Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 лютого 2026 року, до Києва прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Сибіга привітав лідерів ЄС у столиці

Як зазначається, міністр Андрій Сибіга привітав у Києві фон дер Ляєн та Кошту.

24 лютого розділило історію Європи на "до" і "після"

"Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни Росії. Я був радий вітати Голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та Президента Європейської ради Антоніу Кошту в Києві. 24 лютого 2022 року назавжди розділило історію Європи на "до" і "після". Символічно, що в цей день з нами лідери ЄС", - зазначив він.









Окрім того, як зазначається, Сибіга привітав у Києві лідерів Нордично-Балтійської вісімки.

"Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки, наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії Швеції та Норвегії за вашу непохитну та незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів", - додав міністр.











Також Сибіга привітав у Києві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича та міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлич Радмана.

"Я був радий вітати в Києві наших хорватських друзів, прем'єр-міністра Андрея Пленковича та мого колегу Гордана Грлич Радмана. Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами в цей символічний день", - додав він.