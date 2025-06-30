РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Послевоенные выборы
1 078 26

В Раде работают над законопроектом о выборах после войны, - "слуга народа" Вениславский

В Верховной Раде работают над законопроектом о выборах, которые состоятся после завершения военного положения. К процессу привлечены представители ЦИК и международные партнеры.

Об этом рассказал член оборонного комитета ВР, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"По завершению режима военного положения мы столкнемся с рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время, в принципе, не существовало. Стоит задача сделать выборы, которые будут максимально соответствовать международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса", - сказал нардеп.

Кроме безопасности, также есть проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.

"По избирательному кодексу Украины, организовать выборы за рубежом мы можем на территории дипломатических представительств и консульских учреждений. А учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому говорить, что этот законопроект уже наработан, еще преждевременно. Концептуальные определенные вещи уже наработаны", - отметил Вениславский.

Также читайте: 71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

По его словам, выборы можно провести не ранее, чем через полгода после завершения войны.

"Если будет готов такой законопроект и даже будет проголосован, это не означает, что на второй день пройдут выборы. Выборы точно не пройдут на второй день, потому что с момента прекращения правового режима военного положения необходим еще целый ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность и в тех местах, где продолжались боевые действия, в непосредственной зоне боевого столкновения, где были определенные населенные пункты, где также надо гражданам обеспечить участие в выборах", - сказал нардеп.

Автор: 

ВР (29302) выборы (24765) законопроект (3237) Вениславский Федор (274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Слуги ***** можуть працювати тільки над схемам фальсифікації результатів виборів.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:30 Ответить
+8
а шо в нашій Констітучії ще до війни з виборами було шось не те пальте ?! ви су* и зелені 🤡 мутнорилі , вже знову до згвалтування готуєте суспільство ?!!!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:33 Ответить
+8
«По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало.» - до квартальних нових ліц такого звіздєца ніколи не було. Шобло готує до мудрий нарід думки, що вибори будуть відбуватися через Дію.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони щось знають ...?
показать весь комментарий
30.06.2025 17:30 Ответить
Слуги ***** можуть працювати тільки над схемам фальсифікації результатів виборів.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:30 Ответить
Мілославській вже від праці мобілізаційної, працює над схемою виборів.Кручу верчу нахітать хочу.🤡
показать весь комментарий
30.06.2025 17:42 Ответить
Тільки спробуйте щось замутити!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:30 Ответить
Зеленський підмахгув трампу і буде продводити вибори? якшо так то він жалюгідний блазень
показать весь комментарий
30.06.2025 17:34 Ответить
Вже.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:37 Ответить
Буде партія амністованих. Назву ще не придумали, але слоган вже є: " я вас туда нє пасилал".
показать весь комментарий
30.06.2025 17:41 Ответить
У Раді працюють над законопроєктом про вибори після війни
показать весь комментарий
30.06.2025 17:31 Ответить
Веніаславський - а коли почалася війна?
показать весь комментарий
30.06.2025 17:32 Ответить
а шо в нашій Констітучії ще до війни з виборами було шось не те пальте ?! ви су* и зелені 🤡 мутнорилі , вже знову до згвалтування готуєте суспільство ?!!!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:33 Ответить
Коли дивишся на переповнені супермаркети та багатотисячні концерти вєркі сєрьдючькі то розумієш, що під час війни не можна проводити вибори.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:40 Ответить
Никакой закон не поможет нынешней власти власть сохранить вы думаете народ неплохо устроившийся га бургом компенсирует вам ненависть людей живущих на копейки в Украине. Не выйдет нифига, за ВСЁ придётся ответить...
показать весь комментарий
30.06.2025 17:41 Ответить
Як биж...
показать весь комментарий
30.06.2025 17:48 Ответить
«По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало.» - до квартальних нових ліц такого звіздєца ніколи не було. Шобло готує до мудрий нарід думки, що вибори будуть відбуватися через Дію.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:47 Ответить
Пох на все,оп потрібна влада
показать весь комментарий
30.06.2025 17:48 Ответить
Більше проблем у ВР нема. Все вже врегульовано на найвищому рівні за європейськими стандартами!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:50 Ответить
забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу

Зелені гниди вічно вибовкують свої "секретики".
Ну якоге ще "якомога ширшого кола" нахрін, коли по закону необхідно забезпечити КОЖНОМУ виборцю можливість проголосувати. Вочевидь лізе зелене лайно з мішка - думають як відсікти противників Зеленського і протягнути це прокацапське клоунське дурбецало по другому разу.

Не вийде, панове зелені гниди, не вийде - як ви дупами не крутіть...
показать весь комментарий
30.06.2025 17:50 Ответить
Зе виродкі намагаються покращення для себе домовляючись з іншими так званими парламентарями. Буде договорняк. До чого в нас гнила політична система.
показать весь комментарий
30.06.2025 18:00 Ответить
Тобто працюють над тим щоб зе вибори були, а кордони відчинені ні. Так і кажіть пани ви наші
показать весь комментарий
30.06.2025 18:01 Ответить
Короче понятно.
Все таки решили провести выборы Зеленского в президенты Украины.
показать весь комментарий
30.06.2025 18:02 Ответить
Ви спочатку війну виграйте, а потім про вибори думайте. І виграйте від слова перемога а не закінчити. Бо якщо війну просто закінчите то вибори будуть проводити вже рашисти
показать весь комментарий
30.06.2025 18:11 Ответить
А сам не хочеш взяти участь у виграванні війни?
Чи для тебе її має хтось виграти ціною свого життя/здоров'я?
показать весь комментарий
30.06.2025 18:33 Ответить
Хитрозадые махинаторы,через полгода начинается выборчий процесс,который завершится самими выборами только через полгода после его начала,это год,страна столько не выдержит квартальных издевательств.
показать весь комментарий
30.06.2025 18:12 Ответить
Вас потрібно буде всіх люструвати в 1й день закінчення війни, бо ви такі вибори влаштуєте як і самі !
показать весь комментарий
30.06.2025 18:15 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 18:22 Ответить
Та не соромся, скажи прямо - закон про обрання зельця на третій строк
показать весь комментарий
30.06.2025 18:26 Ответить
 
 