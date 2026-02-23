В Киеве 24 февраля ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

Во вторник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление государственной охраны Украины и КГГА.

Приезд иностранных делегаций

По данным УГО, ограничения связаны с проведением государственных мероприятий с участием иностранных гостей. В соответствии с законодательством, главам иностранных государств, правительств и международных организаций во время официальных визитов обеспечивается государственная охрана.

Ограничения будут действовать в центральной части города в течение дня.

В КГГА сообщили, что с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Незалежности" не будет работать на вход и выход для пассажиров.

В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежности"-"Крещатик" будет работать в обычном режиме.

Из-за мероприятий часть наземного транспорта будет курсировать с изменениями:

автобус № 6 ТР - от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (№ 6 АР);

автобус № 62 - от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" (№ 62 А);

автобусы № 110 и № 111 - изменят маршрут через Подол, будут курсировать под номерами 110 А и 111 А;

автобус № 114 - также будет курсировать по измененному маршруту (№ 114 А).

Временные изменения связаны с мероприятиями на государственном уровне по случаю четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фон дер Ляйен и Кошта приедут в Киев

Ранее мы писали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта посетят Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Они примут участие в официальной поминальной церемонии по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Также еврочиновники посетят объект энергетической инфраструктуры, поврежденный российскими ракетными ударами, и проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

