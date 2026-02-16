Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону мін задля зміцнення безпеки

Польща 20 лютого виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю посилення обороноздатності держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами заступниці голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська це є правильним рішення, оскільки український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості.

"На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні", - розповіла Клюзік-Ростковська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький: Польща має йти шляхом створення власного ядерного потенціалу

Водночас депутатка від Громадянської коаліції підкреслила, що наразі зарано говорити про масштаби та місця зберігання протипіхотних мін. Вона додала, що надзвичайно важливим є також належне навчання персоналу.

Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).

Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.

Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.

Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.

Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.

27 грудня Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.

10 січня 2026 року набув чинності вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Програма "Східний щит": Польща відновлює виробництво протипіхотних мін