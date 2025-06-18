Рада приняла законопроект о множественном гражданстве в Украине
Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 243 нардепа.
Законопроект о множественном гражданстве
8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.
Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:
- одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Или... ни в какой?
С правами. . Понятно, но как булет с обязанностями?
А с декларацией о доходах?
Где будут уплачены налоги?
Есть ответы на эти вопросы?
Ну а с мобилизацией еще проще - наличие второго гражданства не освобождает от нее (и собственно вообще ни от чего не освобождает).
Как это реально моде бути?
Країна Мрій
відкормлених хряківнародних депутатів України на війну не мобілізуються, бо з'ясується що вони громадяни інших країн Кіпру, Майорки і Лазурного узбережжя Франції.
А чи існує українське громадянство? - Згідно статті 92 Конституції України - громадянство визначається законом, → а закона про громадянство України не існує.
Вкажить: яким законом визначається громадянство України.
Всі хто захочуть переїхати й колонізувати Україну напишуть, що вони етнічні українці.
Імітація опозиції і хитрі технології.
Якщо б їх голосів не вистачало для прийняття закону, то проголосували б ЗА.
Этот закон(опроект) "воняет чем то левым" и сейчас объясню почему, как по мне.
Предистория: я живу в Польше от 2012 года, на сегоняшний день у меня Польский паспорт, итак:
Что дает мне этот закон?
Да ровным счетом нифига!!!!
итак:
-----
Ухвалений закон дає їм можливість легалізуватися, задекларувати інше своє громадянство і не ховатися із цим, як було досі.
-----
Внимание вопрос, а какого бантика я должен легализировть свой Польский паспорт?
в целом о чем идет речь с этой "легализацией"????
Мой Польский паспорт есть легальный со всех сторон и одобрение Украины он не требует.
Более того, в отношениях с государством Украина, гражданин с пасспортом другой страны будет трактоватьсяТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК гражданин Украины. То есть для меня исключений не будет.
То есть я как гражданин Польши в Украину не смогу вьехать.
Еще раз повторю вопрос, нафига мне "легализироваться" ?????????
***
чтобы не потерять гражданство Украины?
самое интересное, что как повод утраты Украинского гражданства в законопроекте есть добровольное вхождение в гражданство другой страны.......
развод еще тот, оооойййй да не смешите мои тапочки, а вы пробовали отказаться от Украинского гражданства, нет., ну так попробуйте !!!! реально, это еще тот квест при чем платный.
****
взято с открытых источников:
Відповідно до https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%e2%84%9611469/ нового закону, громадянам України дозволено офіційно мати паспорти інших держав. Закон дає можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС, G7 і НАТО.
***
Вот тут самое вкусное, "дозволено офіційно мати паспорти інших держав" , а кто мне запретит:?
эээ агов, там на шхуне, вы шо бахнулись там??? КТО МНЕ ЗАПРЕТИТ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ????!!!!!!
Я вас не собирался спрашивать, и мне начхать что вы там думаете.
ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ..
Если я получил гражданство другой страны, то значит 2 вещи: мое гражданство легально, на мнение МЗС Украины мне наср*ть, при чем официально.
еще один момент:
"автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;"
***
это полный ППЦ!!!!! Покажите мне страну, адекватную страну где после "одруження" супруг, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!автоматом получает гражданство!!!!!!
Ребята в ВР что вы курите?
Во всех адекватных странах брак с гражданином страны дает привелегии, но бл**ь не гражданство автоматом!!!
Вы что реально людей за дебилов держите?????
А вот в том законе получение Украинского гражданства реально упрощено для большой категории людей... что то тут не так... ((((