Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции
Народные депутаты денонсировали Оттавскую конвенцию, запрещавшую использование противопехотных мин.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, Верховная Рада поддержала законопроект №0329. За - 299 парламентариев, 305 - за срочное подписание.
29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.
Украина подписала Оттавскую конвенцию в феврале 1999 г. в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала ее в мае 2005 г.
Оттавская конвенция
Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.
О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали страны Балтии, Польша и Украина.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.
В начале июня парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.
Также в июне Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.
29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.
Литва и Финляндия планируют в 2025 году начать производство противопехотных мин из-за угрозы со стороны РФ. Часть продукции могут поставлять в Украину.
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