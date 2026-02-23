У Києві 24 лютого обмежать рух через візит іноземних делегацій

У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Управління державної охорони України та КМДА.

Приїзд іноземних делегацій

За даними УДО, обмеження пов’язані з проведенням державних заходів за участю іноземних гостей. Відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.

Обмеження діятимуть у центральній частині міста протягом дня.

У КМДА повідомили, що з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.

Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.

Через заходи частина наземного транспорту курсуватиме зі змінами:

  • автобус № 6 ТР - від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (№ 6 АР);
  • автобус № 62 - від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" (№ 62 А);
  • автобуси № 110 та № 111 - змінять маршрут через Поділ, курсуватимуть під номерами 110 А та 111 А;
  • автобус № 114 - також курсуватиме зміненим маршрутом (№ 114 А).

Тимчасові зміни пов’язані з відзначенням на державному рівні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фон дер Ляєн і Кошта приїдуть до Києва

Раніше ми писали, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта відвідають Київ у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Вони візьмуть участь в офіційній поминальній церемонії з нагоди четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України. Також європосадовці відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджений російськими ракетними ударами та проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Так , а от московія застосовувалася до 18 століття, а потім московити зрозуміли що у них немає минулого і вони схожі на вигрібну яму , спішно застосували назву рассия !
23.02.2026 19:03
23.02.2026 19:07
опалення нема?
электрики нема?
води нема?
а за кого ти голосував у 2019?
23.02.2026 19:44
Друзі!
стартує 5 рік повномаштабки
13й рік війни
369й рік початку війни з Руссю (Україною) - московитами
23.02.2026 18:52
Назва «Україна» вживалася з XVI ст.
23.02.2026 18:58
Так , а от московія застосовувалася до 18 століття, а потім московити зрозуміли що у них немає минулого і вони схожі на вигрібну яму , спішно застосували назву рассия !
23.02.2026 19:03
Вперше кацапи напали на Київ 1169 року.
Князь Андрєй Боґолюбскій (с раскосимі і жаднимі глазамі).

Назва «Україна» вперше зустрічається у Київському літописі під 1187 роком.
23.02.2026 19:16
улус золотої орди ти хотів сказати?
В 1169 вбогих московитів ще не існувало
23.02.2026 19:34
В 2000 по 2014 багато бойових дій було?
23.02.2026 19:24
Україна має обмежити візити всіх "лідорів" зЄС .ЯКІ ЗАБЛОКУВАЛИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА ПЕРЕДОДНІ....
23.02.2026 19:50
 
 