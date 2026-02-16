Польська поліція прогнозує сплеск злочинності після війни в Україні, - Wyborcza

Міністерство внутрішніх справ Польщі готується до сплеску зростання злочинності після завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Wyborcza, де журналісти цитують головнокомандувача поліції генерала Марека Бороня.

Що кажуть у Польщі?

"Ми повинні усвідомлювати, що рано чи пізно багато колишніх солдатів з передової в Україні з'являться в Польщі. А також більш сучасна зброя, яка буде затребувана в кримінальних колах", - зазначив генерал Бороня.

Він додав, що злочинні угруповання також готуються до завершення війни, очікуючи сплеск пропиту на наркотики та психотропні препарати. За його словами, вже зараз в Польщі та Україні будується багато наркофабрик, і спецслужби обох країн співпрацюють, щоб їх ліквідовувати.

У Польщі створили резерв для мобілізації

Нагадаємо, Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації. Частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч - резервісти різного типу.

Раніше ми писали, що польська влада закликала своїх громадян залишити територію Росії у зв'язку з продовженням російської агресії проти України та визнанням Польщі Москвою як "недружньої" держави.

