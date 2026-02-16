Польская полиция прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине, - Wyborcza

Министерство внутренних дел Польши готовится к всплеску роста преступности после завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wyborcza, где журналисты цитируют главнокомандующего полицией генерала Марека Бороня.

Что говорят в Польше?

"Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах", - отметил генерал Бороня.

Он добавил, что преступные группировки также готовятся к завершению войны, ожидая всплеска спроса на наркотики и психотропные препараты. По его словам, уже сейчас в Польше и Украине строится много наркофабрик, и спецслужбы обеих стран сотрудничают, чтобы их ликвидировать.

В Польше создали резерв для мобилизации

Напомним, Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации. Часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к службе на равных условиях будут привлекаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч - резервисты разного типа.

Ранее мы писали, что польские власти призвали своих граждан покинуть территорию России в связи с продолжением российской агрессии против Украины и признанием Польши Москвой как "недружественного" государства.

