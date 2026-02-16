Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону мін задля зміцнення безпеки

Польща 20 лютого виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю посилення обороноздатності держави.

За словами заступниці голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська це є правильним рішення, оскільки український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості.

"На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні", - розповіла Клюзік-Ростковська.

Водночас депутатка від Громадянської коаліції підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.

Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).

  • Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.
  • Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.
  • Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.
  • Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.
  • 27 грудня Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.
  • 10 січня 2026 року набув чинності вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

+3
Правильно! У умовах сусідства з божевільними сусідами, та ще й за наявності зимових морозів, "рів з крокодилами" не допоможе... Простіше МІНИ.... Тим більше, що вони і їсти не просять...
16.02.2026 07:13 Відповісти
+3
8 мая 2023 г. - Зеленський та Таран знищили у 2020 році 3 млн протипіхотних мін. Це свідоме роззброєння України в інтересах РФ, - Бутусов. пфм-1c. Верховний ...
16.02.2026 10:12 Відповісти
+2
може ще раз прочитаєш ? "На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні Джерело: https://censor.net/ua/n3600740"
16.02.2026 08:59 Відповісти
Кінексберг і Східна Прусія має бути передана Німетчині, як це мало відбутися по договору в 1995 році !!! усе мацковіцьке, ріподно-совкове, комуно-нацистьке окупаційне майно, біонепотріб має бути депортовано на балота мацковії !!! Те ж саме стосується інших земель окупованих рашистамими імперіалістами, шовіністами та червоними комуно-нацистами за підсумком 2Світової війни, усієї червоної окупації усіх країн так званих "срср", "сев", "варшавського договору" і не тільки за останні 100-400 років !!!
16.02.2026 09:27 Відповісти
"Після Другої світової війни Східна Пруссія була ліквідована як німецька провінція, а її територія розділена між СРСР та Польщею відповідно до рішень Потсдамської конференції 1945 року. Північна частина (Кенігсберг/Калінінград) увійшла до складу СРСР, а південна - до Польщі. Статус територій був остаточно закріплений міжнародними договорами та депортацією німецького населення.
Основні моменти:

Розділ: На конференції у Потсдамі (1945) СРСР отримав північну частину Східної Пруссії, включаючи Кенігсберг (пізніше - Калінінградська область РРФСР), а Польща - південну частину (включаючи Мазури та Вармію).Статус: Території були юридично передані під управління СРСР та Польщі. Радянська частина стала територією РРФСР, а польська - інтегрована в польську адміністративну систему.Наслідки: Відбулася повна депортація німецького населення (близько млн осіб) та колонізація територій радянськими громадянами (переважно росіянами) та поляками.Кордони: Кордони були підтверджені договорами, зокрема Договором між СРСР та Польщею про державний кордон (16 серпня 1945 р.), який закріпив нові кордони після перерозподілу.Міжнародне визнання: Остаточне міжнародне визнання кордонів відбулося значно пізніше, зокрема у договорах між ФРН та Польщею (1970/1990) та договорі «2+4» (1990), якими Німеччина відмовилася від прав на ці території...".
Де тут твій 95-й рік?
А потім почитай заключний документ Хельсінської угоди, 1975 року, який закріпив непорушність кордонів у Європі...
16.02.2026 09:49 Відповісти
а ср*ти на це що було після 2Світової війни з найвищих двіниць Києва, Варшави, Берліну, Хельсінки і тд.тп., ср*ти на те що присвоїли собі червонеожопі ріпоїдо-совки, комуно-нацисти при "асвабажденії" європи "ат націзма" - Ху*ло похерив усі пост воєнну систему безпеки в Європі коли в ніч на 26 та 27 лютого 2014 року окупував, і згодом анексував, українській Крим !!! при розвалі недо-імперії Ху*ло паРаші-мацковії усі країни сусіди, особливо ті території яких були окуповані, анексовані червоними комуно-нацистами, ріпоїдо-совками за піждсумками 2Світової війни мають повне право на повернення цих земель, а окувавані різниго штиву рашистами народи своє право на свободу і незалежність !!!
16.02.2026 10:03 Відповісти
Ти можеш "срать", на що-завгодно... Але існує пакет міжнародних угод, порушення яких призведе до ХАОСУ... Тому країни Європи стараються дотримуваться їх, як тільки можна. І будь-які посилання на одного "божевільного", не дають всій людській спільноті уподоблювіатися цій "тварині в людській подобі"...
16.02.2026 12:59 Відповісти
Спочатку війни порох доклався до снищення пропіхотних мін, а хрипатий нарколига поставив крапку на цих мінах...Тварюки..
16.02.2026 07:16 Відповісти
Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.
16.02.2026 07:23 Відповісти
Мины не помогут,только яо и решимость его применять даст гарантию вооруженного ненападения.
16.02.2026 07:56 Відповісти
полякам "помогут" .а Україні .котра воює з рашистом "нє помогут"
16.02.2026 10:25 Відповісти
Ядерное оружие, запрещенные мины, планы по созданию "самой сильной армии в Европе". Украине точно нужен такой сосед?
16.02.2026 08:55 Відповісти
якщо цей сусід я союзник України по антирашистькій, атиХу*лівсьукій коаліції то так потрібен !!!
16.02.2026 09:30 Відповісти
Этот сосед будет воевать на стороне Украины против **@нутого соседа на востоке.
16.02.2026 09:50 Відповісти
А тут не в зброї головне... Головне - проти кого вона буде направлена...
16.02.2026 13:01 Відповісти
"розмінувальщики" і "непідготовщики" - читайте уважно "На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян."
16.02.2026 08:56 Відповісти
Та знищили їх. "використали" по-твоєму.
16.02.2026 12:56 Відповісти
 
 