Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине и выходе из Оттавской конвенции
Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании Специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и приостановлении действия Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - отметил он.
По словам президента, благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для "единства всего нашего великого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной".
"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины. А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии. Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", - пояснил он.
Зеленский также поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.
"Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов", - добавил глава государства.
Напомним, 8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.
18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.
15 июля Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, а также поддержала выход Украины из Оттавской конвенции, запрещавшей использование противопехотных мин.
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это не должно пугать, в 2019 выбирали без них
...". Приїжджайте, хто хоче!... Розбирайте Українську Землю , зрощену Кров'ю, за безцінь!... Для продажу ЇЇ і захищають!..."
ще треба вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї
і що тоді видав Конституційний Суд памятаєш ?
зараз вони ще Шмигла звільнять і покуй що по законам премєра не можна знімати під час війни-військовго стану, тобто законами та конституцією давно підтерлись, і тільки 65 статтю сують простачкам.
Принцип єдиного громадянства закріплений у статті 2 Закону України "Про громадянство України". Це означає, що якщо особа має громадянство України та іншої держави, то у відносинах з Україною вона визнається лише громадянином України. Конституція України та закони України не передбачають можливості подвійного громадянства.
Старий єврей дивлячись на веселку:
- ... на це у них гроші є!?
З пісні совєтської естради:
Толи ещьо будет, ой-йой-йой!
Будемо вважати це епіграфом.
Пане президент ви -....................
.........
....
..
!!!
Этот закон "воняет чем то левым" и сейчас объясню почему, как по мне.
Предистория: я живу в Польше от 2012 года, на сегоняшний день у меня Польский паспорт, итак:
Что дает мне этот закон?
Да ровным счетом нифига!!!!
итак:
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Ухвалений закон дає їм можливість легалізуватися, задекларувати інше своє громадянство і не ховатися із цим, як було досі.
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Внимание вопрос, а какого бантика я должен легализировть свой Польский паспорт?
в целом о чем идет речь с этой "легализацией"????
Мой Польский паспорт есть легальный со всех сторон и одобрение Украины он не требует.
Более того, в отношениях с государством Украина, гражданин с паспортом другой страны будет трактоваться ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК гражданин Украины. То есть для меня исключений не будет.
То есть я как гражданин Польши в Украину не смогу вьехать, только как гражданин Украины.
Еще раз повторю вопрос, нафига мне "легализироваться" ?????????
Какой смысл в этой так называемой легализации?
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чтобы не потерять гражданство Украины?
Там написано, что как повод утраты Украинского гражданства в законопроекте есть добровольное вхождение в гражданство другой страны.......
Развод еще тот, а вы пробовали отказаться от Украинского гражданства, нет., ну так попробуйте !!!! реально это еще тот квест при чем платный. Да я сознательно принял граданство другой сраны, Я ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛ!!!!!! Можете мне забрать Украинское, пожалуйста, только бегать по консульствам я не собираюсь и платить деньги за это тоже...
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Далее там написано:
"Відповідно до https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%e2%84%9611469/ нового закону, громадянам України дозволено офіційно мати паспорти інших держав. Закон дає можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС, G7 і НАТО. "
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Вот тут самое вкусное, "дозволено офіційно мати паспорти інших держав" , а кто мне запретит:?
эээ агов, там на шхуне, вы шо бахнулись там??? КТО МНЕ ЗАПРЕТИТ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ????!!!!!!
Что значит "дозволено"? Я должен справивать разрешения в Украинским консульстве чтобы получить гражданство другой страны? - абсурд.
ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ..
Если я получил гражданство другой страны, то значит 2 вещи: мое гражданство легально, на мнение МЗС Украины в данном конкретном случае мне наплевать, при чем официально.
еще один момент:
"автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;"
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это полный ППЦ!!!!! Покажите мне страну, адекватную страну где после "одруження" супруг, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->>> автоматом получает гражданство!!!!!!?????
Ребята в ВР что вы курите?
Во всех адекватных странах брак с гражданином страны дает привелегии, но блин не гражданство автоматом!!!
Вы что реально людей за дебилов держите?????
То есть в сухом остатке для людей которые получили паспорта других стран этот закон ровным счетом ничего не дает если внимательно рассмотреть все аспекты.
А вот то, что в том законе получение Украинского гражданства реально упрощено для большой категории людей... вызывает подозрения что то тут не так... ((((