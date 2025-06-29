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МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции: Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз

МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции

В МИД Украины прокомментировали решение о выходе Украины из Оттавской конвенции

Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 29 июня, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция" в 2005 году и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.

В то же время Российская Федерация, которая не является государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны.

Также читайте: Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

"С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора. Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отметили в МИД.

Отмечается, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей Родины от жесткого агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами. В частности, вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины уже заставила ряд государств - Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию - пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно осознавать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

"Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах", - подытоживается в заявлении.

Напомним, сегодня, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Автор: 

МИД (7030) Оттавская конвенция (2)


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Топ комментарии
+3
11 років чекали ...😱
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29.06.2025 16:23 Ответить
+3
Не пройшло й дванадцяти років війни!
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29.06.2025 16:25 Ответить
+3
******* зелені, це треба було ще робити в 22, як ракети і ППО. А тепер українській народ має наслідки ваших доріг для кацапськіх танків і майскіх шашликів. За всю війну ***** не зробили, тих же фортифікацій, тільки відосіки для залишків 73 ********, зрадники квартальні, підстилки оманські *****.
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29.06.2025 16:29 Ответить
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11 років чекали ...😱
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29.06.2025 16:23 Ответить
тепер ЯО
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29.06.2025 16:24 Ответить
Про ЯЗ забути можна.

США разом з парашкою нас бомбити будуть.
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29.06.2025 17:14 Ответить
Ванга?
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29.06.2025 17:44 Ответить
Не пройшло й дванадцяти років війни!
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29.06.2025 16:25 Ответить
******* зелені, це треба було ще робити в 22, як ракети і ППО. А тепер українській народ має наслідки ваших доріг для кацапськіх танків і майскіх шашликів. За всю війну ***** не зробили, тих же фортифікацій, тільки відосіки для залишків 73 ********, зрадники квартальні, підстилки оманські *****.
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29.06.2025 16:29 Ответить
у 21 році, коли зальонському повідомляли про загрозу нападу, треба було це зробити, але ж асфальт і дєрьмаки заважали. але прибалти це вже зробили раніше за Україну, проте що й війни у них немає.
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29.06.2025 16:42 Ответить
еще одна бизьяна 22 года война началась 2014 а с 2015 во всю шла утилизация противопехотных мин ! Так что если пистишь про Зелю то и Пороха вспоминай недотепа
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29.06.2025 16:58 Ответить
ПНХ, гниль кацапська.
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29.06.2025 17:05 Ответить
Тепер діло за малим - дістати десь міни
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29.06.2025 16:34 Ответить
на "рынке" купят. по "рыночным" ценам. но в отличие от мин, которые (не)стреляют с миномета. за то, что "новые" мины (не)взрываются никто не узнает очень долго.
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29.06.2025 17:08 Ответить
У гаранта США, тепер трамперики, трампівської падалі, їх повно , але не дасть, бо трампівська гниди - союзники *****.
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29.06.2025 17:09 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/********-likviduvala-3-mln-protypihotnyh-min/

Україна ліквідувала 3 млн протипіхотних мін
14 Травня, 2020
«Інформацію щодо кількості озвучив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
«Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Відповідно до своїх зобов'язань, передбачених статтею 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C», - сказав Петренко»
Поспішали....
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29.06.2025 16:45 Ответить
Всего Украина имела более 6 млн. мин ПФМ-1, где-то еще должно быть с пару лямов.
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29.06.2025 16:54 Ответить
«Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C», - сказав Петренко»

Це було озвучено 14 Травня, 2020.
Так що, до 2022 могли впоратись і з ПФМ-1.
Вполнє.
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29.06.2025 17:22 Ответить
ой ли, "непередбачувані". а "Тузла" куда делась?
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29.06.2025 17:04 Ответить
змусила низку держав - Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію - переглянути свою позицію
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І на них навіть не нападали! А ЗЕбіл більше 3-х років навпаки розміновував та сприяв кацапам в окупації
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29.06.2025 17:05 Ответить
Дуже своєчасно, прямо на другий день повномасштабного вторгнення. Я так думаю, що це заради збереження мін, які зняли з мінних полів біля Чонгару і Маріуполя?
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29.06.2025 17:13 Ответить
Вийшли .знищивши більше 3 млн протипіхотних мін перед загрозою рашистського нападу...
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29.06.2025 17:29 Ответить
Що, на 11й рік війни щось в том лісі маразму влади раптом іздохло? Тепер ще ті потужні мирні саміти на смітник повикидайте разом з генеруючими їх крисюками в опі.
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29.06.2025 17:34 Ответить
 
 