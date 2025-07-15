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Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам Спецтрибунал по преступлениям РФ Множественное гражданство в Украине
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Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине и выходе из Оттавской конвенции

зеленський

Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании Специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и приостановлении действия Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", - отметил он.

По словам президента, благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для "единства всего нашего великого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной".

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"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины. А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии. Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", - пояснил он.

Зеленский также поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

"Уже можем начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов", - добавил глава государства.

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Напомним, 8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, а также поддержала выход Украины из Оттавской конвенции, запрещавшей использование противопехотных мин.

Автор: 

ВР (29307) гражданство (1323) Зеленский Владимир (21234) трибунал (294) Оттавская конвенция (7)


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Топ комментарии
+49
Держава підтерлась Конституцією уже офіційно.
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15.07.2025 16:40 Ответить
+27
Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу. Причому вони не будуть навіть тут сплачувати податки. Громадяни США платять податку будь-де.
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15.07.2025 16:45 Ответить
+26
закон про множинне громадянство в Україні - прихована диверсія проти України
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15.07.2025 16:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Держава підтерлась Конституцією уже офіційно.
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15.07.2025 16:40 Ответить
Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу. Причому вони не будуть навіть тут сплачувати податки. Громадяни США платять податку будь-де.
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15.07.2025 16:45 Ответить
100% ! зараз поприколу оберемо вам Зєлю на другий строк. Шоб знали
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15.07.2025 16:48 Ответить
Буданова.
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15.07.2025 16:56 Ответить
"Мсьє знає толк в збоченнях" (С) ))
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15.07.2025 17:04 Ответить
"Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу"

это не должно пугать, в 2019 выбирали без них
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15.07.2025 17:18 Ответить
В 19 году вышло проголосовать всего 47%. Быстрее всего благодаря меркантилам и в этот раз будет лажа.
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15.07.2025 17:26 Ответить
Шо да, то да. Яке iхало, таке й здибало(що до 73%). Множинне громадянство... тепер соборностi - тринда. ЗЫ... Вангую - переизберем, щоби кацапи на Украiнi поставити жирну крапку. А Юля шо говорить , стосовно цего? Мабуть, меркантильно мовчить.
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15.07.2025 17:18 Ответить
Пока еще нет. Зеля - не всё государство, как бы ему не хотелось. Посмотрим что скажет Конституционный Суд.
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15.07.2025 17:19 Ответить
Він КСУ, промовчав коли Слуги Хкйла цей закон проголосували, то впевнений шо змовчить і зараз. По два три паспорта там теж мають.
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15.07.2025 17:24 Ответить
Кто-то должен подать его в КС. Или авторы перед принятием на соответствие текста законопроекта. Или сейчас уже группа депутатов на соответствие принятого закона. Чисто гипотетически - Зеля его мог и отклонить, наложить вето. Для подачи обращения в Конституционный суд Украины требуется не менее 45 народных депутатов. Это указано в статье 151 Конституции. Будем посмотреть.
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15.07.2025 17:33 Ответить
Вона на паузі.
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15.07.2025 18:25 Ответить
Ну всьо пошью костюм с отливом і в Ялту.
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15.07.2025 16:42 Ответить
Каву брати свою!! Бо там взагалі не в курсі що Величний Буба вирішив
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15.07.2025 18:59 Ответить
Головне з Ізраїлем не забудь множинно громадянити. Пі....р
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15.07.2025 16:43 Ответить
туда он не вьездной
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15.07.2025 17:23 Ответить
Він швидше впорається.
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15.07.2025 17:17 Ответить
закон про множинне громадянство в Україні - прихована диверсія проти України
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15.07.2025 16:44 Ответить
а як вона прихована7 вже відверто хуцпа пре...
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15.07.2025 16:48 Ответить
... Ну я би не сказав, що особливо прихована!... Диверсія!...
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15.07.2025 16:48 Ответить
100% прямая деверсия!
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15.07.2025 16:51 Ответить
Зєлєнскій космополіт Боневтік Какая Разніца. Більшість того що він напідписува буде анульовано наступниками. У нас вже навіть є кндидати на подвійне громадянство починаючи з Яценюка, Маркарової, Умєрова і родини самого зєлєнского...
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15.07.2025 16:46 Ответить
Множинне громадянство,трибунал,протипіхотні міні - все то він зліпив в одну купу і видав...
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15.07.2025 16:47 Ответить
Про міни і трибунал то очевидна димзавіса. Бубочкаа в нас дуже хитра...
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15.07.2025 16:52 Ответить
Ще на одну статтю заробив!...
...". Приїжджайте, хто хоче!... Розбирайте Українську Землю , зрощену Кров'ю, за безцінь!... Для продажу ЇЇ і захищають!..."
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15.07.2025 16:47 Ответить
Ще зарано, не всіх туземців половили та утилізували.
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15.07.2025 16:50 Ответить
>вихід із Оттавської конвенції

ще треба вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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15.07.2025 16:49 Ответить
Як поширювати те, чого немає?
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15.07.2025 16:53 Ответить
Цей договір забороняє нам працювати над створенням яз, власне тому з нього й треба вийти.
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15.07.2025 16:58 Ответить
Міни не браковані не вміємо виготовляти, тому будемо виготовляти ядерну зброю!
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15.07.2025 17:17 Ответить
Більше не було новин про браковані міни, може вже навчилися їх виробляти? Виробництво ЯЗ та мін не пов'язане між собою.
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15.07.2025 17:25 Ответить
Пара-пара-пам. Піу!
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15.07.2025 16:49 Ответить
Український паспорт стає бумажкою зі смітника. Ну хоч поржом.
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15.07.2025 16:49 Ответить
В них будуть множинні податки та множинна військова служба?
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15.07.2025 16:50 Ответить
Тепер закарпатські мадяри, та й не тільки, можуть офіційно крутити дулі ТЦК...
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15.07.2025 16:55 Ответить
ТЦК тобі сниться?Дулі всі крутять окрім нищебродів!
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15.07.2025 16:56 Ответить
рейтинг зе співставний з рейтингом непомітного Залужного - то чого вовці боятися? Поки у ЄВРОПІ панує страх неначасності для вичищення укроМАРОДЕРНІ з влади - він підпише навіть те , що ще Портнов заготовив... Та Медведчук зараз напише в рашці - ОПЗЖ в ВР йому передадуть...
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15.07.2025 16:55 Ответить
Останнім часом пох,що станеться з країною і тупим стадом,що вирішило з натхненням самознищитись.
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15.07.2025 16:55 Ответить
Цікаво, а як зараз будуть призивати до армії ліц маючих громадянства інших держав, особливо держслужбовців. Красти будуть з паспортом України, а вивозити з паспортом іншої країни. І як будуть приймати на роботу у держслужбу. Хоча вони давно з подвійним громадянством. Просто, звичайна легалізація
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15.07.2025 16:59 Ответить
ну от нехай тепер множинні громадяни забезпечують відмову від оттавської конвенції власноруч/власноніж на нулі. бо справедливо ж.
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15.07.2025 17:08 Ответить
Схема зелених злодюг незмінна - важливий закон підписується у звʼязці зі скандальним або антиконституційним, а цього разу ще й під прикриттям позитивних новин про надання зброї.
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15.07.2025 17:11 Ответить
Поки йде спланований геноцид українського народу наступний крок окупаційного режиму - завезення мільйонів іноземців начебто на роботу після етнічної чистки сел і містечок начебто під приводом мобілізації
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15.07.2025 17:13 Ответить
Сча уся жОПа достанет свои припрятанные израильские паспорта.
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15.07.2025 17:14 Ответить
Тоб то не внося змін до ст 4 Конституції України воно тупо підписало Закон який суперечить Конституції. Питання а нах...я такий гарант Конституції?
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15.07.2025 17:20 Ответить
херант першим же указом порушив Конституцію розігнавши Раду.
і що тоді видав Конституційний Суд памятаєш ?
зараз вони ще Шмигла звільнять і покуй що по законам премєра не можна знімати під час війни-військовго стану, тобто законами та конституцією давно підтерлись, і тільки 65 статтю сують простачкам.
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15.07.2025 17:41 Ответить
Він вже давно прострочений пересидент.
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15.07.2025 17:50 Ответить
Цей закон нікчемний з моменту його прийняття, бо він не відповідає Конституції України, а під час воєнного стану вносити зміну до Конституції заборонено.
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15.07.2025 17:23 Ответить
Сам блазень вже давно не відповідає Конституції України.
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15.07.2025 17:52 Ответить
А тепер, зелене падло! діставай свій руснявий та інші паспорти!
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15.07.2025 17:30 Ответить
Ви не розумієте. Він свідомо підписує всяку чухню. І тої чухні буде щораз більше. Він хоче відкосити на майбцтньрму суді, як сільський дурник, з якого нічого взяти, бо воно дурне. Ось чому приймається закон, який абсолютно суперечить Конституції:
Принцип єдиного громадянства закріплений у статті 2 Закону України "Про громадянство України". Це означає, що якщо особа має громадянство України та іншої держави, то у відносинах з Україною вона визнається лише громадянином України. Конституція України та закони України не передбачають можливості подвійного громадянства.
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15.07.2025 17:42 Ответить
Він точно не дурник. При всій повазі, дурник - це ви, якщо досі вірите у якісь закони в Україні. Свій закон про громадянство України можете прибити на дверцята вуличного туалету типу "сортир" поряд з Конституцією.
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15.07.2025 17:48 Ответить
По-перше, я написав "косить під дурника", якщо ви вмієте читати, ти це легко перевірити. По - друге мені цікаво, а свою Конституцію біля туалету ви вже прибили? Чи може ваша конституція - інша?
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15.07.2025 18:06 Ответить
Так, вибачаюсь, невірно зрозумів першу фразу. Свою Конституцію я вже давно використав по єдиному реальному призначенню, яке в неї ще залишилось.
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15.07.2025 18:27 Ответить
Подвійного громадянства не буває. Це юридичний моветон. Одне-два-три.
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15.07.2025 18:42 Ответить
И писать умеет!!!!?
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15.07.2025 18:09 Ответить
Як прийняли так і відмінять !
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15.07.2025 18:14 Ответить
Проти України по конституції, нелегітимно
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15.07.2025 18:17 Ответить
****...и
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15.07.2025 19:03 Ответить
Зі старого анекдоту:
Старий єврей дивлячись на веселку:
- ... на це у них гроші є!?
З пісні совєтської естради:
Толи ещьо будет, ой-йой-йой!
Будемо вважати це епіграфом.

Пане президент ви -....................
.........

....

..
!!!
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15.07.2025 19:35 Ответить
Давно эта тема болела, таки решил высказаться. (ранее в другой теме тоже писал)
Этот закон "воняет чем то левым" и сейчас объясню почему, как по мне.
Предистория: я живу в Польше от 2012 года, на сегоняшний день у меня Польский паспорт, итак:
Что дает мне этот закон?
Да ровным счетом нифига!!!!
итак:
-----
Ухвалений закон дає їм можливість легалізуватися, задекларувати інше своє громадянство і не ховатися із цим, як було досі.
-----
Внимание вопрос, а какого бантика я должен легализировть свой Польский паспорт?
в целом о чем идет речь с этой "легализацией"????
Мой Польский паспорт есть легальный со всех сторон и одобрение Украины он не требует.
Более того, в отношениях с государством Украина, гражданин с паспортом другой страны будет трактоваться ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК гражданин Украины. То есть для меня исключений не будет.
То есть я как гражданин Польши в Украину не смогу вьехать, только как гражданин Украины.
Еще раз повторю вопрос, нафига мне "легализироваться" ?????????
Какой смысл в этой так называемой легализации?
***
чтобы не потерять гражданство Украины?
Там написано, что как повод утраты Украинского гражданства в законопроекте есть добровольное вхождение в гражданство другой страны.......
Развод еще тот, а вы пробовали отказаться от Украинского гражданства, нет., ну так попробуйте !!!! реально это еще тот квест при чем платный. Да я сознательно принял граданство другой сраны, Я ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛ!!!!!! Можете мне забрать Украинское, пожалуйста, только бегать по консульствам я не собираюсь и платить деньги за это тоже...

****
Далее там написано:

"Відповідно до https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%e2%84%9611469/ нового закону, громадянам України дозволено офіційно мати паспорти інших держав. Закон дає можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС, G7 і НАТО. "
***
Вот тут самое вкусное, "дозволено офіційно мати паспорти інших держав" , а кто мне запретит:?
эээ агов, там на шхуне, вы шо бахнулись там??? КТО МНЕ ЗАПРЕТИТ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ????!!!!!!
Что значит "дозволено"? Я должен справивать разрешения в Украинским консульстве чтобы получить гражданство другой страны? - абсурд.

ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ..
Если я получил гражданство другой страны, то значит 2 вещи: мое гражданство легально, на мнение МЗС Украины в данном конкретном случае мне наплевать, при чем официально.

еще один момент:
"автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;"
***
это полный ППЦ!!!!! Покажите мне страну, адекватную страну где после "одруження" супруг, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->>> автоматом получает гражданство!!!!!!?????
Ребята в ВР что вы курите?
Во всех адекватных странах брак с гражданином страны дает привелегии, но блин не гражданство автоматом!!!
Вы что реально людей за дебилов держите?????

То есть в сухом остатке для людей которые получили паспорта других стран этот закон ровным счетом ничего не дает если внимательно рассмотреть все аспекты.
А вот то, что в том законе получение Украинского гражданства реально упрощено для большой категории людей... вызывает подозрения что то тут не так... ((((
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15.07.2025 19:49 Ответить
Так, доступ до надр і землі тільки громадянам України. САМЕ для цього і проштовхувалося.
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15.07.2025 20:16 Ответить
Землю продав ,надра відав множине прийняв , хто йому на це дав право
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15.07.2025 20:00 Ответить
З Зеленського вижимають сша ВСЕ!!!!!!!! І землю, і надра, і порти!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зараз ще поставлять дурочку, яка підписує все нєглядя. Ну і ВСЕ!!!!!!!!
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15.07.2025 20:23 Ответить
 
 