Новости Множественное гражданство в Украине
19 654 249

Рада приняла законопроект о множественном гражданстве в Украине

Множественное гражданство в Украине. Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 243 нардепа.

Закон о множественном гражданстве. Что поддержала Рада

Читайте: Немецкое гражданство в прошлом году получило рекордное количество людей. Доля россиян выросла в 6 раз

Законопроект о множественном гражданстве

8 августа 2024 года президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение парламента проект закона о множественном гражданстве.

Президент предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

  • одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
  • автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Читайте: Украинские беженцы в ЕС должны сохранить гражданство Украины со всеми правами и обязанностями, - глава Минюста

ВР (29426) гражданство (1333) двойное гражданство (166)
+75
Стаття 4 Конституції України "В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом"
18.06.2025 11:16 Ответить
18.06.2025 11:16 Ответить
+52
О чим зайняті, виродки. Громадянства іноземні получать зібрались...
18.06.2025 11:12 Ответить
18.06.2025 11:12 Ответить
+41
і раптом, як посипалися кацапські паспорти зі всіх щілин!
оце, я розумію.
таке враження, що знову запрацював шалений принтер.
приймають все поспіль, як перед смертю.
18.06.2025 11:12 Ответить
18.06.2025 11:12 Ответить
3.14 Дари на лижі стали. 🤬🤬🤬
18.06.2025 15:37 Ответить
18.06.2025 15:37 Ответить
Золотий парашут?В нашому випадку можновладці це роблять виключно в своїх інтересах.Україна цікава їм як країна в якій легко сколотити капітал на корупції але нестабільність породжує бажання підстрахуватися..
18.06.2025 16:04 Ответить
18.06.2025 16:04 Ответить
...вопрос: воинская повинность, мобилизация: в армии какой страны должен будет служить владелец "библиотеки" паспортов?
Или... ни в какой?
С правами. . Понятно, но как булет с обязанностями?
А с декларацией о доходах?
Где будут уплачены налоги?
Есть ответы на эти вопросы?
18.06.2025 16:09 Ответить
18.06.2025 16:09 Ответить
налоговые вопросы возникают у любого эмигранта, и этот закон не меняет ровно ничего. Эмигрант обращается к налоговому консультанту, собирает справки, и т.д.
Ну а с мобилизацией еще проще - наличие второго гражданства не освобождает от нее (и собственно вообще ни от чего не освобождает).
18.06.2025 16:51 Ответить
18.06.2025 16:51 Ответить
Т.е. человек может быть призван на воинскую службу в двух и более странах, напр., в Израиле или Швейцарии или в Германии (если будет принят сотюответствующий закон), а налоги будет тоде платить, напр., в сша и в Украине?
Как это реально моде бути?
18.06.2025 17:19 Ответить
18.06.2025 17:19 Ответить
Думаю де він живе і платить податки там і можуть запросити служити якщо що.
18.06.2025 18:32 Ответить
18.06.2025 18:32 Ответить
Якщо між державами не має договору про запобігання подвійного оподаткування, то мусить платити податки в обох країнах і наперед... довідки, можливість списання частки сумми податків відбувається по закінченню року...відповідно до класу оподаткування і ін.чинникам... також має значення 183 доби перебування на территорії країни... є багато нюансів...
18.06.2025 19:07 Ответить
18.06.2025 19:07 Ответить
где делась "воинская повинность" у женщин (ДО этого "закона")????
19.06.2025 00:24 Ответить
19.06.2025 00:24 Ответить
дивлюся, коментатори статтю зовсім не читали. Закон містить такі вимоги, які підходять лише дуже вузькій групі людей (ні, не депутатам). Чесно кажучи, сенсу в ньому взагалі немає.
18.06.2025 16:44 Ответить
18.06.2025 16:44 Ответить
А мобілізація буде стосуватися осіб з множинним громадянством? Чи то буде привілійований клас?
18.06.2025 17:21 Ответить
18.06.2025 17:21 Ответить
а я думаю,чого раптом тік-ток та ін. заполонили бородані-раввіни,такі мудрі-мудрі,які анонсують еміграцію в Україну мільйонів....євреїв. мовляв,країна чудова,природа чудова,а населення дуже миле але зменшується....
18.06.2025 17:45 Ответить
18.06.2025 17:45 Ответить
Всі наші влади (які насправді ніхто не має відношення до нашого народу, бо гниди московських вошей) все робили щоб населення зменшувалось. Це і низький рівень життя, обкрадання народу, неповага до народу. А також через полегшення виїзду і агітація різними способами до виїзду.
19.06.2025 10:04 Ответить
19.06.2025 10:04 Ответить
Конституция Украины превратилась в рулон бумаги......
18.06.2025 18:36 Ответить
18.06.2025 18:36 Ответить
..ще від тоді, коли расєйський флот залишився в криму...
18.06.2025 19:10 Ответить
18.06.2025 19:10 Ответить
Те, заради чого приймався цей "закон", нам ніколи не скажуть. Цього не знають навіть, хто за нього голосував. А вчора прийняли закон про заборону перевірок посадовців після відставки. Трохи раніше - про узаконення краденої землі. ну, а найголовніше - закон про землю, з нього почали. Зеля поспішає і навіть перевиконує. Це вже тягне на програму максимум.
18.06.2025 19:28 Ответить
18.06.2025 19:28 Ответить
в смысле - на высшую меру?
18.06.2025 20:32 Ответить
18.06.2025 20:32 Ответить
Тут досить просто. Вони з допомогою цього будуть фальсифікувати вибори онлайн чи в Дії.
18.06.2025 22:14 Ответить
18.06.2025 22:14 Ответить
Щось не видно було щоб давали громадянство захисникам України з їнших країн, а тут така нечувава щедрість роздають громадянство кому не попадя тим хто не разу не був в Україні, не воював, не працював, не волонтерив, значить тут інша мета чим захист країни, схоже на легалезацію іноземних паспортів восокопосадовців,таких як Арахамія і таких тисячи ждунів при владі, а друга мета це скупка землі.
18.06.2025 19:32 Ответить
18.06.2025 19:32 Ответить
Для чого ? Зелені покидьки нищать державу щодня
18.06.2025 19:51 Ответить
18.06.2025 19:51 Ответить
і дуже добре утилізують населення, щоб нікому було бунти чи революцію провдити..

Країна Мрій
18.06.2025 20:18 Ответить
18.06.2025 20:18 Ответить
Ішак та зелені виродки мастять лижі. Будемо сподіватись на успішний відстріл при спробі втечі.
18.06.2025 20:59 Ответить
18.06.2025 20:59 Ответить
Рада приняла закон о многоженстве. https://t.me/DmitryKorneychuk/11863 Дмитро Корнійчук
18.06.2025 21:11 Ответить
18.06.2025 21:11 Ответить
Конституція вище законів,а в ній не дозволено множинне громадянство
18.06.2025 21:50 Ответить
18.06.2025 21:50 Ответить
а по факту, в реалі країна - Закони ВР вищі за Конституцію, а Постанови КабМіну - вищі за Закони та тим більше за Конституцію!!!
19.06.2025 00:25 Ответить
19.06.2025 00:25 Ответить
Це не для продажу землі. Шоб ні в кого не було сумнівів, зелена команда буде фальсіфікувати з цими приколами вибори в Дії.
18.06.2025 22:13 Ответить
18.06.2025 22:13 Ответить
І для продажу землі.
19.06.2025 10:07 Ответить
19.06.2025 10:07 Ответить
Тобто, після закінчення депутатської каденції всі 450 відкормлених хряків народних депутатів України на війну не мобілізуються, бо з'ясується що вони громадяни інших країн Кіпру, Майорки і Лазурного узбережжя Франції.
18.06.2025 22:28 Ответить
18.06.2025 22:28 Ответить
Яки взагалі закони можно зараз приймати , якщо в. рада нелегітимна, президент нелегітимний?👈
А чи існує українське громадянство? - Згідно статті 92 Конституції України - громадянство визначається законом, → а закона про громадянство України не існує.
18.06.2025 22:49 Ответить
18.06.2025 22:49 Ответить
Закон існує
19.06.2025 01:36 Ответить
19.06.2025 01:36 Ответить
Тільки ніхто його поки , що не бачив.
19.06.2025 08:07 Ответить
19.06.2025 08:07 Ответить
До чинного закону вносятся зміни. Коли їх буде визнано неконституційними, закон продовжить діяти
20.06.2025 09:35 Ответить
20.06.2025 09:35 Ответить
Можете конкретно вказати: яким законом передбачено українське громадянство?
20.06.2025 09:46 Ответить
20.06.2025 09:46 Ответить
Ст. 4 Основного закону
20.06.2025 10:17 Ответить
20.06.2025 10:17 Ответить
Єдине громадянство (стаття 4 Конституції) - це не закон про громадянство.
Вкажить: яким законом визначається громадянство України.
20.06.2025 10:35 Ответить
20.06.2025 10:35 Ответить
Україна згнила.. Закони ВР вищі за Конституцію, а Постанови КабМіну - вищі за Закони та срали на Конституцію!!!
18.06.2025 23:52 Ответить
18.06.2025 23:52 Ответить
Кремлівський Зе узурпатор у співучасті із верховною зрадою повалив конституційний лад в державі
19.06.2025 01:34 Ответить
19.06.2025 01:34 Ответить
Внутрішні інструкції тецекістів і прикордонників вище за всю оцю байду
19.06.2025 04:31 Ответить
19.06.2025 04:31 Ответить
"Слуги народу" для себе стараються! Зміниться влада буде що назад змінювати!
19.06.2025 00:45 Ответить
19.06.2025 00:45 Ответить
Чергове порушення Конституції України.
19.06.2025 02:32 Ответить
19.06.2025 02:32 Ответить
це не верховна рада . це шобло істот якими керує зелений офіс . як таку ***** під час війни можна приймати . у нас немає в порядку денному законопроектів які потрібніші для держави ???цьому зеленому дурдому не видно ні кінця ні краю . я не фанат ю. тимошенко але те про що вона сказала з трибуни це на 1000% вірно
19.06.2025 06:45 Ответить
19.06.2025 06:45 Ответить
Іноді мені вважається, що я й досі дивлюсь той всратий серіал......
19.06.2025 08:03 Ответить
19.06.2025 08:03 Ответить
Дуже "актуальне питаня" в той час як ворог не припиняє свій наступ і щоночі обстрілює і руйнує наші міста.
19.06.2025 08:05 Ответить
19.06.2025 08:05 Ответить
Тепер всі такі можуть втікати за кордон. Не можуть же не пустити громадянина іншої держави. Підараси.
19.06.2025 08:21 Ответить
19.06.2025 08:21 Ответить
Сказано, що громадянство України зможуть отримати, за бажанням, етнічні українці, які є громадянами інших держав.

Всі хто захочуть переїхати й колонізувати Україну напишуть, що вони етнічні українці.
19.06.2025 10:39 Ответить
19.06.2025 10:39 Ответить
Тому і по іншим причинам, наразі можна було прийняти тільки закон, що громадяни України, які виїхали з України, і якщо з цього моменту захочуть прийняти інше громадянство, українське громадянство не втрачають. А широкий закон залишити на потім.
19.06.2025 10:52 Ответить
19.06.2025 10:52 Ответить
Тільки "батьківщина" проголосувала проти закону.
Імітація опозиції і хитрі технології.
Якщо б їх голосів не вистачало для прийняття закону, то проголосували б ЗА.
19.06.2025 10:56 Ответить
19.06.2025 10:56 Ответить
Давно эта тема болела, таки решил высказаться.
Этот закон(опроект) "воняет чем то левым" и сейчас объясню почему, как по мне.
Предистория: я живу в Польше от 2012 года, на сегоняшний день у меня Польский паспорт, итак:
Что дает мне этот закон?
Да ровным счетом нифига!!!!
итак:
-----
Ухвалений закон дає їм можливість легалізуватися, задекларувати інше своє громадянство і не ховатися із цим, як було досі.
-----
Внимание вопрос, а какого бантика я должен легализировть свой Польский паспорт?
в целом о чем идет речь с этой "легализацией"????
Мой Польский паспорт есть легальный со всех сторон и одобрение Украины он не требует.
Более того, в отношениях с государством Украина, гражданин с пасспортом другой страны будет трактоватьсяТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК гражданин Украины. То есть для меня исключений не будет.
То есть я как гражданин Польши в Украину не смогу вьехать.
Еще раз повторю вопрос, нафига мне "легализироваться" ?????????
***
чтобы не потерять гражданство Украины?
самое интересное, что как повод утраты Украинского гражданства в законопроекте есть добровольное вхождение в гражданство другой страны.......
развод еще тот, оооойййй да не смешите мои тапочки, а вы пробовали отказаться от Украинского гражданства, нет., ну так попробуйте !!!! реально, это еще тот квест при чем платный.

****
взято с открытых источников:

Відповідно до https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%e2%84%9611469/ нового закону, громадянам України дозволено офіційно мати паспорти інших держав. Закон дає можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського. Пріоритет надаватиметься країнам ЄС, G7 і НАТО.
***
Вот тут самое вкусное, "дозволено офіційно мати паспорти інших держав" , а кто мне запретит:?
эээ агов, там на шхуне, вы шо бахнулись там??? КТО МНЕ ЗАПРЕТИТ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ????!!!!!!
Я вас не собирался спрашивать, и мне начхать что вы там думаете.
ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГРАНИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ..
Если я получил гражданство другой страны, то значит 2 вещи: мое гражданство легально, на мнение МЗС Украины мне наср*ть, при чем официально.

еще один момент:
"автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;"
***
это полный ППЦ!!!!! Покажите мне страну, адекватную страну где после "одруження" супруг, ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!автоматом получает гражданство!!!!!!
Ребята в ВР что вы курите?
Во всех адекватных странах брак с гражданином страны дает привелегии, но бл**ь не гражданство автоматом!!!
Вы что реально людей за дебилов держите?????

А вот в том законе получение Украинского гражданства реально упрощено для большой категории людей... что то тут не так... ((((
21.06.2025 01:14 Ответить
21.06.2025 01:14 Ответить
