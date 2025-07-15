Рада поддержала выход Украины из Оттавской конвенции

Народные депутаты денонсировали Оттавскую конвенцию, запрещавшую использование противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, Верховная Рада поддержала законопроект №0329. За - 299 парламентариев, 305 - за срочное подписание.

29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Украина подписала Оттавскую конвенцию в феврале 1999 г. в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала ее в мае 2005 г.

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Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали страны Балтии, Польша и Украина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

В начале июня парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Также в июне Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Литва и Финляндия планируют в 2025 году начать производство противопехотных мин из-за угрозы со стороны РФ. Часть продукции могут поставлять в Украину.

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