Идея "политического вступления" Украины в ЕС в 2027 году есть, - Домбровскис

У Еврокомиссии есть план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, соображения о "политическом вступлении" (когда страна вступает после выполнения базовых критериев, а секторальную интеграцию завершает впоследствии) действительно есть.

"На данном этапе это больше идеи и соображения. Ничего еще не формализовано и не высечено в камне", - отметил Домбровскис.

Еврокомиссар сказал, что Евросоюз готов работать над тем, чтобы в конечном итоге сделать Украину полноправным членом, параллельно ища пути интеграции Украины в единый рынок ЕС еще во время продолжения переговоров.

В то же время он уклонился от вопроса, действительно ли такая интеграция Украины в ЕС возможна в 2027 году.

Читайте: Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Читайте также: Между государствами-членами ЕС нет согласия относительно конкретной даты вступления Украины в Евросоюз, - Ринкевичс