В Киеве 24 февраля ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

В центре Киева 24 февраля ограничат движение транспорта

Во вторник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление государственной охраны Украины и КГГА.

Приезд иностранных делегаций

По данным УГО, ограничения связаны с проведением государственных мероприятий с участием иностранных гостей. В соответствии с законодательством, главам иностранных государств, правительств и международных организаций во время официальных визитов обеспечивается государственная охрана.

Ограничения будут действовать в центральной части города в течение дня.

В КГГА сообщили, что с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Незалежности" не будет работать на вход и выход для пассажиров.

В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежности"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.

Из-за мероприятий часть наземного транспорта будет курсировать с изменениями:

  • автобус № 6 ТР - от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (№ 6 АР);
  • автобус № 62 - от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" (№ 62 А);
  • автобусы № 110 и № 111 - изменят маршрут через Подол, будут курсировать под номерами 110 А и 111 А;
  • автобус № 114 - также будет курсировать по измененному маршруту (№ 114 А).

Временные изменения связаны с мероприятиями на государственном уровне по случаю четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фон дер Ляйен и Кошта приедут в Киев

Ранее мы писали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта посетят Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Они примут участие в официальной поминальной церемонии по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Также еврочиновники посетят объект энергетической инфраструктуры, поврежденный российскими ракетными ударами, и проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

визит (552) Киев (3320) Урсула фон дер Ляйен (432) Антониу Кошта (104)
+4
Будуть святкувати? Мабуть для Європи це свято
показать весь комментарий
23.02.2026 19:23 Ответить
+1
Так , а от московія застосовувалася до 18 століття, а потім московити зрозуміли що у них немає минулого і вони схожі на вигрібну яму , спішно застосували назву рассия !
показать весь комментарий
23.02.2026 19:03 Ответить
Комментировать
показать весь комментарий
23.02.2026 19:07 Ответить
опалення нема?
электрики нема?
води нема?
а за кого ти голосував у 2019?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:44 Ответить
Друзі!
стартує 5 рік повномаштабки
13й рік війни
369й рік початку війни з Руссю (Україною) - московитами
показать весь комментарий
23.02.2026 18:52 Ответить
Назва «Україна» вживалася з XVI ст.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:58 Ответить
Так , а от московія застосовувалася до 18 століття, а потім московити зрозуміли що у них немає минулого і вони схожі на вигрібну яму , спішно застосували назву рассия !
показать весь комментарий
23.02.2026 19:03 Ответить
Вперше кацапи напали на Київ 1169 року.
Князь Андрєй Боґолюбскій (с раскосимі і жаднимі глазамі).

Назва «Україна» вперше зустрічається у Київському літописі під 1187 роком.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:16 Ответить
улус золотої орди ти хотів сказати?
В 1169 вбогих московитів ще не існувало
показать весь комментарий
23.02.2026 19:34 Ответить
В 2000 по 2014 багато бойових дій було?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:24 Ответить
Будуть святкувати? Мабуть для Європи це свято
показать весь комментарий
23.02.2026 19:23 Ответить
Україна має обмежити візити всіх "лідорів" зЄС .ЯКІ ЗАБЛОКУВАЛИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА ПЕРЕДОДНІ....
показать весь комментарий
23.02.2026 19:50 Ответить
У киян мало пригод?
Той ще європєдокуколди на вечеринку ломляться.
Чим будуть пригощати?
Зі світлом теплом все добре на банковій?
Очікуємо на полум'яні переможні гасла та озабочену підтримку....
показать весь комментарий
24.02.2026 07:49 Ответить
 
 