Зеленский о выходе из конвенции о запрете мин: Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины относительно Оттавской конвенции - это конвенция о запрете противопехотных мин. Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц - уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть. И химическое оружие, и баллистику, в том числе ракеты средней дальности, также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, да. Конечно, мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу. Мы знаем также и сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны. Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. Это касается всех стран, которые по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны", - сказал Зеленский.

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