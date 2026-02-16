709 11

Питання щодо прискореного вступу України до ЄС порушувалося на конференції в Мюнхені, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна та європейські держави порушували питання щодо прискореного вступу держави до Європейського Союзу.

Про це під час пресконференції розповів міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Спротив Угорщини

За його словами, процес міг бути швидшим, але дискусія триває саме через спротив Угорщини. Водночас інші європейські країни, як зазначив міністр, усвідомлюють важливість членства України в ЄС.

"Недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує всі українські зусилля на цьому напрямку. Але найголовніше те, що Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Євросоюзу, що Україна принесе в ЄС дуже багато переваг. Від безпеки до посилення політико-дипломатичних та економічних позицій Європи. Для самодостатності Європи. Для стратегічної автономії Європи. Для оборонної галузі", - заявив міністр.

Він додав, що наразі Україна потребує чітких термінів прискореного вступу до Євросоюзу, оскільки це також є елементом безпекових гарантій.

Заяви про дату вступу України в ЄС

  • Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Топ коментарі
+3
ну і який результат? як завжди, потужний та незламний отсос пєтрович?
16.02.2026 16:14 Відповісти
+2
Питання порушувалося чи проходило "бикування найвеличнішого" в його манері...?
16.02.2026 16:13 Відповісти
+2
І? Вам же сказали "ні". Нафіга ганяти по колу цю " потужність"
16.02.2026 16:14 Відповісти
Ти їм сци в очі, а вони тобі - то Божа роса.

Ти йому плюй межи очі, а він каже - дощ іде!

Вішати локшину на вуха - вчорашній день. Тепер ми просто живемо в локшині.
16.02.2026 16:16 Відповісти
Добре, що можна списувати все на угорців, а не зашкварене корупційне оточення зеленського чи його дії, що суперечать нормам Конституції
16.02.2026 16:19 Відповісти
І як результат затримання Галущенка з сундуком з 112 млн дол - ТОЧНО НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ ДО БОНЕВТІКА це бабло не має,М й до усього НЕКОРУМПОВАНОГО кабміну стюардеси агента Козира теж, а тим паче до виробника розових мрій про Фламінго .
16.02.2026 16:25 Відповісти
Зате у Боневтіка не наросло пузо за ці роки як в Орбана - воно блд ЛІДОР вважає, що харашо сахранілся нє завісімо от раздутія офшорав ... Спротзал в одной краваті с Єрмаком сахраніл єво в формє.
16.02.2026 16:27 Відповісти
А ще він не жав руку й не заглядав в очко хйлу , як типу його вічний суперник, котрого вовка одинаково боїться як й Крмель.

ОТЖЕ! так пачєму би не дати цій ригоМАРОДЕРНІЙ кремлівскій мафії ЧЛЕНСТВА В ЄС?
16.02.2026 16:30 Відповісти
шось я вже не бачу в тій європі нічо доброго окрім рівня доходу.ну ще корупції нема (хоч думаю десь-трошки шось є) а все решта-витрати на життя,житло,жорсткі рамки по законах-не дуже до вподоби. у нас якби викорінити панібратство,корупцію,була би прозорість і дотримання законів-то європа сама би нас просила приєднатись.а так виходить що ми маємвиконувати їхні вимоги,підлаштовуватись під їхні правила вже,а вони нас може колись візьмуть в свій клуб.
16.02.2026 17:02 Відповісти
В Україні такій міністр закордонних справ що він є що його немає. Безтолоч мабуть ставленик єрмака
16.02.2026 17:47 Відповісти
 
 