Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине и выходе из Оттавской конвенции

Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании Специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и приостановлении действия Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - отметил он.

По словам президента, благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для "единства всего нашего великого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной".

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"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины. А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии. Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", - пояснил он.

Зеленский также поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

"Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов", - добавил глава государства.

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Напомним, 8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, а также поддержала выход Украины из Оттавской конвенции, запрещавшей использование противопехотных мин.