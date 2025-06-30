В Раде работают над законопроектом о выборах после войны, - "слуга народа" Вениславский
В Верховной Раде работают над законопроектом о выборах, которые состоятся после завершения военного положения. К процессу привлечены представители ЦИК и международные партнеры.
Об этом рассказал член оборонного комитета ВР, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"По завершению режима военного положения мы столкнемся с рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время, в принципе, не существовало. Стоит задача сделать выборы, которые будут максимально соответствовать международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса", - сказал нардеп.
Кроме безопасности, также есть проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.
"По избирательному кодексу Украины, организовать выборы за рубежом мы можем на территории дипломатических представительств и консульских учреждений. А учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому говорить, что этот законопроект уже наработан, еще преждевременно. Концептуальные определенные вещи уже наработаны", - отметил Вениславский.
По его словам, выборы можно провести не ранее, чем через полгода после завершения войны.
"Если будет готов такой законопроект и даже будет проголосован, это не означает, что на второй день пройдут выборы. Выборы точно не пройдут на второй день, потому что с момента прекращения правового режима военного положения необходим еще целый ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность и в тех местах, где продолжались боевые действия, в непосредственной зоне боевого столкновения, где были определенные населенные пункты, где также надо гражданам обеспечить участие в выборах", - сказал нардеп.
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Зелені гниди вічно вибовкують свої "секретики".
Ну якоге ще "якомога ширшого кола" нахрін, коли по закону необхідно забезпечити КОЖНОМУ виборцю можливість проголосувати. Вочевидь лізе зелене лайно з мішка - думають як відсікти противників Зеленського і протягнути це прокацапське клоунське дурбецало по другому разу.
Не вийде, панове зелені гниди, не вийде - як ви дупами не крутіть...
Все таки решили провести выборы Зеленского в президенты Украины.
Чи для тебе її має хтось виграти ціною свого життя/здоров'я?