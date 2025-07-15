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Новости
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Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции

Оттавская конвенция Рада поддержала выход Украины

Народные депутаты денонсировали Оттавскую конвенцию, запрещавшую использование противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, Верховная Рада поддержала законопроект №0329. За - 299 парламентариев, 305 - за срочное подписание.

29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Украина подписала Оттавскую конвенцию в феврале 1999 г. в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала ее в мае 2005 г.

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Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали страны Балтии, Польша и Украина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

В начале июня парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Также в июне Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Литва и Финляндия планируют в 2025 году начать производство противопехотных мин из-за угрозы со стороны РФ. Часть продукции могут поставлять в Украину.

Также читайте: Кто из пяти президентов больше виноват в потере 3 млн мин? Мы понесли потери, которых можно было избежать, - Гудыменко

Автор: 

ВР (29307) Оттавская конвенция (7)


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Ні зарано?
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15.07.2025 13:21 Ответить
Куди квапитись, шановні? Чи що сі стало в Україні? Невже війна?!
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15.07.2025 14:20 Ответить
***, це ТУРБОРЕЖИМ у дії. На четвертий рік згадали про Конвенцію та міни. Мабуть якийсь розумник прийшов до дЄрмака і почав .... лаятись за Чонгар !
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15.07.2025 14:55 Ответить
 
 