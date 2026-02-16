Питання щодо прискореного вступу України до ЄС порушувалося на конференції в Мюнхені, - Сибіга

Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна та європейські держави порушували питання щодо прискореного вступу держави до Європейського Союзу.

Про це під час пресконференції розповів міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Спротив Угорщини

За його словами, процес міг бути швидшим, але дискусія триває саме через спротив Угорщини. Водночас інші європейські країни, як зазначив міністр, усвідомлюють важливість членства України в ЄС.

"Недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує всі українські зусилля на цьому напрямку. Але найголовніше те, що Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Євросоюзу, що Україна принесе в ЄС дуже багато переваг. Від безпеки до посилення політико-дипломатичних та економічних позицій Європи. Для самодостатності Європи. Для стратегічної автономії Європи. Для оборонної галузі", - заявив міністр.

Він додав, що наразі Україна потребує чітких термінів прискореного вступу до Євросоюзу, оскільки це також є елементом безпекових гарантій.

Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

