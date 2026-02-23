У Києві 24 лютого обмежать рух через візит іноземних делегацій
У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Управління державної охорони України та КМДА.
Приїзд іноземних делегацій
За даними УДО, обмеження пов’язані з проведенням державних заходів за участю іноземних гостей. Відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.
Обмеження діятимуть у центральній частині міста протягом дня.
У КМДА повідомили, що з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.
Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.
Через заходи частина наземного транспорту курсуватиме зі змінами:
- автобус № 6 ТР - від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (№ 6 АР);
- автобус № 62 - від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" (№ 62 А);
- автобуси № 110 та № 111 - змінять маршрут через Поділ, курсуватимуть під номерами 110 А та 111 А;
- автобус № 114 - також курсуватиме зміненим маршрутом (№ 114 А).
Тимчасові зміни пов’язані з відзначенням на державному рівні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Фон дер Ляєн і Кошта приїдуть до Києва
Раніше ми писали, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта відвідають Київ у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Вони візьмуть участь в офіційній поминальній церемонії з нагоди четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України. Також європосадовці відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджений російськими ракетними ударами та проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
электрики нема?
води нема?
а за кого ти голосував у 2019?
стартує 5 рік повномаштабки
13й рік війни
369й рік початку війни з Руссю (Україною) - московитами
Князь Андрєй Боґолюбскій (с раскосимі і жаднимі глазамі).
Назва «Україна» вперше зустрічається у Київському літописі під 1187 роком.
В 1169 вбогих московитів ще не існувало