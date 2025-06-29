Зеленський про вихід з конвенції про заборону мін: Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - сказав Зеленський.
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Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net.ua/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min https://censor.net.ua/.../ukraina_soobschila_obse_ob...
Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания? Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась.