Кто из пяти президентов больше виноват в потере 3 млн мин? Мы понесли потери, которых можно было избежать, - Гудыменко

Ветеран и в прошлом командир саперного отделения Юрий Гудименко поднял вопрос ответственности за соблюдение Оттавской конвенции в военное время, отметив, что из-за нее Украина понесла потери, которых можно было избежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Гудименко.

По его словам, несмотря на изначальную приверженность гуманитарному праву, Украина вынуждена пересмотреть свои международные обязательства в условиях асимметричного военного конфликта. До сих пор Российская Федерация активно применяла на территории Украины противопехотные мины нажимного действия, так называемые "лепестки". Украина же в течение последних 20 лет оставалась подписантом Оттавской конвенции, которая предусматривает избавление от противопехотных мин. Из-за этого крупные партии ПФМ-1 были уничтожены Павлоградским Химическим Заводом в 2016, 2018 и 2020 годах. Таким образом, администрация каждого из последних пяти президентов Украины была тем или иным образом причастна к тому, что во время активной войны с Россией мы сейчас имеем дефицит эффективного средства поражения.

"Оттавскую конвенцию о запрете отдельных типов противопехотных мин (в частности нажимного действия, в том числе ПФМ-1 и ПФМ-1С с самоликвидатором) Украина подписала при Кучме в 1999 году, ратифицировала при Ющенко в 2005-м, решение об уничтожении мин и рамочное соглашение, а затем и договор с НАТО заключили при Януковиче, реализовывать начали при Порошенко, закончили при Зеленском. Из Оттавской конвенции мы не вышли до сих пор (29 июня Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции. - Ред.). Литва, Латвия и Эстония подали документы на выход из конвенции вчера" - написал в своем блоге председатель ГАР МО Гудименко.

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Буквально на следующий день после его поста президент Зеленский подписал решение о выходе из Конвенции; на очереди его принятие Верховной Радой.

Со вступления Конвенции в силу в 1999 году до 2025 года к ней присоединилось более 160 стран. В то же время ряд государств, в частности США, Россия, Китай остаются за пределами этого соглашения. Обострение мировых конфликтов заставили ряд стран пересмотреть свое участие в ряде мирных соглашений, направленных на разоружение.

"Мы выходим из соглашения, которое не должны были заключать, понеся потери, которых не должны были нести," - подытожил Гудименко отказ Украины от Оттавской конвенции.

Справка

Председатель Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны Гудименко был командиром саперного отделения 130-го батальона 241 бригады сил территориальной обороны ВСУ. После тяжелого ранения в 2022 году и реабилитации вернулся к общественной деятельности, в частности, активно вовлечен в контроль закупок боеприпасов и амуниции Министерством Обороны.