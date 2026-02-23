Ідея "політичного вступу" України до ЄС у 2027 році є, - Домбровскіс

Політичний вступ України до ЄС: що кажуть у Єврокомісії?

У Єврокомісії є план, що може надати Україні часткове членство в ЄС вже у 2027 році.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Подробиці

За його словами, міркування щодо "політичного вступу" (коли країна вступає після виконання базових критеріїв, а секторальну інтеграцію завершує згодом) дійсно є.

"На даному етапі це більше ідеї та міркування. Нічого ще не формалізовано і не закарбовано в камені", - зазначив Домбровскіс.

Єврокомісар сказав, що Євросоюз готовий працювати над тим, щоб зрештою зробити Україну повноправним членом, паралельно шукаючи шляхи інтеграції України до єдиного ринку ЄС ще під час продовження переговорів.

Водночас він уникнув запитання, чи дійсно така інтеграція України до ЄС можлива у 2027 році.

Читайте: Питання щодо прискореного вступу України до ЄС порушувалося на конференції в Мюнхені, - Сибіга

Заяви про дату вступу України в ЄС

  • Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Також читайте: Між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу, - Рінкевичс

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (131) членство в ЄС (1503) Євросоюз (15153)
Топ коментарі
Не вірю.... "Снодійне" хотять втюхати!
23.02.2026 17:31 Відповісти
Тобто дадуть медальку "Потужний Лідор привів вас у ЄС".
Але це буде не дорослий справжній ЄС а "дитячий", іграшковий
Рівень довіри до режиму верховного ясносяйного міндіча
23.02.2026 18:06 Відповісти
0о а що мій коментар забанили про овечок та морквину?😸. Нє пазітівно, ? , ну звичайно нам краще рожева локшина.
23.02.2026 18:07 Відповісти
Або "платонічне кохання", без фізичної взаємності
А що там було ?

Ви використовувати Потужметр на 5 поділок ?
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
⬆️ Потужність Росте
↗️ Перемога ...
23.02.2026 18:10 Відповісти
Просто емоджі зобразив 4🥕 моркви і 4🐏 овечки, без слів 😸
23.02.2026 18:13 Відповісти
Часткове членство ?
Так називається тепер Лохотрон.UA.
Без Конституції та базових Людських прав зате з шильдиком " зроблено в Европі"
23.02.2026 18:08 Відповісти
"Я привіз вам мир ЄС» заявив Чемберлен вождь племені
23.02.2026 18:10 Відповісти
Не буде ніякого вступу у 2027 році, не вішайте людям лапшу на вуха! Допоки війна не буде закінчена та усі українські території не будуть звільнені, ніякого вступу до ЄС не буде!
23.02.2026 18:27 Відповісти
В мене є великі сумніви щодо доцільності вступу в ЄС. Що воно дасть простим громадянам крім проблем і зубожіння? Замітьте, що всі антинародні закони і утиски українців, приймалися спираючись на асоціації в ЄС. І це тільки початок папки неадекватних вимог від ЄС які вимагають прийняти проти українців
23.02.2026 18:47 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що прості громадяни ЄС живуть у кризі та зубожінні.
23.02.2026 19:24 Відповісти
Не путайте європейців які останні 100 років жили в цивілізації і розкоші і набрали жирок, перед тим як їх почали доїти, і українців які останні сто років жили під московською окупацією, в рабстві, пройшли декілька воєн і революцій і яких хочуть зразу з води да в полум'я не давши відхекатись.
23.02.2026 21:17 Відповісти
А коли і хто почав доїти європейців?
23.02.2026 21:24 Відповісти
Понарошку будет))
24.02.2026 00:34 Відповісти
 
 