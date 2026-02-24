Євросоюз поки не може надати Україні конкретну дату вступу до блоку, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до Євросоюзу.
Про це вона сказала на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Відповідь ЄК
На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.
"Мушу сказати, що Україна виявляє видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Це важкі реформи, нелегкі реформи. Потрібно переконати багатьох людей підтримати їх, модернізувати країну. І дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, попри війну за своє виживання", - наголосила фон дер Ляєн.
Політикиня зазначила, що ЄС продовжуватиме заохочувати Україну до швидких реформ на шляху до членства в блок. Однак, за її словами, встановлення конкретних дат в цьому питанні є неможливим.
"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", - додала фон дер Ляєн.
Заяви про дату вступу України в ЄС
- Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
- Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.
Україна - без Кучми!
Україна в ЄС - без Зе...
Ще раз: який сенс боротися за Україну, якщо вона теж стане частиною мультикультурного простору, просто не під москвою, а під брюселем? Кінцевий результат - заміщення місцевого населення - буде в обох випадках.
може вже і не буде
ні, але країни, які мають борги, знаходяться під тиском кредиторів, і будуть виконувати їх забаганки. Приклад - МВФ.
Багато країн ЄС масово приймають "біженців" з африки, бо ціль одна - етнічне заміщення населення.
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022 і до кінця 2025 року країни ЄС закупили в росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
"США мають потужну армію, на відміну від країн Європи."
Гарне питання, можливо ***** - ідіот, або повірив, що він зможе швидко (за 4 години) окупувати Україну.
Більше того - вони , за 4 роки , на 213млрд€ , в нього газу і нафти купили !
Як пише Європейська правда, низку вимог у сферах верховенства права та антикорупції нам доведеться виконати перед вступом навіть за найшвидшого сценарію.
Ось низка вимог, які висуває Євросоюз:
розширення юрисдикції НАБУ на всі державні посади з високим рівнем ризику;
надання САП повноваження відкривати провадження проти народних депутатів без санкції генпрокурора;
вилучення положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування ("правки Лозового");
реформа ДБР за значної участі незалежних експертів, визначених міжнародними партнерами;
забезпечення більшої прозорості та об'єктивності процедури відбору та звільнення генерального прокурора;
відчутний прогрес в реформуванні СБУ;
переглянуті процедури перевірки доброчесності для суддів Верховного суду та інших вищих судів;
своєчасне призначення кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, які пройшли міжнародну перевірку;
розширення складу комісії з відбору членів Вищої кваліфкомісії суддів із залученням міжнародних експертів.
Вимоги - цілком реальні і зрозумілі. І саме від української влади залежить, коли ми їх виконаємо і чи зможемо якнайшвидше досягти відповідності всім критеріям.
Замість цього маємо рішал на всіх рівнях і чиновників із захмарними статками.
Це яка з країн Європи захоче фінансувати нашу мафію ?
Цю інформацію можна передати прямо у охвіс, щоб перестали клеїти дурня та імітувати патужні дії...