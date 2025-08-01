У Німеччині заговорили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер виступив за тимчасовий вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Я виступаю за те, щоб тимчасово вийти з Оттавського договору. До тих пір, поки Росія не почне визнавати право сусідніх з нею держав на існування", - сказав Кізеветтер в інтерв'ю телеканалу ZDF.
Він послався на вихід з конвенції низки країни, які, за словами депутата, "почувають себе у небезпеці через жорстокі дії РФ".
"Країни, які вже вийшли з конвенції, відчувають себе в небезпеці через жорстокі дії Росії. Цей вид зброї заборонений Оттавським договором, тому що з його допомогою можна дуже швидко досягти масштабних військових успіхів. Ми будемо праві, якщо приймемо і зрозуміємо занепокоєння щодо безпеки, яке відчувають ці країни", - додав політик.
Хоча Німеччина не має кордонів з Росією або Білоруссю, Кізеветтер вважає, що німецька танкова бригада, постійно дислокована в Литві, потенційно перебуває в небезпеці.
"Німеччина повинна поставити собі питання, чи не стаємо ми мішенню в Литві і чи не робимо себе вразливими через відсутність факторів стримування", – додав він.
Нагадаємо, нещодавно Польща, Латвія, Естонія, Фінляндія, а також Україна вийшли з Оттавського договору щодо протипіхотних мін
Що відомо про Оттавську конвенцію (договір)?
Оттавська конвенція, або Конвенція про заборону використання, зберігання, виробництва і знищення протипіхотних мін, передбачає, що країни, які підписали документ, зобов'язуються, по-перше, "ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни". Документ, який набув чинності 1999 року, підписали понад 160 країн світу, включно з більшістю західних країн.
Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від СРСР і налічував близько 6 млн мін.
Базові положення Оттавської конвенції:
- Припинення використання, виробництва, передачі та накопичення протипіхотних мін будь-якою стороною за будь-яких обставин;
- Якнайшвидше знищення всіх наявних запасів протипіхотних мін;
- Більш ефективне розмінування територій та знищення всіх встановлених наземних мін і вибухонебезпечних решток війни;
- Реалізація прав і потреб усіх жертв наземних мін та вибухонебезпечних предметів.
Конвенція не була підписана Китаєм, Росією, США, Індією та Пакистаном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль