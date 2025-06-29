МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции: Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз
В МИД Украины прокомментировали решение о выходе Украины из Оттавской конвенции
Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 29 июня, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве напомнили, что Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция" в 2005 году и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.
В то же время Российская Федерация, которая не является государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны.
"С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора. Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отметили в МИД.
Отмечается, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей Родины от жесткого агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами. В частности, вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины уже заставила ряд государств - Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию - пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.
В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно осознавать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась.
"Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.
В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах", - подытоживается в заявлении.
Напомним, сегодня, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.
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США разом з парашкою нас бомбити будуть.
Україна ліквідувала 3 млн протипіхотних мін
14 Травня, 2020
«Інформацію щодо кількості озвучив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
«Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Відповідно до своїх зобов'язань, передбачених статтею 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C», - сказав Петренко»
Поспішали....
Це було озвучено 14 Травня, 2020.
Так що, до 2022 могли впоратись і з ПФМ-1.
Вполнє.
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І на них навіть не нападали! А ЗЕбіл більше 3-х років навпаки розміновував та сприяв кацапам в окупації