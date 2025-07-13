Очень жду разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что провел разговор с Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе.

"Очень важно, чтобы заседания были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.

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