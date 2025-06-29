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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів Конвенція про заборону протипіхотних мін
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МЗС про вихід України з Оттавської конвенції: Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз

МЗС про вихід України з Оттавської конвенції

У МЗС України прокоментували рішення про вихід України з Оттавської конвенції

Про це йдеться в заява Міністерства закордонних справ України, опублікованій 29 червня, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві нагадали, що Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, відому під назвою "Оттавська конвенція" у 2005 році і відтоді сумлінно виконувала її положення.

Водночас Російська Федерація, яка не є державою-учасницею Оттавської конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни.

Також читайте: Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

"З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора. Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - наголосили в МЗС.

Зазначається, що Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від жорсткого агресора, який нехтує усіма міжнародно-правовими нормами. Так, збройна агресія Російської Федерації проти України вже змусила низку держав – Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію – переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

У МЗС України наголосили, що міжнародна спільнота має усвідомлювати, що з моменту приєднання України та цих держав до Оттавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія ухвалила рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

"Відтак, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави. Це стосується зокрема й участі нашої держави у міжнародно-правових документах та механізмах", - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Автор: 

МЗС (4202) Оттавська конвенція (2)


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Топ коментарі
+6
11 років чекали ...😱
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29.06.2025 16:23 Відповісти
+6
******* зелені, це треба було ще робити в 22, як ракети і ППО. А тепер українській народ має наслідки ваших доріг для кацапськіх танків і майскіх шашликів. За всю війну ***** не зробили, тих же фортифікацій, тільки відосіки для залишків 73 ********, зрадники квартальні, підстилки оманські *****.
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29.06.2025 16:29 Відповісти
+5
Не пройшло й дванадцяти років війни!
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29.06.2025 16:25 Відповісти
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11 років чекали ...😱
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29.06.2025 16:23 Відповісти
тепер ЯО
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29.06.2025 16:24 Відповісти
Про ЯЗ забути можна.

США разом з парашкою нас бомбити будуть.
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29.06.2025 17:14 Відповісти
Ванга?
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29.06.2025 17:44 Відповісти
Для США інтереси базпеки США вищі за існування України. Так завжди було.
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29.06.2025 18:17 Відповісти
а чим загрожує Україна? Ти ***** наслухався? Чи бульбофюрера?
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29.06.2025 18:31 Відповісти
Потенційно загрожує. На лохів вже роззброїли разом з США. Які питання після цього можуть бути?

Тут просту балістику не дають щоб по РФ бити....
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29.06.2025 19:20 Відповісти
Не пройшло й дванадцяти років війни!
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29.06.2025 16:25 Відповісти
******* зелені, це треба було ще робити в 22, як ракети і ППО. А тепер українській народ має наслідки ваших доріг для кацапськіх танків і майскіх шашликів. За всю війну ***** не зробили, тих же фортифікацій, тільки відосіки для залишків 73 ********, зрадники квартальні, підстилки оманські *****.
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29.06.2025 16:29 Відповісти
у 21 році, коли зальонському повідомляли про загрозу нападу, треба було це зробити, але ж асфальт і дєрьмаки заважали. але прибалти це вже зробили раніше за Україну, проте що й війни у них немає.
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29.06.2025 16:42 Відповісти
еще одна бизьяна 22 года война началась 2014 а с 2015 во всю шла утилизация противопехотных мин ! Так что если пистишь про Зелю то и Пороха вспоминай недотепа
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29.06.2025 16:58 Відповісти
ПНХ, гниль кацапська.
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29.06.2025 17:05 Відповісти
Тепер діло за малим - дістати десь міни
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29.06.2025 16:34 Відповісти
на "рынке" купят. по "рыночным" ценам. но в отличие от мин, которые (не)стреляют с миномета. за то, что "новые" мины (не)взрываются никто не узнает очень долго.
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29.06.2025 17:08 Відповісти
У гаранта США, тепер трамперики, трампівської падалі, їх повно , але не дасть, бо трампівська гниди - союзники *****.
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29.06.2025 17:09 Відповісти
https://militarnyi.com/uk/news/********-likviduvala-3-mln-protypihotnyh-min/

Україна ліквідувала 3 млн протипіхотних мін
14 Травня, 2020
«Інформацію щодо кількості озвучив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
«Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Відповідно до своїх зобов'язань, передбачених статтею 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C», - сказав Петренко»
Поспішали....
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29.06.2025 16:45 Відповісти
Всего Украина имела более 6 млн. мин ПФМ-1, где-то еще должно быть с пару лямов.
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29.06.2025 16:54 Відповісти
«Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C», - сказав Петренко»

Це було озвучено 14 Травня, 2020.
Так що, до 2022 могли впоратись і з ПФМ-1.
Вполнє.
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29.06.2025 17:22 Відповісти
Подписала конвенцию в 2006. За 14 лет -3 ляма утилизировали, а зеплятки еще 3 ? Ха-ха-ха.
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29.06.2025 18:34 Відповісти
З цієї статті: У листопаді 2016 було Україна провела урочисту церемонію, присвячену знищенню 1 млн протипіхотних мін типу ПФМ-1(С). Вже https://mil.in.ua/uk/********-***********-znyschennya-protypihotnyh-min-v-ramkah-ottavskoyi-konvenciyi/ у вересні 2018-го Україна ліквідувала 2 млн протипіхотних мін, а через два роки ця цифра сягла 3 млн одиниць.
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29.06.2025 18:26 Відповісти
ой ли, "непередбачувані". а "Тузла" куда делась?
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29.06.2025 17:04 Відповісти
змусила низку держав - Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію - переглянути свою позицію
-----------------------------------------------

І на них навіть не нападали! А ЗЕбіл більше 3-х років навпаки розміновував та сприяв кацапам в окупації
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29.06.2025 17:05 Відповісти
Дуже своєчасно, прямо на другий день повномасштабного вторгнення. Я так думаю, що це заради збереження мін, які зняли з мінних полів біля Чонгару і Маріуполя?
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29.06.2025 17:13 Відповісти
Вийшли .знищивши більше 3 млн протипіхотних мін перед загрозою рашистського нападу...
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29.06.2025 17:29 Відповісти
Що, на 11й рік війни щось в том лісі маразму влади раптом іздохло? Тепер ще ті потужні мирні саміти на смітник повикидайте разом з генеруючими їх крисюками в опі.
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29.06.2025 17:34 Відповісти
Ну вийшли з конвенції про заборону мін, не пройшло 4 років війни. А скільки чекати поки ЗЄшобло виготовить ці міни і доставить на фронт?
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29.06.2025 18:06 Відповісти
 
 