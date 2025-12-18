Програма "Східний щит": Польща відновлює виробництво протипіхотних мін

Польща відновлює виробництво протипіхотних мін для укріплення оборони на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що цей крок є частиною масштабної стратегії "Східний щит". Відновлення виробництва протипіхотних мін відбувається уперше з часів Холодної війни.

Польща планує обладнати свій 800-кілометровий східний кордон мільйонами мін різних типів. Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії інші види мін, готується до різкого нарощування потужностей.:

Поточне виробництво: близько 100 000 мін на рік.

Плани на 2026 рік: до 1,2 мільйона мін усіх типів.

Загальна потреба: 5 — 6 мільйонів одиниць для повної реалізації програми.

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Як заявив заступник міністра оборони Павел Залевський, країна зацікавлена у отриманні великої кількості таких мін у найкоротші терміни для захисту кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Не виключається постачання мін союзникам

Павел Залєвський також наголосив, що пріоритетом для країни залишається підтримка Києва. Він не виключив можливість передачі надлишків виготовленої продукції українським союзникам, оскільки безпека Польщі та всієї Європи безпосередньо залежить від ситуації на українському фронті.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція - це міжнародний договір 1997 року, який забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін і зобов'язує держави-учасниці знищити їхні запаси та очистити заміновані території.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ до України, низка країн оголосили про вихід з конвенції.

Зокрема, Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції в серпні 2025 року . Очікується, що шестимісячний період виходу завершиться 20 лютого 2026 року.

Крім того, про вихід з Оттавської конвенції оголосили Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.

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