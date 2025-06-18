Рада приняла законопроект о множественном гражданстве в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 243 нардепа.

Законопроект о множественном гражданстве

8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

