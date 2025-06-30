У Раді працюють над законопроєктом про вибори після війни, - "слуга народу" Веніславський
У Верховній Раді працюють над законопроєктом про вибори, які відбудуться після завершення воєнного стану. До процесу залучені представники ЦВК і міжнародні партнери
Про це розповів член оборонного комітету ВР, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не буде відповідати довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", - сказав нардеп.
Окрім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян Україна наразі перебувають за кордоном.
"За виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ. А враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований - ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", - зауважив Веніславський.
За його словами, вибори можна провести не раніше ніж за пів року після завершення війни.
"Якщо буде готовий такий законопроєкт і навіть буде проголосований, це не означатиме, що на другий день пройдуть вибори. Вибори точно не пройдуть на другий день, тому що з моменту припинення правового режиму воєнного стану необхідна ще ціла низка заходів, які забезпечать безпеку і в тих місцях, де тривали бойові дії, в безпосередній зоні бойового зіткнення, де були певні населені пункти, де також треба громадянам забезпечити участь у виборах", - сказав сказав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зелені гниди вічно вибовкують свої "секретики".
Ну якоге ще "якомога ширшого кола" нахрін, коли по закону необхідно забезпечити КОЖНОМУ виборцю можливість проголосувати. Вочевидь лізе зелене лайно з мішка - думають як відсікти противників Зеленського і протягнути це прокацапське клоунське дурбецало по другому разу.
Не вийде, панове зелені гниди, не вийде - як ви дупами не крутіть...
Все таки решили провести выборы Зеленского в президенты Украины.
Чи для тебе її має хтось виграти ціною свого життя/здоров'я?
Тому вибори не цікаві (пріоритет еміграція) - люди не бачать свого майбутнього тут і просто не братимуть участі в черговому шоу з назвою "вибори".