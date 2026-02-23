Идея "политического вступления" Украины в ЕС в 2027 году есть, - Домбровскис
У Еврокомиссии есть план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году.
Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Подробности
По его словам, соображения о "политическом вступлении" (когда страна вступает после выполнения базовых критериев, а секторальную интеграцию завершает впоследствии) действительно есть.
"На данном этапе это больше идеи и соображения. Ничего еще не формализовано и не высечено в камне", - отметил Домбровскис.
Еврокомиссар сказал, что Евросоюз готов работать над тем, чтобы в конечном итоге сделать Украину полноправным членом, параллельно ища пути интеграции Украины в единый рынок ЕС еще во время продолжения переговоров.
В то же время он уклонился от вопроса, действительно ли такая интеграция Украины в ЕС возможна в 2027 году.
Заявления о дате вступления Украины в ЕС
- Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
