своїм вибором. Ви ж памʼятаєте: єслі чьто нє так, мьі єво смєтьом! Ну і? Шкода нормальних людей, попереджали ж…
показати весь коментар
25.02.2026 09:39 Відповісти
Коротко-спочатку реформи,потім членство.Ну не хочуть вони собі на шию вішати єрмака-татарова,міндича,баканова і т.д.
показати весь коментар
24.02.2026 18:29 Відповісти
Україна отримала від ЄС перелік вимог, за якими і перевірятимуть, чи виконала наша країна критерії для вступу.

Як пише https://www.facebook.com/********?__cft__[0]=AZbOeO3oS7whD3VeUMZoHZIrt_uWUUdLlvjUPoUuvvECbFw9W6ShYsUN4SKnHCtj0TcBsk7PjTCAafyRJu3Q6QezBD4dFvWhIjgpYtTdaKtSWTCxLaQVFXWAYrNG8KCQIA2usosumUJLL-UiUms1NjJ1QiqUPgL1-Gap6Ven9PGFT7uzplaWPAV8i15ter1UV6E&__tn__=-]K-R Європейська правда, низку вимог у сферах верховенства права та антикорупції нам доведеться виконати перед вступом навіть за найшвидшого сценарію.

Ось низка вимог, які висуває Євросоюз:

розширення юрисдикції НАБУ на всі державні посади з високим рівнем ризику;

надання САП повноваження відкривати провадження проти народних депутатів без санкції генпрокурора;

вилучення положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування ("правки Лозового");

реформа ДБР за значної участі незалежних експертів, визначених міжнародними партнерами;

забезпечення більшої прозорості та об'єктивності процедури відбору та звільнення генерального прокурора;

відчутний прогрес в реформуванні СБУ;

переглянуті процедури перевірки доброчесності для суддів Верховного суду та інших вищих судів;

своєчасне призначення кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, які пройшли міжнародну перевірку;

розширення складу комісії з відбору членів Вищої кваліфкомісії суддів із залученням міжнародних експертів.

Вимоги - цілком реальні і зрозумілі. І саме від української влади залежить, коли ми їх виконаємо і чи зможемо якнайшвидше досягти відповідності всім критеріям.
показати весь коментар
24.02.2026 18:32 Відповісти
90 млрд євро кредиту для України підтримали всі 27 країн ЄС
показати весь коментар
24.02.2026 18:33 Відповісти
"Очень" неожиданно.
показати весь коментар
24.02.2026 18:34 Відповісти
обдурили Орбана сказали шо запустять Дружбу і відклали запуск
показати весь коментар
24.02.2026 18:35 Відповісти
думаю Орбан "сам обманиваться рад"
показати весь коментар
24.02.2026 18:36 Відповісти
Яка "несподіванка". Євроскоти хоч би задумалися,що Україна зараз страждає саме через бажання вступити в цей самий,як виявляється нікчемний ЄС 12 (12Карл!!!) років тому. Тварюки лицемірні. Треба починати робити військовий союз навколо України та й все. Все інше -підарастія та балаканина.
показати весь коментар
24.02.2026 18:43 Відповісти
Україна зараз страждає через бажання "паржатьпапріколу", саме ржуни допомогли ворогам вперти свого агента президентом. А разом з придурками страждають і нормальні люди.
показати весь коментар
24.02.2026 19:09 Відповісти
Це вже 100500 раз пишеться. Але зараз мова про конкретні речі. Великобританія буде допомагати?
показати весь коментар
24.02.2026 19:29 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 18:48 Відповісти
Кожен раз пишу: ніхто зелену брехливу корупційну шоблу в ЄС не допустить, отак обіцянками, як морквиною перед небритою мордою оманського віслюка будуть помахувати, а воно буде гундосити, що всі кругом винні.
показати весь коментар
24.02.2026 19:05 Відповісти
Альо даш ти даш,це вимагання , по пацанськи
показати весь коментар
24.02.2026 19:21 Відповісти
Та нікому ми там не потрібні, - з голою сракою, купою боргів і дикою корупцією..
показати весь коментар
24.02.2026 19:40 Відповісти
Існують домовленності не пускати нас в ЕС та НАТО. Про це навіть Трамп ліниво каже.
показати весь коментар
24.02.2026 19:57 Відповісти
Вже вступили в НАТО тепер так само вступимо в єс
показати весь коментар
24.02.2026 21:16 Відповісти
... без реальних реформ ніякого вступу не буде ,повинні запрацювати інститути держави ,наприклад, судова система, податкова служба ...
Замість цього маємо рішал на всіх рівнях і чиновників із захмарними статками.
Це яка з країн Європи захоче фінансувати нашу мафію ?
Цю інформацію можна передати прямо у охвіс, щоб перестали клеїти дурня та імітувати патужні дії...
показати весь коментар
24.02.2026 22:35 Відповісти
Уже и морковку забрали. Приближаемся к кульминации.
показати весь коментар
24.02.2026 23:25 Відповісти
 
 