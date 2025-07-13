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Новости Множественное гражданство в Украине
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Очень жду разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать, - Зеленский

Зеленский ожидает разблокирования закона о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский отметил, что провел разговор с Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе.

"Очень важно, чтобы заседания были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о множественном гражданстве в Украине

Автор: 

гражданство (1322) закон (3181) Зеленский Владимир (21216)


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Топ комментарии
+31
Логика покинула ці теріторіі. Запустили у владу ригів, братву, аферистів-схемщиків, шашличників, повій, педофілів і сидять чекають, шоб тут народилася Швейцарія, блть!!! Безмозглі ЗЕідіоти.
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12.07.2025 23:02 Ответить
+22
У кожного в дитинстві, у дворі, був нікчемний, замурзаний, сцикливий і сумний лох, якого всі пінали, били і не брали з собою на вселякі двіжняки. Так от, а тепер уявіть, цей самий лошара наш президент і Верховний ГоловнокомандувачЗСУ, який буде сидіти при владі ще десятки років.
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12.07.2025 23:05 Ответить
+15
Так-так, множинне громадянство - найбільш важливе саме для тих, хто воює, їм без множинного громадянства ніяк не можна, саме тому і прийняли цей закон - виключно в інтересах тих, хто воює.
А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
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12.07.2025 23:07 Ответить
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Логика покинула ці теріторіі. Запустили у владу ригів, братву, аферистів-схемщиків, шашличників, повій, педофілів і сидять чекають, шоб тут народилася Швейцарія, блть!!! Безмозглі ЗЕідіоти.
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12.07.2025 23:02 Ответить
Ну почему? Для этого барыги как-раз все логично. Это то, что в бизнесе называют "золотой парашут". Готовит себе и своим гельминтам запасной аэродром на законных условиях.
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12.07.2025 23:20 Ответить
Яке громадянство у коломойського?
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12.07.2025 23:03 Ответить
Ізраїлю
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12.07.2025 23:04 Ответить
Щоб для чого ? Було куди зї₴аться ?!! Тим хто ускочив у ліфт зелені,накрав на три покоління, і звалить ???
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12.07.2025 23:16 Ответить
Саме так!
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13.07.2025 01:24 Ответить
Дуже очикую , що це зелене лайно не здохне своєю смертю.
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12.07.2025 23:03 Ответить
черговий "ждун"
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12.07.2025 23:04 Ответить
У кожного в дитинстві, у дворі, був нікчемний, замурзаний, сцикливий і сумний лох, якого всі пінали, били і не брали з собою на вселякі двіжняки. Так от, а тепер уявіть, цей самий лошара наш президент і Верховний ГоловнокомандувачЗСУ, який буде сидіти при владі ще десятки років.
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12.07.2025 23:05 Ответить
Так-так, множинне громадянство - найбільш важливе саме для тих, хто воює, їм без множинного громадянства ніяк не можна, саме тому і прийняли цей закон - виключно в інтересах тих, хто воює.
А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
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12.07.2025 23:07 Ответить
Не хочу множинного. Хочу многая літа Україні і щоб з усіма її територіями на Сході і Півдні.. Оце невідкладне.
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12.07.2025 23:12 Ответить
То-то, з яким фронтовиком не поговориш, всі про множинне громадянство питають. Навіть не вітаються зразу питання - що там з ним.
Он воно шо....
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12.07.2025 23:20 Ответить
Друг Чєрнишов чекає, щоб сєбатись в чеськиий хаб єдності
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12.07.2025 23:22 Ответить
Дуже очікую коли віслюк опиниться на нарах.
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12.07.2025 23:23 Ответить
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!
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12.07.2025 23:24 Ответить
Ну зелупи Руслан не просто так запустили. Вивозять накрадене. От і закон їм цей начасі.
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12.07.2025 23:35 Ответить
Куди вони зібралися драпати?
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12.07.2025 23:42 Ответить
Це щоб Україна складалася не з українців, а потім, ці казна хто будуть качати сврї права як угорці, аж поки не розвалять Укоаїну
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12.07.2025 23:46 Ответить
Дебіл. Це зараз на часі???
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12.07.2025 23:50 Ответить
срать зєля хотів на конституцію. Для нього Україна як була дівкою, так залишилась. Зараз він на ній непогано заробляє
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13.07.2025 00:04 Ответить
То так треба . От привозять ракету , а вона французька , а тут їй бац! і множинне громадянство зразу . Без отого цього ні ні
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13.07.2025 00:22 Ответить
Найважливіше питання в Україні. З 2022-го висять не розглянутими сотні петицій - та пох на той закон та терміни розгляду презєдентом. Бовт на закон, бовт на конституцію. Піпл схаває і проковтне.
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13.07.2025 00:31 Ответить
"Конституція України передбачає лише єдине громадянство. Стаття 4 Основного Закону чітко зазначає: "В Україні існує єдине громадянство". Це означає, що держава не визнає подвійне громадянство, хоча й не передбачає автоматичної втрати українського громадянства при отриманні іншого"
Я в очередной раз повторяю - законы , которые имеют антиконституционный характер должны быть в первую очередь отменены .
Но для этого у нас должен быть Конституционный суд , которого до сих пор нету.
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13.07.2025 00:50 Ответить
Поки розглянуть,та анулюють,ця шобла,с зє на чолі,з іншим громадянством, "впадуть на лижи", нуяк зє на лижах в Омані.
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13.07.2025 01:30 Ответить
Криворіжський правознавець, не знає, норм та положень Конституції України, як отой хєрант, з 2019 року??? Баканов, мабуть, буде у нього адвокатом?? Бо портнова, фсьо…
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13.07.2025 01:37 Ответить
Отримає молодь громадянство інших країн та поїде з України. Ось вам мобілізація!
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13.07.2025 03:15 Ответить
Я теж за, тільки якщо автоматично відразу скасовувати українське. А так це мабуть найвища дурість яку він бажає зробити для України
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13.07.2025 08:04 Ответить
 
 