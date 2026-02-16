УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5911 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 034 16

Польська поліція прогнозує сплеск злочинності після війни в Україні, - Wyborcza

Польська поліція прогнозує сплеск злочинності після війни в Україні

Міністерство внутрішніх справ Польщі готується до сплеску зростання злочинності після завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wyborcza, де журналісти цитують головнокомандувача поліції генерала Марека Бороня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у Польщі? 

"Ми повинні усвідомлювати, що рано чи пізно багато колишніх солдатів з передової в Україні з'являться в Польщі. А також більш сучасна зброя, яка буде затребувана в кримінальних колах", - зазначив генерал Бороня.

Він додав, що злочинні угруповання також готуються до завершення війни, очікуючи сплеск пропиту на наркотики та психотропні препарати. За його словами, вже зараз в Польщі та Україні будується багато наркофабрик, і спецслужби обох країн співпрацюють, щоб їх ліквідовувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону мін задля зміцнення безпеки

У Польщі створили резерв для мобілізації

Нагадаємо, Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації. Частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною. 

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч - резервісти різного типу.

  • Раніше ми писали, що  польська влада закликала своїх громадян залишити територію Росії у зв'язку з продовженням російської агресії проти України та визнанням Польщі Москвою як "недружньої" держави.

Читайте також: Навроцький: Польща має йти шляхом створення власного ядерного потенціалу

Автор: 

Польща (9286) злочинність (517) війна в Україні (8374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
ну да, псля війни демобілізовані українці косяками з трофейною зброєю ринуть через кордон до Польщі.

цей марек просто ********.
показати весь коментар
16.02.2026 22:53 Відповісти
+9
Молодці. Вони передбачають, що загрожує країні, а не закликають "сайдйомся пасредіне" і про шашличкі на пєрває мая.
показати весь коментар
16.02.2026 22:55 Відповісти
+9
Як правило, найбільш успішні банди в кримінальних колах є ті, які очолюють колишні місцеві поліцейські.
показати весь коментар
16.02.2026 23:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За його словами, вже зараз в Польщі та Україні будується багато наркофабрик... Джерело: https://censor.net/ua/n3600915....

Виглядає як реклама 😸
показати весь коментар
16.02.2026 22:47 Відповісти
Срані рольники....
показати весь коментар
16.02.2026 22:48 Відповісти
Срані пшеки вже війну завершили ?
показати весь коментар
16.02.2026 22:51 Відповісти
ну да, псля війни демобілізовані українці косяками з трофейною зброєю ринуть через кордон до Польщі.

цей марек просто ********.
показати весь коментар
16.02.2026 22:53 Відповісти
Поляки мають на увазі: - Після війни ветерани поміняють свою ("чесно привезену з війни" ) зброю на наркоту, місцевим директорам наркозаводів. Ті продают її в Польшу - благо троп, за часів війни, натоптали предостатньо. І коли в ветерана скінчиться "дурь", він їде в Польшу на заробітки. Вступає в банду і отримує назат свою зброю - тут його і схапають польські поліцаї.
показати весь коментар
16.02.2026 23:23 Відповісти
ви маєте просто унікальний талант інтерпретувати хід думок ********.
показати весь коментар
16.02.2026 23:38 Відповісти
+++
показати весь коментар
17.02.2026 03:32 Відповісти
Молодці. Вони передбачають, що загрожує країні, а не закликають "сайдйомся пасредіне" і про шашличкі на пєрває мая.
показати весь коментар
16.02.2026 22:55 Відповісти
Мареку, іди до нас у військо, будеш завершувати війну)
показати весь коментар
16.02.2026 22:59 Відповісти
Як правило, найбільш успішні банди в кримінальних колах є ті, які очолюють колишні місцеві поліцейські.
показати весь коментар
16.02.2026 23:00 Відповісти
класика жанру. після всих воен спостерігався сплеск злочинності. ця може бути винятком тільки по грандіозності її масштабів.
показати весь коментар
16.02.2026 23:34 Відповісти
Вірно каже.
показати весь коментар
17.02.2026 05:01 Відповісти
А треба буде лише скласти зброю коли на вас полізуть кацапи. В гулазі трудова дісципліна і і ніякої злочинності
показати весь коментар
17.02.2026 08:37 Відповісти
Цей прогноз нагадує прогноз погоди на майбутні місяці, або навіть на роки.
показати весь коментар
17.02.2026 09:28 Відповісти
Після другої світової був сплеск злочинності , і в ссср , і в Польщі , і в інших країнах ,але виключно бувшими зеками .
показати весь коментар
17.02.2026 09:54 Відповісти
 
 