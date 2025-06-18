Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство в Україні
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 243 нардепи.
Законопроєкт про множинне громадянство
8 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту проєкт закону про множинне громадянство.
Президент пропонує, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
Топ коментарі
+75 18c49ed2
показати весь коментар18.06.2025 11:16 Відповісти Посилання
+52 Andrew Moon
показати весь коментар18.06.2025 11:12 Відповісти Посилання
+41 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар18.06.2025 11:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или... ни в какой?
С правами. . Понятно, но как булет с обязанностями?
А с декларацией о доходах?
Где будут уплачены налоги?
Есть ответы на эти вопросы?
Ну а с мобилизацией еще проще - наличие второго гражданства не освобождает от нее (и собственно вообще ни от чего не освобождает).
Как это реально моде бути?
Країна Мрій
відкормлених хряківнародних депутатів України на війну не мобілізуються, бо з'ясується що вони громадяни інших країн Кіпру, Майорки і Лазурного узбережжя Франції.
А чи існує українське громадянство? - Згідно статті 92 Конституції України - громадянство визначається законом, → а закона про громадянство України не існує.
Вкажить: яким законом визначається громадянство України.
Всі хто захочуть переїхати й колонізувати Україну напишуть, що вони етнічні українці.
Імітація опозиції і хитрі технології.
Якщо б їх голосів не вистачало для прийняття закону, то проголосували б ЗА.
Этот закон(опроект) "воняет чем то левым" и сейчас объясню почему, как по мне.
Предистория: я живу в Польше от 2012 года, на сегоняшний день у меня Польский паспорт, итак:
Что дает мне этот закон?
Да ровным счетом нифига!!!!
итак:
-----
Ухвалений закон дає їм можливість легалізуватися, задекларувати інше своє громадянство і не ховатися із цим, як було досі.
-----
Внимание вопрос, а какого бантика я должен легализировть свой Польский паспорт?
в целом о чем идет речь с этой "легализацией"????
Мой Польский паспорт есть легальный со всех сторон и одобрение Украины он не требует.
Более того, в отношениях с государством Украина, гражданин с пасспортом другой страны будет трактоватьсяТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК гражданин Украины. То есть для меня исключений не будет.
То есть я как гражданин Польши в Украину не смогу вьехать.
Еще раз повторю вопрос, нафига мне "легализироваться" ?????????
***
чтобы не потерять гражданство Украины?
самое интересное, что как повод утраты Украинского гражданства в законопроекте есть добровольное вхождение в гражданство другой страны.......
развод еще тот, оооойййй да не смешите мои тапочки, а вы пробовали отказаться от Украинского гражданства, нет., ну так попробуйте !!!! реально, это еще тот квест при чем платный.
****
взято с открытых источников:
Відповідно до https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%e2%84%9611469/ нового закону, громадянам України дозволено офіційно мати паспорти інших держав. Закон дає можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС, G7 і НАТО.
***
Вот тут самое вкусное, "дозволено офіційно мати паспорти інших держав" , а кто мне запретит:?
эээ агов, там на шхуне, вы шо бахнулись там??? КТО МНЕ ЗАПРЕТИТ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ????!!!!!!
Я вас не собирался спрашивать, и мне начхать что вы там думаете.
ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ..
Если я получил гражданство другой страны, то значит 2 вещи: мое гражданство легально, на мнение МЗС Украины мне наср*ть, при чем официально.
еще один момент:
"автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;"
***
это полный ППЦ!!!!! Покажите мне страну, адекватную страну где после "одруження" супруг, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!автоматом получает гражданство!!!!!!
Ребята в ВР что вы курите?
Во всех адекватных странах брак с гражданином страны дает привелегии, но бл**ь не гражданство автоматом!!!
Вы что реально людей за дебилов держите?????
А вот в том законе получение Украинского гражданства реально упрощено для большой категории людей... что то тут не так... ((((