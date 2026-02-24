Новини Візит фон дер Ляєн до України
6 076 19

Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, до Києва прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Сибіга привітав лідерів ЄС у столиці

Як зазначається, міністр Андрій Сибіга привітав у Києві фон дер Ляєн та Кошту.

24 лютого розділило історію Європи на "до" і "після"

"Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни Росії. Я був радий вітати Голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та Президента Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. 24 лютого 2022 року назавжди розділило історію Європи на "до" і "після". Символічно, що в цей день з нами лідери ЄС", - зазначив він.

фон дер Ляєн та Кошту в Києві
Окрім того, як зазначається, Сибіга привітав у Києві лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

"Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки, наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії Швеції та Норвегії за вашу непохитну та незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів", - додав міністр.

гості Києва
Також Сибіга привітав у Києві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича та міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлич Радмана.

"Я був радий вітати в Києві наших хорватських друзів, прем'єр-міністра Андрея Пленковича та мого колегу Гордана Грлич Радмана. Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами в цей символічний день", - додав він.

Сибіга Андрій фон дер Ляєн Урсула Кошта Антоніу
Топ коментарі
+8
Це які європейці звинувачували орбан і фіцо ?
24.02.2026 09:16 Відповісти
+6
Вдячність за підтримку!
24.02.2026 10:01 Відповісти
+6
Вітаємо друзів! Дякуємо за підтримку!
24.02.2026 10:40 Відповісти
Дві людини, яких європейці не один раз звинувачували в корупції.
24.02.2026 09:08 Відповісти
Свій до свого по своє.
Двушечку на маскву. Пяторочку на Брюссель.
Тєма рабочая....
24.02.2026 09:13 Відповісти
Це які європейці звинувачували орбан і фіцо ?
24.02.2026 09:16 Відповісти
А дєрмачини, вже і нема. Десь на фронтах....
Сибіга, за швейцара.
24.02.2026 09:11 Відповісти
Качається чі колдує
24.02.2026 10:03 Відповісти
а НАБУ у курсі, що в того чувачка в рудому портфельчіку?
24.02.2026 09:53 Відповісти
унікальне гівно путіна. ексклюзив.
24.02.2026 22:19 Відповісти
Вдячність за підтримку!
24.02.2026 10:01 Відповісти
Не пригадую жодної війни, на якій так нахабно піарились жменька лицемірів.
Попереду черговий день Потужності та Незламності, в одну з найтрагічніших дат в нашій історії.
24.02.2026 10:08 Відповісти
а скільки ти війн, взагалі, пам'ятаєш?
24.02.2026 12:26 Відповісти
Які всі жваві і радісні, напевно завтра закінчиться війна
24.02.2026 10:10 Відповісти
Та ні, просто бабло будуть пиляти, тому й "жваві і радісні"
24.02.2026 10:30 Відповісти
Вітаємо.
24.02.2026 10:20 Відповісти
Вітаємо друзів! Дякуємо за підтримку!
24.02.2026 10:40 Відповісти
Ми можемо багато казати що не достатньо допомоги, не достатньо зброї надають, недостатньо санкції впроваджують, імітують ті санкції... І ми будемо праві, але якщо поглянути на історію цивілізації, на війни ХХ сторіччя, на становлення Української державності на початку ХХ сторіччя, на Мюнхенську змову 1938, то можна зробити висновок що сьогоднішня підтримка Україна безпрецендентна!
24.02.2026 12:30 Відповісти
ага и Киев в пробках.
24.02.2026 16:14 Відповісти
"Ці панки і панове ілюзорно вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора" (А.Гітлер)
24.02.2026 19:18 Відповісти
а де ж потужні PLEASEділи, що ж не приїхали????
ГДЕ трямп, венс, рубіо, ТА ХОЧЬ вітьков чи кушне?????
Невже ********** і абДристхамія відмовили?
24.02.2026 20:38 Відповісти
DW
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
заявила, що надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, який поки що блокує Угорщина, буде забезпечене.

"Рішення про цей кредит уже було ухвалене, і країни-члени дали своє слово. Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні інструменти для цього, і ми скористаємося ними", - сказала очільниця Єврокомісії на пресконференції у Києві у вівторок, 24 лютого.
24.02.2026 21:32 Відповісти
 
 