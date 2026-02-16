РУС
Польская полиция прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине, - Wyborcza

Польская полиция прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине

Министерство внутренних дел Польши готовится к всплеску роста преступности после завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wyborcza, где журналисты цитируют главнокомандующего полицией генерала Марека Бороня.

Что говорят в Польше? 

"Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах", - отметил генерал Бороня.

Он добавил, что преступные группировки также готовятся к завершению войны, ожидая всплеска спроса на наркотики и психотропные препараты. По его словам, уже сейчас в Польше и Украине строится много наркофабрик, и спецслужбы обеих стран сотрудничают, чтобы их ликвидировать.

В Польше создали резерв для мобилизации

Напомним, Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации. Часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым. 

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к службе на равных условиях будут привлекаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч - резервисты разного типа.

ну да, псля війни демобілізовані українці косяками з трофейною зброєю ринуть через кордон до Польщі.

цей марек просто ********.
Молодці. Вони передбачають, що загрожує країні, а не закликають "сайдйомся пасредіне" і про шашличкі на пєрває мая.
Як правило, найбільш успішні банди в кримінальних колах є ті, які очолюють колишні місцеві поліцейські.
За його словами, вже зараз в Польщі та Україні будується багато наркофабрик... Джерело: https://censor.net/ua/n3600915....

Виглядає як реклама 😸
Срані рольники....
Срані пшеки вже війну завершили ?
Поляки мають на увазі: - Після війни ветерани поміняють свою ("чесно привезену з війни" ) зброю на наркоту, місцевим директорам наркозаводів. Ті продают її в Польшу - благо троп, за часів війни, натоптали предостатньо. І коли в ветерана скінчиться "дурь", він їде в Польшу на заробітки. Вступає в банду і отримує назат свою зброю - тут його і схапають польські поліцаї.
ви маєте просто унікальний талант інтерпретувати хід думок ********.
Молодці. Вони передбачають, що загрожує країні, а не закликають "сайдйомся пасредіне" і про шашличкі на пєрває мая.
Мареку, іди до нас у військо, будеш завершувати війну)
Як правило, найбільш успішні банди в кримінальних колах є ті, які очолюють колишні місцеві поліцейські.
класика жанру. після всих воен спостерігався сплеск злочинності. ця може бути винятком тільки по грандіозності її масштабів.
