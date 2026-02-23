Ідея "політичного вступу" України до ЄС у 2027 році є, - Домбровскіс
У Єврокомісії є план, що може надати Україні часткове членство в ЄС вже у 2027 році.
Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Подробиці
За його словами, міркування щодо "політичного вступу" (коли країна вступає після виконання базових критеріїв, а секторальну інтеграцію завершує згодом) дійсно є.
"На даному етапі це більше ідеї та міркування. Нічого ще не формалізовано і не закарбовано в камені", - зазначив Домбровскіс.
Єврокомісар сказав, що Євросоюз готовий працювати над тим, щоб зрештою зробити Україну повноправним членом, паралельно шукаючи шляхи інтеграції України до єдиного ринку ЄС ще під час продовження переговорів.
Водночас він уникнув запитання, чи дійсно така інтеграція України до ЄС можлива у 2027 році.
Заяви про дату вступу України в ЄС
- Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.
Але це буде не дорослий справжній ЄС а "дитячий", іграшковий
Рівень довіри до режиму верховного ясносяйного міндіча
Так називається тепер Лохотрон.UA.
Без Конституції та базових Людських прав зате з шильдиком " зроблено в Европі"
мирЄС» заявив Чемберленвождь племені