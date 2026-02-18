Председатель ВР встретился с делегацией Конгресса США в ПА ОБСЕ и обсудил санкции против РФ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с представителями постоянной делегации Конгресса Соединенных Штатов Америки в Парламентской ассамблее ОБСЕ – сенатором Роджером Викером и конгрессменом Марком Виси.

О чем говорили?

Среди обсуждаемых тем – гарантии безопасности, санкционное давление на Россию, роль ОБСЕ в усилении политической ответственности агрессора, переговорный процесс и важность активного вовлечения Европейского Союза в формирование устойчивых решений для мира.

Также на встрече речь шла о ежедневном терроре, которым РФ пытается сломить волю украинцев, не демонстрируя никакой готовности к миру и продолжая откровенно пренебрегать международным правом.

Председатель ВР проинформировал коллег о результатах своего недавнего визита в Соединенные Штаты, ситуации на фронте и в тылу, а также о последствиях российских ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

"Услышал четкие заверения в сохранении двухпартийной поддержки Украины", – отметил Сетфанчук по итогам встречи.

Что предшествовало?

Напомним, 6 февраля, Председатель Верховной Рады провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем. Тогда стороны обсудили адские санкции, которые могут принудить Россию к миру - их содержание, пути внедрения, а также временные рамки.

