Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Украина и европейские государства поднимали вопрос об ускоренном вступлении государства в Европейский Союз.

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Сопротивление Венгрии

По его словам, процесс мог быть быстрее, но дискуссия продолжается именно из-за сопротивления Венгрии. В то же время другие европейские страны, как отметил министр, осознают важность членства Украины в ЕС.

"Недальновидна позиция Венгрии, которая полностью блокирует все украинские усилия в этом направлении. Но самое главное, что Европа также осознает, что Украина нужна Евросоюзу, что Украина принесет в ЕС очень много преимуществ. От безопасности до усиления политико-дипломатических и экономических позиций Европы. Для самодостаточности Европы. Для стратегической автономии Европы. Для оборонной отрасли", - заявил министр.

Он добавил, что сейчас Украина нуждается в четких сроках ускоренного вступления в Евросоюз, поскольку это также является элементом гарантий безопасности.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

