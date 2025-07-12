Дуже очікую розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський зазначив, що провів розмову із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня.
"Дуже важливо, щоб засідання були результативними. Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати.
Топ коментарі
+15 Сашка Днепр #608784
показати весь коментар12.07.2025 23:02 Відповісти Посилання
+7 Сашка Днепр #608784
показати весь коментар12.07.2025 23:05 Відповісти Посилання
+6 Дефіцит Потужності
показати весь коментар12.07.2025 23:07 Відповісти Посилання
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А то злі язики могли подумати що це для вельмишановного грошовитого провладного панства, у якого від народження 2 паспорти, а в деяких - 3.
Он воно шо....
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И коньяк не льется в рот!