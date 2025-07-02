Хто з п’яти президентів більше винен у втраті 3 млн мін? Ми зазнали втрат, яких можна було уникнути, - Гудименко

Ветеран та в минулому командир саперного відділення Юрій Гудименко підняв питання відповідальності за дотримання Оттавської конвенції у військовий час, зазначивши, що через неї Україна зазнала втрат, яких можна було уникнути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Гудименка.

За його словами, попри початкову прихильність до гуманітарного права, Україна змушена переглянути свої міжнародні зобов’язання в умовах асиметричного воєнного конфлікту. Досі Російська Федерація активно застосовувала на території України протипіхотні міни натискної дії, так звані "пелюстки". Україна ж протягом останніх 20 років залишалася підписантом Оттавської конвенції, яка передбачає позбавлення від протипіхотних мін. Через це великі партії ПФМ-1 були знищені Павлоградським Хімічним Заводом у 2016, 2018 і 2020 роках. Таким чином, адміністрація кожного з останніх п’яти президентів України була тим чи іншим чином причетна до того, що під час активної війни із Росією ми наразі маємо дефіцит ефективного засобу ураження.

"Оттавську конвенцію про заборону окремих типів протипіхотних мін (зокрема натискної дії, в тому числі ПФМ-1 і ПФМ-1С з самоліквідатором) Україна підписала при Кучмі у 1999 році, ратифікувала при Ющенку у 2005-му, рішення про знищення мін і рамкову угоду, а потім і договір з НАТО заключили при Януковичу, реалізовувати почали при Порошенку, закінчили при Зеленському. З Оттавської конвенції ми не вийшли досі ( 29 червня Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції. - Ред.). Литва, Латвія і Естонія подали документи на вихід з конвенції вчора" - написав у своєму блозі голова ГАР МО Гудименко.

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Буквально наступного дня після його посту президент Зеленський підписав рішення про вихід з Конвенції; на черзі його ухвалення Верховною Радою.

З набуття Конвенцією чинності в 1999 році до 2025 року до неї приєдналося більше 160 країн. Водночас низка держав, зокрема США, Росія, Китай залишаються поза межами цієї угоди. Загострення світових конфліктів змусили ряд країн переглянути свою участь у низці мирних угод, направлених на роззброєння.

"Ми виходимо з угоди, яку не мали укладати, понісши втрати, яких не мали нести," - підсумував Гудименко відмову України від Оттавської конвенції.

Довідка

Голова Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони Гудименко був командиром саперного відділення 130-го батальйону 241 бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Після важкого поранення у 2022 і реабілітації повернувся до громадської діяльності, зокрема, активно залучений у контроль закупівель боєприпасів та амуніції Міністерством Оборони.