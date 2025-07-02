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Новини Конвенція про заборону протипіхотних мін
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ЗСУ зможуть використовувати протипіхотні міни через пів року після виходу з Оттавської конвенції, - Веніславський

Федір Веніславський

Після офіційного виходу з Оттавської конвенції, що забороняє застосування протипіхотних мін, Збройні сили України зможуть виготовляти та використовувати цей тип озброєння приблизно через шість місяців.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що Україна ратифікувала Оттавську конвенцію у 2005 році. Документ забороняє виготовлення, зберігання, застосування та передачу протипіхотних мін, які призначені для ураження живої сили. Однак Росія, яка не є учасницею цієї угоди, активно використовує такі міни проти українських військових.

"Це рішення давно перезріло для України. Відповідну ініціативу потрібно було ухвалити ще на початку війни", - наголосив Веніславський.

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За його словами, низка країн, зокрема Польща та держави Балтії, також заявили про намір переглянути участь у конвенції через нові загрози. Ухваленню українського рішення передувала дискусія на рівні парламентського комітету та РНБО, після чого президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Згідно з процедурою, Україна має повідомити про намір вийти з конвенції Генеральному секретаріатові ООН. Через шість місяців після цього всі обов'язки за конвенцією припиняються.

Веніславський також повідомив, що частина протипіхотних мін, які не були знищені у 2005 році через брак фінансування, зберігається на військових складах. Після завершення юридичної процедури вони можуть бути використані для мінування в оборонних цілях.

Верховна Рада має остаточно формалізувати вихід із конвенції шляхом ухвалення закону про денонсацію.

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Автор: 

Веніславський Федір (296) міна (382)


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Топ коментарі
+19
Зелені гниди та зрадники вже відверто сміються над народом.
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02.07.2025 14:13 Відповісти
+14
Які нафіг процедури? Вони що, з дуба рухнули. Мінувати прямо сьогодні.
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02.07.2025 14:17 Відповісти
+12
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02.07.2025 14:22 Відповісти
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Зелені гниди та зрадники вже відверто сміються над народом.
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02.07.2025 14:13 Відповісти
Продовжуємо бути в білому пальті?
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02.07.2025 14:13 Відповісти
Їх вже давно використовують, плюнувши на конвенцію.
Добре допомагають проти мотопідарів.
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02.07.2025 14:19 Відповісти
це она - зельона перемога від педіславського та зельоних гнид
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02.07.2025 14:14 Відповісти
Так тож не ми - то кацапи розсипали - ой дурак!
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02.07.2025 14:16 Відповісти
Які нафіг процедури? Вони що, з дуба рухнули. Мінувати прямо сьогодні.
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02.07.2025 14:17 Відповісти
Оманська Гнида та зельоні зрадники вміють лише розміновувати Чонгари
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02.07.2025 14:42 Відповісти
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02.07.2025 14:22 Відповісти
А чого це воно так напружилося? Проблема зі шлунком?
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02.07.2025 14:30 Відповісти
Надіюся що це просто пи₴діж для лохів з ООН. Інакше це просто знущання над здоровим глуздом.
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02.07.2025 14:29 Відповісти
Усі ці конвенції така херня.
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02.07.2025 14:30 Відповісти
Та почекаємо. **** нам спішити?
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02.07.2025 14:30 Відповісти
А чому не раніше? Що зобов'язує ходити на цирлах навколо ялової оон?
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02.07.2025 14:31 Відповісти
Даже не знаю, шо сказать...
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02.07.2025 14:37 Відповісти
"Це рішення давно перезріло для України. Відповідну ініціативу потрібно було ухвалити ще на початку війни"

стесняюсь спросить, и кто же его не ухвалив?
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02.07.2025 14:37 Відповісти
А три роки їблували
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02.07.2025 14:39 Відповісти
Це говорить засновник космічних військ України та перший космічний воїн( вибачте,блазень),який добре розбирається у стінах. У космосі вже провів мінування? Там міни зберігаються належним чином? Осічок не буде? Гнида.
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02.07.2025 14:42 Відповісти
..через пол года их только для феди под двери можно будет принести.. Но, можно и раньше..
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02.07.2025 14:44 Відповісти
Шобло
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02.07.2025 14:50 Відповісти
може ще давайте в оон, магате папи римського дозволу запитаємо?

бо не дай боже порушимо процедуру, Захід образиться і забере арту, петріоти...А, стоп, вони і так це зробили, і без приводу
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02.07.2025 15:00 Відповісти
тю,они уже давно используються на фронте,а эти все формальности для еврокуколдов)и ржачно с лохов которые верят во все офицц.сказаное...бугага
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02.07.2025 15:02 Відповісти
В піzду ту отавську конвенцію. Вже всім насрати на всі міжнародні договори. Проти нас вже воює пів світукацапів, чорножопих і косооких, а ми будемо їм якісь бумажки показувати? Чи ми краще будемо м'ясом закидувати рашистів і корейців?
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02.07.2025 15:05 Відповісти
Скільки тисяч життів українських захисників коштував цей виїбон?
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02.07.2025 15:11 Відповісти
Чого ж ви,суки ЗЕлені,не вийшли раніше? Треба було 3,5 роки воювати щоб прийняти рішення .
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02.07.2025 15:31 Відповісти
Нічого особистого - звичайний саботаж.
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02.07.2025 15:38 Відповісти
 
 