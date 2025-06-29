МИД о выходе Украины из Оттавской конвенции: Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз

В МИД Украины прокомментировали решение о выходе Украины из Оттавской конвенции

Об этом говорится в заявление Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 29 июня, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция" в 2005 году и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.

В то же время Российская Федерация, которая не является государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны.

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"С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора. Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отметили в МИД.

Отмечается, что Украина не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективностью защиты своей Родины от жесткого агрессора, который пренебрегает всеми международно-правовыми нормами. В частности, вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины уже заставила ряд государств - Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию - пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно осознавать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась.

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"Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей - от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается в том числе и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах", - подытоживается в заявлении.

Напомним, сегодня, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.