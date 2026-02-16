Польща закликала своїх громадян евакуюватися з Росії через продовження війни в Україні

Польська влада закликала своїх громадян залишити територію Росії у зв'язку з продовженням російської агресії проти України та визнанням Польщі Москвою як "недружньої" держави.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Заклик Польщі

"Ми рекомендуємо громадянам Польщі, котрі проживають у Росії, залишати її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні особисті, сімейні чи професійні обставини не вимагають від них залишатися у країні", - зазначило польське МЗС.

Також полякам радили утриматися від будь-яких поїздок до Росії, якщо вони не є нагально необхідними.

Консульська допомога та мобілізація

У польському відомстві зауважили, що надання консульської допомоги може бути обмежене та вимагати поїздки до віддалених консульських установ через скорочення дипломатичного персоналу в Росії.

Окремо у МЗС додали, що громадяни Польщі, котрі також мають громадянство Росії, згідно з російським законодавством вважаються виключно громадянами Російської Федерації. Тож, за нинішніх обставин оголошення російською владою військової мобілізації може також стосуватися осіб з подвійним громадянством.

