В Германии заговорили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер выступил за временный выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я выступаю за то, чтобы временно выйти из Оттавского договора. До тех пор, пока Россия не начнет признавать право соседних с ней государств на существование", - сказал Кизеветтер в интервью телеканалу ZDF.

Он сослался на выход из конвенции ряда страны, которые, по словам депутата, "чувствуют себя в опасности из-за жестоких действий РФ".

"Страны, которые уже вышли из конвенции, чувствуют себя в опасности из-за жестоких действий России. Этот вид оружия запрещен Оттавским договором, потому что с его помощью можно очень быстро достичь масштабных военных успехов. Мы будем правы, если примем и поймем беспокойство относительно безопасности, которое испытывают эти страны", - добавил политик.

Хотя Германия не имеет границ с Россией или Беларусью, Кизеветтер считает, что немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве, потенциально находится в опасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине и выходе из Оттавской конвенции

"Германия должна задать себе вопрос, не становимся ли мы мишенью в Литве и не делаем ли себя уязвимыми из-за отсутствия факторов сдерживания", - добавил он.

Напомним, недавно Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, а также Украина вышли из Оттавского договора по противопехотным минам

Что известно об Оттавской конвенции (договоре)?

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении использования, хранения, производства и уничтожения противопехотных мин, предусматривает, что страны, подписавшие документ, обязуются, во-первых, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Документ, который вступил в силу в 1999 году, подписали более 160 стран мира, включая большинство западных стран.

Украина подписала соглашение о запрете мин 24 февраля 1999 года в Нью-Йорке и ратифицировала его 27 декабря 2005 года, став государством-участником с 1 июня 2006 года. На момент подписания Украина обладала пятым в мире по количеству арсеналом противопехотных мин, уступая лишь Китаю, российской федерации, США и Пакистану. Он достался в наследство от СССР и насчитывал около 6 млн мин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия вышла из Оттавского договора по противопехотным минам: страна сообщила об этом ООН

Базовые положения Оттавской конвенции:

Прекращение использования, производства, передачи и накопления противопехотных мин любой стороной при любых обстоятельствах;

Скорейшее уничтожение всех имеющихся запасов противопехотных мин;

Более эффективное разминирование территорий и уничтожение всех установленных наземных мин и взрывоопасных остатков войны;

Реализация прав и потребностей всех жертв наземных мин и взрывоопасных предметов.

Конвенция не была подписана Китаем, Россией, США, Индией и Пакистаном.

Читайте также: ВСУ смогут использовать противопехотные мины через полгода после выхода из Оттавской конвенции, - Вениславский