РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
975 16

Идея "политического вступления" Украины в ЕС в 2027 году есть, - Домбровскис

Политическое вступление Украины в ЕС: что говорят в Еврокомиссии?

У Еврокомиссии есть план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, соображения о "политическом вступлении" (когда страна вступает после выполнения базовых критериев, а секторальную интеграцию завершает впоследствии) действительно есть.

"На данном этапе это больше идеи и соображения. Ничего еще не формализовано и не высечено в камне", - отметил Домбровскис.

Еврокомиссар сказал, что Евросоюз готов работать над тем, чтобы в конечном итоге сделать Украину полноправным членом, параллельно ища пути интеграции Украины в единый рынок ЕС еще во время продолжения переговоров.

В то же время он уклонился от вопроса, действительно ли такая интеграция Украины в ЕС возможна в 2027 году.

Читайте: Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Читайте также: Между государствами-членами ЕС нет согласия относительно конкретной даты вступления Украины в Евросоюз, - Ринкевичс

Автор: 

Домбровскис Валдис (34) членство в ЕС (615) Евросоюз (2829)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Не вірю.... "Снодійне" хотять втюхати!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:31 Ответить
+2
Тобто дадуть медальку "Потужний Лідор привів вас у ЄС".
Але це буде не дорослий справжній ЄС а "дитячий", іграшковий
Рівень довіри до режиму верховного ясносяйного міндіча
показать весь комментарий
23.02.2026 18:06 Ответить
+1
0о а що мій коментар забанили про овечок та морквину?😸. Нє пазітівно, ? , ну звичайно нам краще рожева локшина.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вірю.... "Снодійне" хотять втюхати!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:31 Ответить
Або "платонічне кохання", без фізичної взаємності
показать весь комментарий
23.02.2026 19:12 Ответить
Тобто дадуть медальку "Потужний Лідор привів вас у ЄС".
Але це буде не дорослий справжній ЄС а "дитячий", іграшковий
Рівень довіри до режиму верховного ясносяйного міндіча
показать весь комментарий
23.02.2026 18:06 Ответить
0о а що мій коментар забанили про овечок та морквину?😸. Нє пазітівно, ? , ну звичайно нам краще рожева локшина.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:07 Ответить
А що там було ?

Ви використовувати Потужметр на 5 поділок ?
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
⬆️ Потужність Росте
↗️ Перемога ...
показать весь комментарий
23.02.2026 18:10 Ответить
Просто емоджі зобразив 4🥕 моркви і 4🐏 овечки, без слів 😸
показать весь комментарий
23.02.2026 18:13 Ответить
Часткове членство ?
Так називається тепер Лохотрон.UA.
Без Конституції та базових Людських прав зате з шильдиком " зроблено в Европі"
показать весь комментарий
23.02.2026 18:08 Ответить
"Я привіз вам мир ЄС» заявив Чемберлен вождь племені
показать весь комментарий
23.02.2026 18:10 Ответить
Не буде ніякого вступу у 2027 році, не вішайте людям лапшу на вуха! Допоки війна не буде закінчена та усі українські території не будуть звільнені, ніякого вступу до ЄС не буде!
показать весь комментарий
23.02.2026 18:27 Ответить
В мене є великі сумніви щодо доцільності вступу в ЄС. Що воно дасть простим громадянам крім проблем і зубожіння? Замітьте, що всі антинародні закони і утиски українців, приймалися спираючись на асоціації в ЄС. І це тільки початок папки неадекватних вимог від ЄС які вимагають прийняти проти українців
показать весь комментарий
23.02.2026 18:47 Ответить
Тобто ти вважаєш, що прості громадяни ЄС живуть у кризі та зубожінні.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:24 Ответить
Не путайте європейців які останні 100 років жили в цивілізації і розкоші і набрали жирок, перед тим як їх почали доїти, і українців які останні сто років жили під московською окупацією, в рабстві, пройшли декілька воєн і революцій і яких хочуть зразу з води да в полум'я не давши відхекатись.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:17 Ответить
А коли і хто почав доїти європейців?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:24 Ответить
Понарошку будет))
показать весь комментарий
24.02.2026 00:34 Ответить
 
 