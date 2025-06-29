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Новости Видео Обращение Зеленского Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
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Зеленский о выходе из конвенции о запрете мин: Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины относительно Оттавской конвенции - это конвенция о запрете противопехотных мин. Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц - уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть. И химическое оружие, и баллистику, в том числе ракеты средней дальности, также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, да. Конечно, мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу. Мы знаем также и сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны. Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. Это касается всех стран, которые по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, который погиб во время отражения атаки РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) обращение (776) мина (314)


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Топ комментарии
+7
Верховний ішак "взявся до роботи" на четвертому році великої війни, коли вже пів світу відмовились від Конвенції. Але ішак вважає, що то воно подає сигнали. І дійсно подає, бо сморід відчувається.
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29.06.2025 20:03 Ответить
+6
Вже всі вийшли. Кому ти шо показуєш?
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29.06.2025 20:04 Ответить
+5
Ось і вечірній гундосик ...🤣🤣🤣
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29.06.2025 19:56 Ответить
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Ось і вечірній гундосик ...🤣🤣🤣
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29.06.2025 19:56 Ответить
Янєлох вміє лише розміновувати, а в те що міни будуть скоро на фронті важко вірится.
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29.06.2025 19:56 Ответить
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29.06.2025 20:02 Ответить
На 4-му році прокинулись. Уря, товарісчі!
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29.06.2025 20:02 Ответить
Верховний ішак "взявся до роботи" на четвертому році великої війни, коли вже пів світу відмовились від Конвенції. Але ішак вважає, що то воно подає сигнали. І дійсно подає, бо сморід відчувається.
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29.06.2025 20:03 Ответить
Вже всі вийшли. Кому ти шо показуєш?
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29.06.2025 20:04 Ответить
Воно хоч знає, що в світі відбувається?
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29.06.2025 20:13 Ответить
Не ранувато? Всього пройшло то шість з хвостиком років і якось виходить, що ти Боневтіке не той сигнал давав.
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29.06.2025 20:29 Ответить
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29.06.2025 20:44 Ответить
Рішення, яке запізнилось як мінімум рочків на п'ятнадцять. Дніщє! Аби тільки щось вечором бовкнути для лохтората.
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29.06.2025 20:53 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__%5B0%5D=AZVtFeQWIspbtyRjAJlvFhrze0FPJGt8k8a2VrCccxFoNv6jyByiOMiAScmSs3HhIurPZoxQ5cYWGIkT-4yNN2ra8fez0dRsSgJ4TDLh4sVgPqj_GFZvaIFnfw3YruprIPJ7yK95JyTqas-e7W7AKEBBfwWoxU5JI2Sivm8J0KOgSQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0yxDD6X4gvbJ1dkbfRien3LU2zSxZaz4PgC2AUQLWaA49Ge5Qp9LRGKQn13r9GxrUl?__cft__%5B0%5D=AZVtFeQWIspbtyRjAJlvFhrze0FPJGt8k8a2VrCccxFoNv6jyByiOMiAScmSs3HhIurPZoxQ5cYWGIkT-4yNN2ra8fez0dRsSgJ4TDLh4sVgPqj_GFZvaIFnfw3YruprIPJ7yK95JyTqas-e7W7AKEBBfwWoxU5JI2Sivm8J0KOgSQ&__tn__=%2CO%2CP-R 15 травень 2020 р. ·
Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net.ua/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min https://censor.net.ua/.../ukraina_soobschila_obse_ob...
Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания? Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась.
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29.06.2025 21:12 Ответить
Ну бовбойоб же,навіть не приховує
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29.06.2025 21:28 Ответить
Здається, "просто пєрєстать стрєлять" чомусь не працює... І чому так?..
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29.06.2025 21:29 Ответить
найкращий політичний крок - ***** з посади
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29.06.2025 21:44 Ответить
Так вот почему Чонгар разминировали---чтоб в Оттаве подписать! А теперь в обратку. Ну очень сильный дипломатический ход!
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29.06.2025 21:46 Ответить
Згідно міжнародного права, ми можемо їх застосовувати через 6 місяців, як подали в ООН рішення про вихід з Конвенції. Дуже швидке рішення))
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29.06.2025 21:51 Ответить
 
 