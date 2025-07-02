ВСУ смогут использовать противопехотные мины через полгода после выхода из Оттавской конвенции, - Вениславский

После официального выхода из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, Вооруженные силы Украины смогут производить и использовать этот тип вооружения примерно через шесть месяцев.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году. Документ запрещает изготовление, хранение, применение и передачу противопехотных мин, которые предназначены для поражения живой силы. Однако Россия, которая не является участницей этого соглашения, активно использует такие мины против украинских военных.

"Это решение давно перезрело для Украины. Соответствующую инициативу нужно было принять еще в начале войны", - подчеркнул Вениславский.

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По его словам, ряд стран, в частности Польша и государства Балтии, также заявили о намерении пересмотреть участие в конвенции из-за новых угроз. Принятию украинского решения предшествовала дискуссия на уровне парламентского комитета и СНБО, после чего президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Согласно процедуре, Украина должна сообщить о намерении выйти из конвенции Генеральному секретариату ООН. Через шесть месяцев после этого все обязанности по конвенции прекращаются.

Вениславский также сообщил, что часть противопехотных мин, которые не были уничтожены в 2005 году из-за нехватки финансирования, хранится на военных складах. После завершения юридической процедуры они могут быть использованы для минирования в оборонных целях.

Верховная Рада должна окончательно формализовать выход из конвенции путем принятия закона о денонсации.

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