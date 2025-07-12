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Новини Множинне громадянство в Україні
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Дуже очікую розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати, - Зеленський

Зеленський очікує на розблокування закону про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський зазначив, що провів розмову із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня.

"Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство в Україні

Автор: 

громадянство (1088) закон (2848) Зеленський Володимир (24714)


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Топ коментарі
+15
Логика покинула ці теріторіі. Запустили у владу ригів, братву, аферистів-схемщиків, шашличників, повій, педофілів і сидять чекають, шоб тут народилася Швейцарія, блть!!! Безмозглі ЗЕідіоти.
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12.07.2025 23:02 Відповісти
+7
У кожного в дитинстві, у дворі, був нікчемний, замурзаний, сцикливий і сумний лох, якого всі пінали, били і не брали з собою на вселякі двіжняки. Так от, а тепер уявіть, цей самий лошара наш президент і Верховний ГоловнокомандувачЗСУ, який буде сидіти при владі ще десятки років.
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12.07.2025 23:05 Відповісти
+6
Так-так, множинне громадянство - найбільш важливе саме для тих, хто воює, їм без множинного громадянства ніяк не можна, саме тому і прийняли цей закон - виключно в інтересах тих, хто воює.
А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
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12.07.2025 23:07 Відповісти
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Логика покинула ці теріторіі. Запустили у владу ригів, братву, аферистів-схемщиків, шашличників, повій, педофілів і сидять чекають, шоб тут народилася Швейцарія, блть!!! Безмозглі ЗЕідіоти.
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12.07.2025 23:02 Відповісти
Ну почему? Для этого барыги как-раз все логично. Это то, что в бизнесе называют "золотой парашут". Готовит себе и своим гельминтам запасной аэродром на законных условиях.
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12.07.2025 23:20 Відповісти
Яке громадянство у коломойського?
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12.07.2025 23:03 Відповісти
Ізраїлю
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12.07.2025 23:04 Відповісти
Щоб для чого ? Було куди зї₴аться ?!! Тим хто ускочив у ліфт зелені,накрав на три покоління, і звалить ???
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12.07.2025 23:16 Відповісти
Дуже очикую , що це зелене лайно не здохне своєю смертю.
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12.07.2025 23:03 Відповісти
черговий "ждун"
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12.07.2025 23:04 Відповісти
У кожного в дитинстві, у дворі, був нікчемний, замурзаний, сцикливий і сумний лох, якого всі пінали, били і не брали з собою на вселякі двіжняки. Так от, а тепер уявіть, цей самий лошара наш президент і Верховний ГоловнокомандувачЗСУ, який буде сидіти при владі ще десятки років.
показати весь коментар
12.07.2025 23:05 Відповісти
Так-так, множинне громадянство - найбільш важливе саме для тих, хто воює, їм без множинного громадянства ніяк не можна, саме тому і прийняли цей закон - виключно в інтересах тих, хто воює.
А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
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12.07.2025 23:07 Відповісти
Не хочу множинного. Хочу многая літа Україні і щоб з усіма її територіями на Сході і Півдні.. Оце невідкладне.
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12.07.2025 23:12 Відповісти
То-то, з яким фронтовиком не поговориш, всі про множинне громадянство питають. Навіть не вітаються зразу питання - що там з ним.
Он воно шо....
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12.07.2025 23:20 Відповісти
Друг Чєрнишов чекає, щоб сєбатись в чеськиий хаб єдності
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12.07.2025 23:22 Відповісти
Дуже очікую коли віслюк опиниться на нарах.
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12.07.2025 23:23 Відповісти
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!
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12.07.2025 23:24 Відповісти
Ну зелупи Руслан не просто так запустили. Вивозять накрадене. От і закон їм цей начасі.
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12.07.2025 23:35 Відповісти
Куди вони зібралися драпати?
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12.07.2025 23:42 Відповісти
Це щоб Україна складалася не з українців, а потім, ці казна хто будуть качати сврї права як угорці, аж поки не розвалять Укоаїну
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12.07.2025 23:46 Відповісти
Дебіл. Це зараз на часі???
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12.07.2025 23:50 Відповісти
срать зєля хотів на конституцію. Для нього Україна як була дівкою, так залишилась. Зараз він на ній непогано заробляє
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13.07.2025 00:04 Відповісти
 
 