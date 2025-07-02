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Новости Конвенция о запрете противопехотных мин
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ВСУ смогут использовать противопехотные мины через полгода после выхода из Оттавской конвенции, - Вениславский

Федор Вениславский

После официального выхода из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, Вооруженные силы Украины смогут производить и использовать этот тип вооружения примерно через шесть месяцев.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году. Документ запрещает изготовление, хранение, применение и передачу противопехотных мин, которые предназначены для поражения живой силы. Однако Россия, которая не является участницей этого соглашения, активно использует такие мины против украинских военных.

"Это решение давно перезрело для Украины. Соответствующую инициативу нужно было принять еще в начале войны", - подчеркнул Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде работают над законопроектом о выборах после войны, - "слуга народа" Вениславский

По его словам, ряд стран, в частности Польша и государства Балтии, также заявили о намерении пересмотреть участие в конвенции из-за новых угроз. Принятию украинского решения предшествовала дискуссия на уровне парламентского комитета и СНБО, после чего президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Согласно процедуре, Украина должна сообщить о намерении выйти из конвенции Генеральному секретариату ООН. Через шесть месяцев после этого все обязанности по конвенции прекращаются.

Вениславский также сообщил, что часть противопехотных мин, которые не были уничтожены в 2005 году из-за нехватки финансирования, хранится на военных складах. После завершения юридической процедуры они могут быть использованы для минирования в оборонных целях.

Верховная Рада должна окончательно формализовать выход из конвенции путем принятия закона о денонсации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции: Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз

Автор: 

Вениславский Федор (275) мина (316)


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Топ комментарии
+19
Зелені гниди та зрадники вже відверто сміються над народом.
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02.07.2025 14:13 Ответить
+14
Які нафіг процедури? Вони що, з дуба рухнули. Мінувати прямо сьогодні.
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02.07.2025 14:17 Ответить
+12
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02.07.2025 14:22 Ответить
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Зелені гниди та зрадники вже відверто сміються над народом.
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02.07.2025 14:13 Ответить
Продовжуємо бути в білому пальті?
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02.07.2025 14:13 Ответить
Їх вже давно використовують, плюнувши на конвенцію.
Добре допомагають проти мотопідарів.
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02.07.2025 14:19 Ответить
це она - зельона перемога від педіславського та зельоних гнид
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02.07.2025 14:14 Ответить
Так тож не ми - то кацапи розсипали - ой дурак!
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02.07.2025 14:16 Ответить
Які нафіг процедури? Вони що, з дуба рухнули. Мінувати прямо сьогодні.
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02.07.2025 14:17 Ответить
Оманська Гнида та зельоні зрадники вміють лише розміновувати Чонгари
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02.07.2025 14:42 Ответить
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02.07.2025 14:22 Ответить
А чого це воно так напружилося? Проблема зі шлунком?
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02.07.2025 14:30 Ответить
Надіюся що це просто пи₴діж для лохів з ООН. Інакше це просто знущання над здоровим глуздом.
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02.07.2025 14:29 Ответить
Усі ці конвенції така херня.
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02.07.2025 14:30 Ответить
Та почекаємо. **** нам спішити?
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02.07.2025 14:30 Ответить
А чому не раніше? Що зобов'язує ходити на цирлах навколо ялової оон?
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02.07.2025 14:31 Ответить
Даже не знаю, шо сказать...
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02.07.2025 14:37 Ответить
"Це рішення давно перезріло для України. Відповідну ініціативу потрібно було ухвалити ще на початку війни"

стесняюсь спросить, и кто же его не ухвалив?
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02.07.2025 14:37 Ответить
А три роки їблували
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02.07.2025 14:39 Ответить
Це говорить засновник космічних військ України та перший космічний воїн( вибачте,блазень),який добре розбирається у стінах. У космосі вже провів мінування? Там міни зберігаються належним чином? Осічок не буде? Гнида.
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02.07.2025 14:42 Ответить
..через пол года их только для феди под двери можно будет принести.. Но, можно и раньше..
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02.07.2025 14:44 Ответить
Шобло
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02.07.2025 14:50 Ответить
може ще давайте в оон, магате папи римського дозволу запитаємо?

бо не дай боже порушимо процедуру, Захід образиться і забере арту, петріоти...А, стоп, вони і так це зробили, і без приводу
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02.07.2025 15:00 Ответить
тю,они уже давно используються на фронте,а эти все формальности для еврокуколдов)и ржачно с лохов которые верят во все офицц.сказаное...бугага
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02.07.2025 15:02 Ответить
В піzду ту отавську конвенцію. Вже всім насрати на всі міжнародні договори. Проти нас вже воює пів світукацапів, чорножопих і косооких, а ми будемо їм якісь бумажки показувати? Чи ми краще будемо м'ясом закидувати рашистів і корейців?
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02.07.2025 15:05 Ответить
Скільки тисяч життів українських захисників коштував цей виїбон?
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02.07.2025 15:11 Ответить
Чого ж ви,суки ЗЕлені,не вийшли раніше? Треба було 3,5 роки воювати щоб прийняти рішення .
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02.07.2025 15:31 Ответить
Нічого особистого - звичайний саботаж.
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02.07.2025 15:38 Ответить
 
 