ЗСУ зможуть використовувати протипіхотні міни через пів року після виходу з Оттавської конвенції, - Веніславський

Після офіційного виходу з Оттавської конвенції, що забороняє застосування протипіхотних мін, Збройні сили України зможуть виготовляти та використовувати цей тип озброєння приблизно через шість місяців.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що Україна ратифікувала Оттавську конвенцію у 2005 році. Документ забороняє виготовлення, зберігання, застосування та передачу протипіхотних мін, які призначені для ураження живої сили. Однак Росія, яка не є учасницею цієї угоди, активно використовує такі міни проти українських військових.

"Це рішення давно перезріло для України. Відповідну ініціативу потрібно було ухвалити ще на початку війни", - наголосив Веніславський.

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За його словами, низка країн, зокрема Польща та держави Балтії, також заявили про намір переглянути участь у конвенції через нові загрози. Ухваленню українського рішення передувала дискусія на рівні парламентського комітету та РНБО, після чого президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Згідно з процедурою, Україна має повідомити про намір вийти з конвенції Генеральному секретаріатові ООН. Через шість місяців після цього всі обов'язки за конвенцією припиняються.

Веніславський також повідомив, що частина протипіхотних мін, які не були знищені у 2005 році через брак фінансування, зберігається на військових складах. Після завершення юридичної процедури вони можуть бути використані для мінування в оборонних цілях.

Верховна Рада має остаточно формалізувати вихід із конвенції шляхом ухвалення закону про денонсацію.

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