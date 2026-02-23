У Києві 24 лютого обмежать рух через візит іноземних делегацій

У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Управління державної охорони України та КМДА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Приїзд іноземних делегацій

За даними УДО, обмеження пов’язані з проведенням державних заходів за участю іноземних гостей. Відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.

Обмеження діятимуть у центральній частині міста протягом дня.

У КМДА повідомили, що з початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.

Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.

Через заходи частина наземного транспорту курсуватиме зі змінами:

автобус № 6 ТР - від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (№ 6 АР);

автобус № 62 - від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" (№ 62 А);

автобуси № 110 та № 111 - змінять маршрут через Поділ, курсуватимуть під номерами 110 А та 111 А;

автобус № 114 - також курсуватиме зміненим маршрутом (№ 114 А).

Тимчасові зміни пов’язані з відзначенням на державному рівні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: На четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн, - МЗС

Фон дер Ляєн і Кошта приїдуть до Києва

Раніше ми писали, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта відвідають Київ у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Вони візьмуть участь в офіційній поминальній церемонії з нагоди четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України. Також європосадовці відвідають об’єкт енергетичної інфраструктури, пошкоджений російськими ракетними ударами та проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Голова ВР зустрівся з делегацією Конгресу США в ПА ОБСЄ та обговорив санкції проти РФ