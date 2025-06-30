У Раді працюють над законопроєктом про вибори після війни, - "слуга народу" Веніславський

У Верховній Раді працюють над законопроєктом про вибори, які відбудуться після завершення воєнного стану. До процесу залучені представники ЦВК і міжнародні партнери

Про це розповів член оборонного комітету ВР, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не буде відповідати довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", - сказав нардеп.

Окрім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян Україна наразі перебувають за кордоном.

"За виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ. А враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований - ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", - зауважив Веніславський.

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За його словами, вибори можна провести не раніше ніж за пів року після завершення війни.

"Якщо буде готовий такий законопроєкт і навіть буде проголосований, це не означатиме, що на другий день пройдуть вибори. Вибори точно не пройдуть на другий день, тому що з моменту припинення правового режиму воєнного стану необхідна ще ціла низка заходів, які забезпечать безпеку і в тих місцях, де тривали бойові дії, в безпосередній зоні бойового зіткнення, де були певні населені пункти, де також треба громадянам забезпечити участь у виборах", - сказав сказав нардеп.