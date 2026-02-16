УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5911 відвідувач онлайн
Новини Відносини РФ та Польщі
4 486 6

Польща закликала своїх громадян евакуюватися з Росії через продовження війни в Україні

польща

Польська влада закликала своїх громадян залишити територію Росії у зв'язку з продовженням російської агресії проти України та визнанням Польщі Москвою як "недружньої" держави.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик Польщі

"Ми рекомендуємо громадянам Польщі, котрі проживають у Росії, залишати її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні особисті, сімейні чи професійні обставини не вимагають від них залишатися у країні", - зазначило польське МЗС.

Також полякам радили утриматися від будь-яких поїздок до Росії, якщо вони не є нагально необхідними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону мін задля зміцнення безпеки

Консульська допомога та мобілізація

У польському відомстві зауважили, що надання консульської допомоги може бути обмежене та вимагати поїздки до віддалених консульських установ через скорочення дипломатичного персоналу в Росії.

  • Окремо у МЗС додали, що громадяни Польщі, котрі також мають громадянство Росії, згідно з російським законодавством вважаються виключно громадянами Російської Федерації. Тож, за нинішніх обставин оголошення російською владою військової мобілізації може також стосуватися осіб з подвійним громадянством.

Читайте також: Поляків, які воюють за Україну, звільнять від покарання – Сейм країни ухвалив закон про амністію

Автор: 

Польща (9286) росія (70128) евакуація (2526)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заварив Путлєр біду, тепер буде жерти.
показати весь коментар
16.02.2026 22:14 Відповісти
Вони щось знають ?
показати весь коментар
16.02.2026 22:24 Відповісти
Я би порадив всім людям евакуюватися з раші
показати весь коментар
16.02.2026 22:26 Відповісти
Реальні "тормози".
показати весь коментар
16.02.2026 22:35 Відповісти
То що, кацапи оголосили мобілізацію? Вони ж так сильно хочуть миру...
показати весь коментар
16.02.2026 22:42 Відповісти
 
 