Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Украина и европейские государства поднимали вопрос об ускоренном вступлении государства в Европейский Союз.

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Сопротивление Венгрии

По его словам, процесс мог быть быстрее, но дискуссия продолжается именно из-за сопротивления Венгрии. В то же время другие европейские страны, как отметил министр, осознают важность членства Украины в ЕС.

"Недальновидна позиция Венгрии, которая полностью блокирует все украинские усилия в этом направлении. Но самое главное, что Европа также осознает, что Украина нужна Евросоюзу, что Украина принесет в ЕС очень много преимуществ. От безопасности до усиления политико-дипломатических и экономических позиций Европы. Для самодостаточности Европы. Для стратегической автономии Европы. Для оборонной отрасли", - заявил министр.

Он добавил, что сейчас Украина нуждается в четких сроках ускоренного вступления в Евросоюз, поскольку это также является элементом гарантий безопасности.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

ну і який результат? як завжди, потужний та незламний отсос пєтрович?
Питання порушувалося чи проходило "бикування найвеличнішого" в його манері...?
І? Вам же сказали "ні". Нафіга ганяти по колу цю " потужність"
Ти їм сци в очі, а вони тобі - то Божа роса.

Ти йому плюй межи очі, а він каже - дощ іде!

Вішати локшину на вуха - вчорашній день. Тепер ми просто живемо в локшині.
Добре, що можна списувати все на угорців, а не зашкварене корупційне оточення зеленського чи його дії, що суперечать нормам Конституції
І як результат затримання Галущенка з сундуком з 112 млн дол - ТОЧНО НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ ДО БОНЕВТІКА це бабло не має,М й до усього НЕКОРУМПОВАНОГО кабміну стюардеси агента Козира теж, а тим паче до виробника розових мрій про Фламінго .
Зате у Боневтіка не наросло пузо за ці роки як в Орбана - воно блд ЛІДОР вважає, що харашо сахранілся нє завісімо от раздутія офшорав ... Спротзал в одной краваті с Єрмаком сахраніл єво в формє.
А ще він не жав руку й не заглядав в очко хйлу , як типу його вічний суперник, котрого вовка одинаково боїться як й Крмель.

ОТЖЕ! так пачєму би не дати цій ригоМАРОДЕРНІЙ кремлівскій мафії ЧЛЕНСТВА В ЄС?
шось я вже не бачу в тій європі нічо доброго окрім рівня доходу.ну ще корупції нема (хоч думаю десь-трошки шось є) а все решта-витрати на життя,житло,жорсткі рамки по законах-не дуже до вподоби. у нас якби викорінити панібратство,корупцію,була би прозорість і дотримання законів-то європа сама би нас просила приєднатись.а так виходить що ми маємвиконувати їхні вимоги,підлаштовуватись під їхні правила вже,а вони нас може колись візьмуть в свій клуб.
В Україні такій міністр закордонних справ що він є що його немає. Безтолоч мабуть ставленик єрмака
