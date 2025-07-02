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Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
4 501 73

Кто из пяти президентов больше виноват в потере 3 млн мин? Мы понесли потери, которых можно было избежать, - Гудыменко

міна

Ветеран и в прошлом командир саперного отделения Юрий Гудименко поднял вопрос ответственности за соблюдение Оттавской конвенции в военное время, отметив, что из-за нее Украина понесла потери, которых можно было избежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Гудименко.

По его словам, несмотря на изначальную приверженность гуманитарному праву, Украина вынуждена пересмотреть свои международные обязательства в условиях асимметричного военного конфликта. До сих пор Российская Федерация активно применяла на территории Украины противопехотные мины нажимного действия, так называемые "лепестки". Украина же в течение последних 20 лет оставалась подписантом Оттавской конвенции, которая предусматривает избавление от противопехотных мин. Из-за этого крупные партии ПФМ-1 были уничтожены Павлоградским Химическим Заводом в 2016, 2018 и 2020 годах. Таким образом, администрация каждого из последних пяти президентов Украины была тем или иным образом причастна к тому, что во время активной войны с Россией мы сейчас имеем дефицит эффективного средства поражения.

"Оттавскую конвенцию о запрете отдельных типов противопехотных мин (в частности нажимного действия, в том числе ПФМ-1 и ПФМ-1С с самоликвидатором) Украина подписала при Кучме в 1999 году, ратифицировала при Ющенко в 2005-м, решение об уничтожении мин и рамочное соглашение, а затем и договор с НАТО заключили при Януковиче, реализовывать начали при Порошенко, закончили при Зеленском. Из Оттавской конвенции мы не вышли до сих пор (29 июня Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции. - Ред.). Литва, Латвия и Эстония подали документы на выход из конвенции вчера" - написал в своем блоге председатель ГАР МО Гудименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выходе из конвенции о запрете мин: Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. ВИДЕО

Буквально на следующий день после его поста президент Зеленский подписал решение о выходе из Конвенции; на очереди его принятие Верховной Радой.

Со вступления Конвенции в силу в 1999 году до 2025 года к ней присоединилось более 160 стран. В то же время ряд государств, в частности США, Россия, Китай остаются за пределами этого соглашения. Обострение мировых конфликтов заставили ряд стран пересмотреть свое участие в ряде мирных соглашений, направленных на разоружение.

"Мы выходим из соглашения, которое не должны были заключать, понеся потери, которых не должны были нести," - подытожил Гудименко отказ Украины от Оттавской конвенции.

Справка

Председатель Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны Гудименко был командиром саперного отделения 130-го батальона 241 бригады сил территориальной обороны ВСУ. После тяжелого ранения в 2022 году и реабилитации вернулся к общественной деятельности, в частности, активно вовлечен в контроль закупок боеприпасов и амуниции Министерством Обороны.

Автор: 

Гудыменко Юрий (40) Оттавская конвенция (5)


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Топ комментарии
+12
Чому тільки п'ять? А шостий? Що він не винний, акті агнець божий?
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02.07.2025 11:49 Ответить
+11
Кравчук не підписував цю конвенцію, тому п'ять
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02.07.2025 11:52 Ответить
+9
почему вы так скромны и без слов? зеленский МАЛОРОС-ПРЕДАТЕЛЬ
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02.07.2025 12:09 Ответить
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Чому тільки п'ять? А шостий? Що він не винний, акті агнець божий?
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02.07.2025 11:49 Ответить
А, може, воно не президент?
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02.07.2025 11:51 Ответить
Бо зюзя НЕ президент! Півшостого лише
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02.07.2025 11:51 Ответить
Кравчук не підписував цю конвенцію, тому п'ять
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02.07.2025 11:52 Ответить
Бо Крові не до цього було, бо він тоді Кудюковим розпродовував Чорноморське пароплавство.
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02.07.2025 11:54 Ответить
Це не має ніякого відношення до питання
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02.07.2025 12:45 Ответить
Ги
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02.07.2025 12:53 Ответить
Таким чином, адміністрація кожного з останніх п'яти президентів України Джерело: https://censor.net/ua/n3561085

Що чукча не читач, він тільки пише.
Поняття "останній" розумієте, чи вам розтлумачити
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02.07.2025 12:10 Ответить
До чого тут весь цей кіпіш? Ось Фінляндія, прийшов час , вийшла з договора і клепає протипіхотні міни.
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне
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02.07.2025 13:08 Ответить
у даному випадку "шостий" це Кравчук, він нічого не утилізував і нічого не підписував.
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02.07.2025 13:45 Ответить
Бог ти мій ...який сором...демсокира накинула на всіх...але зе нє віноватий.Сумно і гидко.Видно що лояльність до єрмака добре оплачується
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02.07.2025 11:54 Ответить
Це розрив шаблону! Демсокира, яка всі роки підтримувала Порошенка, раптом сказала правду, що у знищенні протипіхотних мін винні всі президенти (при Порошенкові було знищено 3 млн. і при Зеленському було знищено 3 млн.). Який сором! Куди світ котиться, якщо вже навіть демсокира каже правду?!
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02.07.2025 12:11 Ответить
ну перестань уже. Я розумію що пост речника ОСУВ "Хортиця" сам собі не відсмокче, але ж треба знати хоч якісь межі.
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02.07.2025 12:22 Ответить
Я вже давно стверджую, що Демсокира - це комерційний проєкт. Те, що вони підтримують Порошенка свідчить про те, що вони знаходяться на його утриманні. Гудименко багато років агресивно агітував за Петра Порошенка. А тепер, отримавши пост речника ОСУВ "Хортиця", у Гудименка змінився господар. З цієї точки зору пост Гудименка можна пояснити. Все це ніяк не скасовує факту того, що 3 млн. протипіхотних мін було знищено при Порошенкові і 3 млн. протипіхотних мін було знищено при Зеленському.
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02.07.2025 13:39 Ответить
"Підтримувала"?Демсокира-еталонне біле пальто.Була.
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02.07.2025 12:32 Ответить
Оце таке! Демсокира вам вже не друг, вперше, як заявила правду. Я колись довго сперечався з Гудименком та Швецем, які так Порошенка вихваляли.
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02.07.2025 12:47 Ответить
Просто брешеш
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02.07.2025 13:01 Ответить
Чудова відповідь!
26 серпня 2020 р. ·
Від імені "Демократичної Сокири" я, Юрій Гудименко, приношу вибачення Петру Олексійовичу Порошенку за вислови члена Політради партії Антона Колумбета.
Позиція Антона Колумбета не є позицією партії "Демократична Сокира". "Демократична Сокира" не була організатором маршу, не висувала вимог організаторам і не була проти присутності на марші будь-якого проукраїнського діяча.
Жодна втома та жодні емоції не можуть бути виправданням. Це була помилка, яка заплямувала репутацію всієї партії. Помилка, на яку довго чекали всі люди, які хочуть бачити проукраїнський рух розколотим перед обличчям спільного ворога.
Антона Колумбета за його власною ініціативою тимчасово відсторонено від виконання всіх партійних обов'язків. Ми готуємо голосування у додатку, де прихильники нашої партії власноруч визначать, чи буде Антон Колумбет і надалі працювати у партії.
Я щиро сподіваюся, що вибачення будуть прийняті.
Дякую за увагу.
Від імені партії,
Юрій Гудименко."

"Переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка є політично вмотиваним та не повинно мати місце в Україні.

Про це заявив один із засновників «Демократичної сокири» Юрій Гудименко під час мітингу біля аеропорту Жуляни, куди прибув п'ятий Президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді.

«Сьогодні дуже важливий день. Ми зібрались тут сьогодні, щоб відстояти наше завтра. Щоб у нашої країни було майбутнє і в цьому майбутньому були принципи», - заявив він, виступаючи перед учасниками мітингу."
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02.07.2025 13:15 Ответить
Ааа. це все міняє в корні.Колумбет тоді знатно обісорався і гудименко гасив скандал.А по факту демсокира біле пальто було,поки вигідно не продалося
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02.07.2025 13:19 Ответить
Так, Колумбет тоді обістрався і пізніше видалив пост, а Гудименко гасив скандал, бо була загроза втрати прихильності і фінансування від Порошенка. Все правильно ти написав. Але мій комент про інше, це репліка на те, що я "брешу". Як бачиш, я не брешу, а Демсокира завжди була проксі Порошенка. Що з поро хоботом Гудименком зараз сталось, я навіть не знаю. Можливо він сам не розуміє, яку тінь кинув на Петра Олексійовича, а можливо його перекупили. Щодо того, що Демсокира завжди була комерційним проєктом, тут я з тобою повністю погоджуюсь.
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02.07.2025 13:31 Ответить
як завжди швидкість реакцій влади на виклики пов'язані з війною просто вражає..., шо тільки не розглядала та ВР під час війни, а вихід з цієї довбаної конвенції був не на часі з початку війни...
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02.07.2025 11:54 Ответить
договір з НАТО заключили при Януковичу, реалізовувати почали при Порошенку І це вже коли йшла війна а ми зброю утилізували
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02.07.2025 11:56 Ответить
Знов святого Петра винним зробили в усіх гріхах
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02.07.2025 11:56 Ответить
Бо він п.дорів в рай не пускав
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02.07.2025 12:08 Ответить
Всі доклали рук а складів зі зброєю скільки гахнуло - шо це зараз дасть - посипання голови попелом
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02.07.2025 11:57 Ответить
Буквально наступного дня після його посту президент Зеленський підписав рішення про вихід з Конвенції

То есть "лидер" ждал поста в соц.сетях, что бы принять это решение? Сам он до этого не додумался раньше?
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02.07.2025 11:57 Ответить
Та ніт. Це Гудименко чекав, коли кілька европейських країн вийшли з цієї конвенції, щоб написати свій "історичний" пост.
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02.07.2025 12:08 Ответить
Комедія, от і все. Вийти із конвенції необхідно було з початку повномаштабної війни. Але риго-зелені "професіонали" тільки в театрі і в крадівництві!
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02.07.2025 11:59 Ответить
с 14 го чонгар и армянск минировать не надо было???
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02.07.2025 12:02 Ответить
https://nv.ua/ukraine/events/chongar-kak-minirovali-peresheek-s-krymom-i-deystvitelno-li-ego-razminirovali-rassledovanie-50355076.html
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02.07.2025 12:09 Ответить
Потрібно було, але тоді ми почали проситись в НАТО.
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02.07.2025 12:16 Ответить
Не тільки мінувати прохід з Криму мінувати було потрібно, а взагалі заборонити в'їзд та виїзд з Криму. Але Порошенко чомусь не хотів цього робити... Більш того, він і електроенергію туди постачав, поки активісти не підірвали електроопори.
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02.07.2025 12:17 Ответить
Зелена влада побила всі рекорди по крадіжці держави.
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02.07.2025 12:03 Ответить
Конкретніше, які самі "рекорди".
Опишить попередні "досягнення" які побили зелені.
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02.07.2025 12:12 Ответить
Так, як про піхотні міни, так і про відновлення в Україні СМЕРТНОЇ КАРИ, для зрадників та коригувальників-убивць Українців, тягнуть стефанчуки+зеленський+шмигаль, та група незрозумілих осіб, з РНБОУ і СТАВКИ! Це ж не їх, в тилу по сховищах, убивають щоденно, московіти з коригувальниками!!!
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02.07.2025 12:04 Ответить
для чого цей допис про міни - коли вже знищено відомості про будапештський меморандум ? нас наїбав колективний захід - і з мінами також.давали всякі преференції під знищення українців.
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02.07.2025 12:06 Ответить
почему вы так скромны и без слов? зеленский МАЛОРОС-ПРЕДАТЕЛЬ
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02.07.2025 12:09 Ответить
Кому як, для вас кацапів може і "малорос-предатель"
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02.07.2025 12:14 Ответить
ты подкацапчик опэшный, только кацапура может два диаметрально противоположных слова вставить в кучу.
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
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02.07.2025 12:21 Ответить
"Зеленський - теж без слів."
Чому без слів? Навибирали, а тепер і сказати нічого не хочете? )
А я б так сказав. Порошенко - "барига", у зелебобів. Зеленский - аби не Порошенко.
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02.07.2025 12:51 Ответить
Шостий
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02.07.2025 12:13 Ответить
"хто з президентів винен у втраті трьох мільйонів мін"... якщо було ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ МІН?
Ось так, "легким рухом руки" він "забув" про три мільйони мін за які винен виключно не згаданий "президент".
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02.07.2025 12:13 Ответить
Дивна ситуація. Бутусов на цьому сайті писав, що знищення 3 мільйонів - це державна зрада, і Зеленський має бути за це покараний. Як має бути покараний той президент, який знищив перші 3 мільйони мін, він чомусь промовчав...
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02.07.2025 12:23 Ответить
Не бачиш різниці?!
Зовсім як Зеленський "не бачить різниці"!
Конвенцію змушені були підписати, тягнули з цим 17 років, знищили тільки половину.
А що Зеленський?
Всього за пів року знищив ОСТАННІ три мільйони!
Не бачиш різниці?
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02.07.2025 12:29 Ответить
Тут ще й поправочка, - " у військовий час"...
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02.07.2025 12:38 Ответить
Тут ти, бот, проколовся. Твоя "поправочка" не працює. Останні міни були знищенні у 2020 році.
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02.07.2025 12:43 Ответить
1. Звичайно, бачу різницю! Порошенко знищив 3 млн. мін (причому, почав він знищувати у 2015 році, коли ще велись активні бойові дії), Зеленський знищив 3 млн. мін (коли активні бойові дії не велись). Порошенко гарний, Зеленський поганий. Єдине питання, чому до Порошенка зі знищенням тягнули 17 років, а Порошенко почав їх знищувати і знищив половину запасів? Спробуй вивернутися назовні і пояснити цей феномен? 2. Щодо терміну знищення мін, коли одна і таж сама робота виконується за три роки або за півроку, це означає, що в першому випадку, за роботу заплачено в шість разів більше ніж в другому. Петро Олексійович любить такі корупційні схеми. Нащо робити швидше та дешевше, ніж можна робити довше та дорожче?
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02.07.2025 12:41 Ответить
Ти же свому же зе-слузі, автору статті ПРОТИРЕЧИШ!
Піди, почитай статтю вище - скоректуй свої "факти" та позицію!
А у кінці, про "швидше та дешевше" та "довго та дорожче" ти взагалі маячню несеш та божевілля вигадуєш - натягуєш сову на глобус.
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02.07.2025 12:48 Ответить
1. Взагалі-то назвати Гудименка, який всі часи був рупором Порошенка, "зе-слугою", це дуже його образити. __ 2. Я у своєму коменті до тебе згадував не автора цієї статті, а статтю Бутусова на цьому сайті. __ 3. Як це "маячня"??? Це - фінансовий менеджмент, про який ти навіть не знаєш. Є дві абсолютно ідентичні виконані робити. І якщо одна і та ж сама робота триває довше, це означає, що за неї заплачено довше, бо є постійні витрати, які збільшуються, з часом.
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02.07.2025 12:59 Ответить
Якого біса "був рупором Порошенка"? У тебе є докази? Є факти?
Твій "фінансовий менеджмент" - повна ФІГНЯ!
Роз'ясни тоді, чому листи та посилки "Блискавка" коштують ДОРОЖЧЕ, чим звичайні, хоча й "робота робиться" у два-три-п'ять "менше часу"?
І таких прикладів про те, що "триває довше та коштує менше" я тобі приведу БЕЗЛІЧ!
А рівень розкрадання взагалі НІЯК НЕ корелирується з тривалістью роботи.
Твоя вставка "любить такі корупційні схеми" - це про ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО?
І я з повній впевненістю можу сказати:
"Нащо робити швидше та дорожче, ніж можна робити довше та дешевше?"
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02.07.2025 13:30 Ответить
Порошенко почав розвивати програму більш ********* озброєння, багато чого було досягнуто для компенсації втрати мін, та ще й мін залишалося немало. А зечмо прийшло, всі програми знищило, міни теж знищило і залишило Армію з голою сракою. Але зесектантам "какааяразніца", їм Порох в штани сере вже другий десяток років.
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02.07.2025 12:57 Ответить
1. Наприклад. Які зразки нового озброєння поступили до ЗСУ при Порошенкові? __ 2. Цікаво, як же була досягнута компенсація втрачених піхотних мін? Можна трохи подробніше? __ 3. "та ще й мін залишалося немало"... Ви уважно прочитали текст статті і зрозуміли про що мова? Тут йдеться мова саме про протипіхотні міни, яких взагалі не залишилось, а не взагалі про міни. Їх нічим не компенсуєш!
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02.07.2025 13:05 Ответить
Зесектант, я б зрозуміла і побачила різницю, якби зечмо прийшло та продовжило і навіть розширило програми папірєдніків і відмовилось знищувати міни. Тоді б я сказала: молодець президент, більш ніж Порох дбає про державні інтереси.
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02.07.2025 13:02 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь! Між Порошенком та Зеленським до 2022 року різниці у постачанні до армії воєнного озброєння не було. А от уже в 2022 році при Зеленському у ЗСУ з'явились нові зразки озброєння, які зараз знищують окупантів.
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02.07.2025 13:09 Ответить
Брехати - так брехати! Була різниця!
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02.07.2025 13:30 Ответить
Яка ж була різниця (крім того, що Порошенко знищував міни у 2015 році, коли ще тривали активні бойові дії, і ці міни були вкрай необхідні). І в чому ж я збрехав? "Ви нє понімаєтє. Ето другоє"???...
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02.07.2025 13:43 Ответить
Зесектанти нічого не бачать, окрім небритого мурла в рамочці на стіні, що повісили замість ікони.
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02.07.2025 12:51 Ответить
Шикалад невчем не виноват.
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02.07.2025 12:14 Ответить
"невчем" Ви невчений!🤔
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02.07.2025 13:35 Ответить
Валите на Кравчука. Ему по"ер
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02.07.2025 12:14 Ответить
Началось! Я не я, и коняка не моя! До выборов еще дожить нужно! Господа политики!
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02.07.2025 12:17 Ответить
замість того щоб шукати міни відновлювати їх виробництво українці міряються #уями. Хто більше винен в їх знищенні
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02.07.2025 12:18 Ответить
Зараз не час з'ясовувати, хто із наших політиків більше зашкодив національним інтересам, знищуючи міни, щоб сподобатися Заходу (хоча, якщо сьогодні до Заходу зараховувати підлий тупий україноненависницький шматок старого сала у вигляді Трампона, то звільніть мене від згадок у пресі про нього), треба виправляти старі помилки, український політикум, і народ загалом, мають об'єднатися навколо захисту Української держави
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02.07.2025 12:35 Ответить
Як тут можна обʼєднуватися, якщо головний, хто мав би найбільш дбати про цей захист, працює **** на ворога і робить все що може, щоб зашкодити Армії.
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02.07.2025 12:47 Ответить
антитезу зрозумів - треба роз'єднуватися, тепер вам залишилося пояснити як, навіщо, і яку користь від цього в умовах війни отримає Україна
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02.07.2025 13:07 Ответить
Це спроба відбілити зечмо від роботи в поті небритої морди на кремль? Вся причина втрат тільки через міни? Періодично зʼявляються всілякі статті з обвинуваченнями то одного, то іншого, то ще когось, а бубачька біла і пухнаста, оннівчьомнівінават.
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02.07.2025 12:44 Ответить
До чого тут весь цей кіпіш? Ось Фінляндія, прийшов час , вийшла з договора і клепає протипіхотні міни.
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне
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02.07.2025 12:58 Ответить
Найбільше *********** в Україні за програмами ООН були утилізовані при "5-му", це не враховуючи тих 4-х складів, що при ньому вибухнули і вщент згоріли.
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02.07.2025 13:31 Ответить
Нам прийшлось чекати країни Балтії бо це було звʼязано з небезпекою припинення допомоги нашими «американськими союзниками». Нам звʼязували руки.
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02.07.2025 13:32 Ответить
А скільки було мін на тих п'яти арсеналах, які були підірвані свого часу?
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02.07.2025 13:33 Ответить
 
 