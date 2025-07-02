ЗСУ зможуть використовувати протипіхотні міни через пів року після виходу з Оттавської конвенції, - Веніславський
Після офіційного виходу з Оттавської конвенції, що забороняє застосування протипіхотних мін, Збройні сили України зможуть виготовляти та використовувати цей тип озброєння приблизно через шість місяців.
Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він нагадав, що Україна ратифікувала Оттавську конвенцію у 2005 році. Документ забороняє виготовлення, зберігання, застосування та передачу протипіхотних мін, які призначені для ураження живої сили. Однак Росія, яка не є учасницею цієї угоди, активно використовує такі міни проти українських військових.
"Це рішення давно перезріло для України. Відповідну ініціативу потрібно було ухвалити ще на початку війни", - наголосив Веніславський.
За його словами, низка країн, зокрема Польща та держави Балтії, також заявили про намір переглянути участь у конвенції через нові загрози. Ухваленню українського рішення передувала дискусія на рівні парламентського комітету та РНБО, після чого президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Згідно з процедурою, Україна має повідомити про намір вийти з конвенції Генеральному секретаріатові ООН. Через шість місяців після цього всі обов'язки за конвенцією припиняються.
Веніславський також повідомив, що частина протипіхотних мін, які не були знищені у 2005 році через брак фінансування, зберігається на військових складах. Після завершення юридичної процедури вони можуть бути використані для мінування в оборонних цілях.
Верховна Рада має остаточно формалізувати вихід із конвенції шляхом ухвалення закону про денонсацію.
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Добре допомагають проти мотопідарів.
стесняюсь спросить, и кто же его не ухвалив?
бо не дай боже порушимо процедуру, Захід образиться і забере арту, петріоти...А, стоп, вони і так це зробили, і без приводу