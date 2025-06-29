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Новини Відео Звернення Зеленського Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Зеленський про вихід з конвенції про заборону мін: Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) звернення (632) міна (380)


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Топ коментарі
+7
Верховний ішак "взявся до роботи" на четвертому році великої війни, коли вже пів світу відмовились від Конвенції. Але ішак вважає, що то воно подає сигнали. І дійсно подає, бо сморід відчувається.
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29.06.2025 20:03 Відповісти
+6
Вже всі вийшли. Кому ти шо показуєш?
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29.06.2025 20:04 Відповісти
+5
Ось і вечірній гундосик ...🤣🤣🤣
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29.06.2025 19:56 Відповісти
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Ось і вечірній гундосик ...🤣🤣🤣
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29.06.2025 19:56 Відповісти
Янєлох вміє лише розміновувати, а в те що міни будуть скоро на фронті важко вірится.
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29.06.2025 19:56 Відповісти
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29.06.2025 20:02 Відповісти
На 4-му році прокинулись. Уря, товарісчі!
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29.06.2025 20:02 Відповісти
Верховний ішак "взявся до роботи" на четвертому році великої війни, коли вже пів світу відмовились від Конвенції. Але ішак вважає, що то воно подає сигнали. І дійсно подає, бо сморід відчувається.
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29.06.2025 20:03 Відповісти
Вже всі вийшли. Кому ти шо показуєш?
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29.06.2025 20:04 Відповісти
Воно хоч знає, що в світі відбувається?
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29.06.2025 20:13 Відповісти
Не ранувато? Всього пройшло то шість з хвостиком років і якось виходить, що ти Боневтіке не той сигнал давав.
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29.06.2025 20:29 Відповісти
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29.06.2025 20:44 Відповісти
Рішення, яке запізнилось як мінімум рочків на п'ятнадцять. Дніщє! Аби тільки щось вечором бовкнути для лохтората.
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29.06.2025 20:53 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__%5B0%5D=AZVtFeQWIspbtyRjAJlvFhrze0FPJGt8k8a2VrCccxFoNv6jyByiOMiAScmSs3HhIurPZoxQ5cYWGIkT-4yNN2ra8fez0dRsSgJ4TDLh4sVgPqj_GFZvaIFnfw3YruprIPJ7yK95JyTqas-e7W7AKEBBfwWoxU5JI2Sivm8J0KOgSQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0yxDD6X4gvbJ1dkbfRien3LU2zSxZaz4PgC2AUQLWaA49Ge5Qp9LRGKQn13r9GxrUl?__cft__%5B0%5D=AZVtFeQWIspbtyRjAJlvFhrze0FPJGt8k8a2VrCccxFoNv6jyByiOMiAScmSs3HhIurPZoxQ5cYWGIkT-4yNN2ra8fez0dRsSgJ4TDLh4sVgPqj_GFZvaIFnfw3YruprIPJ7yK95JyTqas-e7W7AKEBBfwWoxU5JI2Sivm8J0KOgSQ&__tn__=%2CO%2CP-R 15 травень 2020 р. ·
Преступление, барыжничество, слабоумие? Украина сегодня отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения: https://censor.net.ua/news/3195429/ukraina_soobschila_obse_ob_unichtojenii_svyshe_3_millionov_protivopehotnyh_min https://censor.net.ua/.../ukraina_soobschila_obse_ob...
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29.06.2025 21:12 Відповісти
Ну бовбойоб же,навіть не приховує
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29.06.2025 21:28 Відповісти
Здається, "просто пєрєстать стрєлять" чомусь не працює... І чому так?..
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29.06.2025 21:29 Відповісти
 
 