Очень жду разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает разблокирования закона о множественном гражданстве, чтобы безотлагательно его подписать.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Так, Зеленский отметил, что провел разговор с Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком о заседании украинского парламента на следующей неделе.
"Очень важно, чтобы заседания были результативными. Уже был принят закон о множественном гражданстве, и это важный вопрос, в частности, для тех, кто воюет ради Украины. Очень ожидаю разблокирования этого закона, чтобы безотлагательно его подписать.
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+31 Сашка Днепр #608784
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+22 Сашка Днепр #608784
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+15 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий12.07.2025 23:07 Ответить Ссылка
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А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
Он воно шо....
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!
Я в очередной раз повторяю - законы , которые имеют антиконституционный характер должны быть в первую очередь отменены .
Но для этого у нас должен быть Конституционный суд , которого до сих пор нету.