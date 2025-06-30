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Новини Повоєнні вибори
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У Раді працюють над законопроєктом про вибори після війни, - "слуга народу" Веніславський

У Верховній Раді працюють над законопроєктом про вибори, які відбудуться після завершення воєнного стану. До процесу залучені представники ЦВК і міжнародні партнери

Про це розповів  член оборонного комітету ВР, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не буде відповідати довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", - сказав нардеп.

Окрім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян Україна наразі перебувають за кордоном.

"За виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ. А враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт уже напрацьований - ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", - зауважив Веніславський.

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За його словами, вибори можна провести не раніше ніж за пів року після завершення війни.

"Якщо буде готовий такий законопроєкт і навіть буде проголосований, це не означатиме, що на другий день пройдуть вибори. Вибори точно не пройдуть на другий день, тому що з моменту припинення правового режиму воєнного стану необхідна ще ціла низка заходів, які забезпечать безпеку і в тих місцях, де тривали бойові дії, в безпосередній зоні бойового зіткнення, де були певні населені пункти, де також треба громадянам забезпечити участь у виборах", - сказав сказав нардеп.

Автор: 

ВР (15073) вибори (6726) законопроєкт (3633) Веніславський Федір (295)


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Топ коментарі
+15
Слуги ***** можуть працювати тільки над схемам фальсифікації результатів виборів.
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30.06.2025 17:30 Відповісти
+10
а шо в нашій Констітучії ще до війни з виборами було шось не те пальте ?! ви су* и зелені 🤡 мутнорилі , вже знову до згвалтування готуєте суспільство ?!!!
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30.06.2025 17:33 Відповісти
+10
«По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало.» - до квартальних нових ліц такого звіздєца ніколи не було. Шобло готує до мудрий нарід думки, що вибори будуть відбуватися через Дію.
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30.06.2025 17:47 Відповісти
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Вони щось знають ...?
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30.06.2025 17:30 Відповісти
Схоже на те. І щось мені підказує, що війна раптово "закінчиться", коли зелені впевняться у повній фальсифікації і перемозі на виборах.
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30.06.2025 19:20 Відповісти
Слуги ***** можуть працювати тільки над схемам фальсифікації результатів виборів.
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30.06.2025 17:30 Відповісти
Мілославській вже від праці мобілізаційної, працює над схемою виборів.Кручу верчу нахітать хочу.🤡
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30.06.2025 17:42 Відповісти
Тільки спробуйте щось замутити!
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30.06.2025 17:30 Відповісти
Зеленський підмахгув трампу і буде продводити вибори? якшо так то він жалюгідний блазень
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30.06.2025 17:34 Відповісти
Вже.
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30.06.2025 17:37 Відповісти
Буде партія амністованих. Назву ще не придумали, але слоган вже є: " я вас туда нє пасилал".
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30.06.2025 17:41 Відповісти
У Раді працюють над законопроєктом про вибори після війни
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30.06.2025 17:31 Відповісти
Веніаславський - а коли почалася війна?
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30.06.2025 17:32 Відповісти
а шо в нашій Констітучії ще до війни з виборами було шось не те пальте ?! ви су* и зелені 🤡 мутнорилі , вже знову до згвалтування готуєте суспільство ?!!!
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30.06.2025 17:33 Відповісти
До війни була система "неправильних" виборів, на яких би зараз Гундос пролетів зі свистом. Бо навіть зебільня, крім проплачених ботів, вже сита "царюванням" і "країною мрій" смердючого неголеного упизлдня по зав'язку. Тому розробляють систему "правильних" виборів, на яких Гундос переможе з 146%.
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30.06.2025 19:23 Відповісти
Коли дивишся на переповнені супермаркети та багатотисячні концерти вєркі сєрьдючькі то розумієш, що під час війни не можна проводити вибори.
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30.06.2025 17:40 Відповісти
Никакой закон не поможет нынешней власти власть сохранить вы думаете народ неплохо устроившийся га бургом компенсирует вам ненависть людей живущих на копейки в Украине. Не выйдет нифига, за ВСЁ придётся ответить...
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30.06.2025 17:41 Відповісти
Як биж...
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30.06.2025 17:48 Відповісти
якби ж
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30.06.2025 18:38 Відповісти
«По завершенню режиму воєнного стану ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних із виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало.» - до квартальних нових ліц такого звіздєца ніколи не було. Шобло готує до мудрий нарід думки, що вибори будуть відбуватися через Дію.
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30.06.2025 17:47 Відповісти
Пох на все,оп потрібна влада
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30.06.2025 17:48 Відповісти
Більше проблем у ВР нема. Все вже врегульовано на найвищому рівні за європейськими стандартами!
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30.06.2025 17:50 Відповісти
забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу

Зелені гниди вічно вибовкують свої "секретики".
Ну якоге ще "якомога ширшого кола" нахрін, коли по закону необхідно забезпечити КОЖНОМУ виборцю можливість проголосувати. Вочевидь лізе зелене лайно з мішка - думають як відсікти противників Зеленського і протягнути це прокацапське клоунське дурбецало по другому разу.

Не вийде, панове зелені гниди, не вийде - як ви дупами не крутіть...
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30.06.2025 17:50 Відповісти
Зе виродкі намагаються покращення для себе домовляючись з іншими так званими парламентарями. Буде договорняк. До чого в нас гнила політична система.
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30.06.2025 18:00 Відповісти
Тобто працюють над тим щоб зе вибори були, а кордони відчинені ні. Так і кажіть пани ви наші
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30.06.2025 18:01 Відповісти
Короче понятно.
Все таки решили провести выборы Зеленского в президенты Украины.
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30.06.2025 18:02 Відповісти
Ви спочатку війну виграйте, а потім про вибори думайте. І виграйте від слова перемога а не закінчити. Бо якщо війну просто закінчите то вибори будуть проводити вже рашисти
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30.06.2025 18:11 Відповісти
А сам не хочеш взяти участь у виграванні війни?
Чи для тебе її має хтось виграти ціною свого життя/здоров'я?
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30.06.2025 18:33 Відповісти
Хитрозадые махинаторы,через полгода начинается выборчий процесс,который завершится самими выборами только через полгода после его начала,это год,страна столько не выдержит квартальных издевательств.
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30.06.2025 18:12 Відповісти
Вас потрібно буде всіх люструвати в 1й день закінчення війни, бо ви такі вибори влаштуєте як і самі !
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30.06.2025 18:15 Відповісти
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30.06.2025 18:22 Відповісти
Та не соромся, скажи прямо - закон про обрання зельця на третій строк
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30.06.2025 18:26 Відповісти
Думаю великій частині українців вже начхати на майбутні вибори, і за якими законами (скоріше за беззаконням) вони будуть проходити. Віру у те, що в Україні нарешті щось може змінитися вже втрачено, основна ціль покинути країну.
Тому вибори не цікаві (пріоритет еміграція) - люди не бачать свого майбутнього тут і просто не братимуть участі в черговому шоу з назвою "вибори".
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30.06.2025 18:38 Відповісти
А зі старим законопроектом не так ?
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30.06.2025 18:44 Відповісти
Тільки не допустити ЗЕлених ублюдків до влади знову.Бо корупціонерів,хабарників і зрадників можно порівняти з регіоналами з опезежопою разом взятих.
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30.06.2025 18:46 Відповісти
на фото такое лицо грустное. Как гласит поговорка древнего Рима "У тебя лицо грустное тебе денег никто не даст"
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30.06.2025 18:53 Відповісти
 
 