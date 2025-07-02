Кто из пяти президентов больше виноват в потере 3 млн мин? Мы понесли потери, которых можно было избежать, - Гудыменко
Ветеран и в прошлом командир саперного отделения Юрий Гудименко поднял вопрос ответственности за соблюдение Оттавской конвенции в военное время, отметив, что из-за нее Украина понесла потери, которых можно было избежать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Гудименко.
По его словам, несмотря на изначальную приверженность гуманитарному праву, Украина вынуждена пересмотреть свои международные обязательства в условиях асимметричного военного конфликта. До сих пор Российская Федерация активно применяла на территории Украины противопехотные мины нажимного действия, так называемые "лепестки". Украина же в течение последних 20 лет оставалась подписантом Оттавской конвенции, которая предусматривает избавление от противопехотных мин. Из-за этого крупные партии ПФМ-1 были уничтожены Павлоградским Химическим Заводом в 2016, 2018 и 2020 годах. Таким образом, администрация каждого из последних пяти президентов Украины была тем или иным образом причастна к тому, что во время активной войны с Россией мы сейчас имеем дефицит эффективного средства поражения.
"Оттавскую конвенцию о запрете отдельных типов противопехотных мин (в частности нажимного действия, в том числе ПФМ-1 и ПФМ-1С с самоликвидатором) Украина подписала при Кучме в 1999 году, ратифицировала при Ющенко в 2005-м, решение об уничтожении мин и рамочное соглашение, а затем и договор с НАТО заключили при Януковиче, реализовывать начали при Порошенко, закончили при Зеленском. Из Оттавской конвенции мы не вышли до сих пор (29 июня Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции. - Ред.). Литва, Латвия и Эстония подали документы на выход из конвенции вчера" - написал в своем блоге председатель ГАР МО Гудименко.
Буквально на следующий день после его поста президент Зеленский подписал решение о выходе из Конвенции; на очереди его принятие Верховной Радой.
Со вступления Конвенции в силу в 1999 году до 2025 года к ней присоединилось более 160 стран. В то же время ряд государств, в частности США, Россия, Китай остаются за пределами этого соглашения. Обострение мировых конфликтов заставили ряд стран пересмотреть свое участие в ряде мирных соглашений, направленных на разоружение.
"Мы выходим из соглашения, которое не должны были заключать, понеся потери, которых не должны были нести," - подытожил Гудименко отказ Украины от Оттавской конвенции.
Справка
Председатель Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны Гудименко был командиром саперного отделения 130-го батальона 241 бригады сил территориальной обороны ВСУ. После тяжелого ранения в 2022 году и реабилитации вернулся к общественной деятельности, в частности, активно вовлечен в контроль закупок боеприпасов и амуниции Министерством Обороны.
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Що чукча не читач, він тільки пише.
Поняття "останній" розумієте, чи вам розтлумачити
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне
26 серпня 2020 р. ·
Від імені "Демократичної Сокири" я, Юрій Гудименко, приношу вибачення Петру Олексійовичу Порошенку за вислови члена Політради партії Антона Колумбета.
Позиція Антона Колумбета не є позицією партії "Демократична Сокира". "Демократична Сокира" не була організатором маршу, не висувала вимог організаторам і не була проти присутності на марші будь-якого проукраїнського діяча.
Жодна втома та жодні емоції не можуть бути виправданням. Це була помилка, яка заплямувала репутацію всієї партії. Помилка, на яку довго чекали всі люди, які хочуть бачити проукраїнський рух розколотим перед обличчям спільного ворога.
Антона Колумбета за його власною ініціативою тимчасово відсторонено від виконання всіх партійних обов'язків. Ми готуємо голосування у додатку, де прихильники нашої партії власноруч визначать, чи буде Антон Колумбет і надалі працювати у партії.
Я щиро сподіваюся, що вибачення будуть прийняті.
Дякую за увагу.
Від імені партії,
Юрій Гудименко."
"Переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка є політично вмотиваним та не повинно мати місце в Україні.
Про це заявив один із засновників «Демократичної сокири» Юрій Гудименко під час мітингу біля аеропорту Жуляни, куди прибув п'ятий Президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді.
«Сьогодні дуже важливий день. Ми зібрались тут сьогодні, щоб відстояти наше завтра. Щоб у нашої країни було майбутнє і в цьому майбутньому були принципи», - заявив він, виступаючи перед учасниками мітингу."
То есть "лидер" ждал поста в соц.сетях, что бы принять это решение? Сам он до этого не додумался раньше?
Опишить попередні "досягнення" які побили зелені.
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
Чому без слів? Навибирали, а тепер і сказати нічого не хочете? )
А я б так сказав. Порошенко - "барига", у зелебобів. Зеленский - аби не Порошенко.
Ось так, "легким рухом руки" він "забув" про три мільйони мін за які винен виключно не згаданий "президент".
Зовсім як Зеленський "не бачить різниці"!
Конвенцію змушені були підписати, тягнули з цим 17 років, знищили тільки половину.
А що Зеленський?
Всього за пів року знищив ОСТАННІ три мільйони!
Не бачиш різниці?
Піди, почитай статтю вище - скоректуй свої "факти" та позицію!
А у кінці, про "швидше та дешевше" та "довго та дорожче" ти взагалі маячню несеш та божевілля вигадуєш - натягуєш сову на глобус.
Твій "фінансовий менеджмент" - повна ФІГНЯ!
Роз'ясни тоді, чому листи та посилки "Блискавка" коштують ДОРОЖЧЕ, чим звичайні, хоча й "робота робиться" у два-три-п'ять "менше часу"?
І таких прикладів про те, що "триває довше та коштує менше" я тобі приведу БЕЗЛІЧ!
А рівень розкрадання взагалі НІЯК НЕ корелирується з тривалістью роботи.
Твоя вставка "любить такі корупційні схеми" - це про ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО?
І я з повній впевненістю можу сказати:
"Нащо робити швидше та дорожче, ніж можна робити довше та дешевше?"
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне