РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6083 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
143 7

Председатель ВР встретился с делегацией Конгресса США в ПА ОБСЕ и обсудил санкции против РФ

Санкции против РФ и мирный процесс: Стефанчук провел переговоры

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями постоянной делегации Конгресса Соединенных Штатов Америки в Парламентской ассамблее ОБСЕ – сенатором Роджером Викером и конгрессменом Марком Виси.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем говорили? 

Среди обсуждаемых тем – гарантии безопасности, санкционное давление на Россию, роль ОБСЕ в усилении политической ответственности агрессора, переговорный процесс и важность активного вовлечения Европейского Союза в формирование устойчивых решений для мира.

Также на встрече речь шла о ежедневном терроре, которым РФ пытается сломить волю украинцев, не демонстрируя никакой готовности к миру и продолжая откровенно пренебрегать международным правом.

Председатель ВР проинформировал коллег о результатах своего недавнего визита в Соединенные Штаты, ситуации на фронте и в тылу, а также о последствиях российских ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

"Услышал четкие заверения в сохранении двухпартийной поддержки Украины", – отметил Сетфанчук по итогам встречи.

Читайте также: Польская полиция прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине, - Wyborcza

Что предшествовало? 

  •  Напомним, 6 февраля, Председатель Верховной Рады провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем. Тогда стороны обсудили адские санкции, которые могут принудить Россию к миру - их содержание, пути внедрения, а также временные рамки.

Читайте также: На референдум может быть вынесен только вопрос о поддержке мирного соглашения, - Стефанчук

Автор: 

агрессия (79) Конгресс США (334) ОБСЕ (296) Стефанчук Руслан (126) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они не смеялись над этой карикатурной физиономией?
показать весь комментарий
18.02.2026 23:29 Ответить
Голодний холодний спікер ВР
показать весь комментарий
18.02.2026 23:33 Ответить
От мевины вспух.
показать весь комментарий
18.02.2026 23:36 Ответить
Суху жер, набухла
показать весь комментарий
18.02.2026 23:36 Ответить
Цей хряк голова ВРУ!
Це огидно.
показать весь комментарий
19.02.2026 00:04 Ответить
Цей тупий боров стефанчук, то хуцпа від пейсатих. Вони так з України надсміхаються
показать весь комментарий
19.02.2026 00:17 Ответить
чєбурєк, агрохламідія, стіхванчюк... нічого особистого, але все ж таки якийсь фейс-контроль потрібен , коли особа представляє державу.
показать весь комментарий
19.02.2026 00:18 Ответить
 
 