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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Хто з п’яти президентів більше винен у втраті 3 млн мін? Ми зазнали втрат, яких можна було уникнути, - Гудименко

міна

Ветеран та в минулому командир саперного відділення Юрій Гудименко підняв питання відповідальності за дотримання Оттавської конвенції у військовий час, зазначивши, що через неї Україна зазнала втрат, яких можна було уникнути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Гудименка.

За його словами, попри початкову прихильність до гуманітарного права, Україна змушена переглянути свої міжнародні зобов’язання в умовах асиметричного воєнного конфлікту. Досі Російська Федерація активно застосовувала на території України протипіхотні міни натискної дії, так звані "пелюстки". Україна ж протягом останніх 20 років залишалася підписантом Оттавської конвенції, яка передбачає позбавлення від протипіхотних мін. Через це великі партії ПФМ-1 були знищені Павлоградським Хімічним Заводом у 2016, 2018 і 2020 роках. Таким чином, адміністрація кожного з останніх п’яти президентів України була тим чи іншим чином причетна до того, що під час активної війни із Росією ми наразі маємо дефіцит ефективного засобу ураження.

"Оттавську конвенцію про заборону окремих типів протипіхотних мін (зокрема натискної дії, в тому числі ПФМ-1 і ПФМ-1С з самоліквідатором) Україна підписала при Кучмі у 1999 році, ратифікувала при Ющенку у 2005-му, рішення про знищення мін і рамкову угоду, а потім і договір з НАТО заключили при Януковичу, реалізовувати почали при Порошенку, закінчили при Зеленському. З Оттавської конвенції ми не вийшли досі ( 29 червня  Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції. - Ред.). Литва, Латвія і Естонія подали документи на вихід з конвенції вчора" - написав у своєму блозі голова ГАР МО Гудименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід з конвенції про заборону мін: Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. ВIДЕО

Буквально наступного дня після його посту президент Зеленський підписав рішення про вихід з Конвенції; на черзі його ухвалення Верховною Радою.

З набуття Конвенцією чинності в 1999 році до 2025 року до неї приєдналося більше 160 країн. Водночас низка держав, зокрема США, Росія, Китай залишаються поза межами цієї угоди. Загострення світових конфліктів змусили ряд країн переглянути свою участь у низці мирних угод, направлених на роззброєння.

"Ми виходимо з угоди, яку не мали укладати, понісши втрати, яких не мали нести," - підсумував Гудименко відмову України від Оттавської конвенції.

Довідка 

Голова Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони Гудименко був командиром саперного відділення 130-го батальйону 241 бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Після важкого поранення у 2022 і реабілітації повернувся до громадської діяльності, зокрема, активно залучений у контроль закупівель боєприпасів та амуніції Міністерством Оборони.

Автор: 

Гудименко Юрій (49) Оттавська конвенція (4)


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Топ коментарі
+11
Чому тільки п'ять? А шостий? Що він не винний, акті агнець божий?
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02.07.2025 11:49 Відповісти
+10
Кравчук не підписував цю конвенцію, тому п'ять
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02.07.2025 11:52 Відповісти
+9
почему вы так скромны и без слов? зеленский МАЛОРОС-ПРЕДАТЕЛЬ
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02.07.2025 12:09 Відповісти
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Чому тільки п'ять? А шостий? Що він не винний, акті агнець божий?
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02.07.2025 11:49 Відповісти
А, може, воно не президент?
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02.07.2025 11:51 Відповісти
Бо зюзя НЕ президент! Півшостого лише
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02.07.2025 11:51 Відповісти
Кравчук не підписував цю конвенцію, тому п'ять
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02.07.2025 11:52 Відповісти
Бо Крові не до цього було, бо він тоді Кудюковим розпродовував Чорноморське пароплавство.
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02.07.2025 11:54 Відповісти
Це не має ніякого відношення до питання
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02.07.2025 12:45 Відповісти
Ги
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02.07.2025 12:53 Відповісти
Таким чином, адміністрація кожного з останніх п'яти президентів України Джерело: https://censor.net/ua/n3561085

Що чукча не читач, він тільки пише.
Поняття "останній" розумієте, чи вам розтлумачити
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02.07.2025 12:10 Відповісти
До чого тут весь цей кіпіш? Ось Фінляндія, прийшов час , вийшла з договора і клепає протипіхотні міни.
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне
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02.07.2025 13:08 Відповісти
Бог ти мій ...який сором...демсокира накинула на всіх...але зе нє віноватий.Сумно і гидко.Видно що лояльність до єрмака добре оплачується
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02.07.2025 11:54 Відповісти
Це розрив шаблону! Демсокира, яка всі роки підтримувала Порошенка, раптом сказала правду, що у знищенні протипіхотних мін винні всі президенти (при Порошенкові було знищено 3 млн. і при Зеленському було знищено 3 млн.). Який сором! Куди світ котиться, якщо вже навіть демсокира каже правду?!
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02.07.2025 12:11 Відповісти
ну перестань уже. Я розумію що пост речника ОСУВ "Хортиця" сам собі не відсмокче, але ж треба знати хоч якісь межі.
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02.07.2025 12:22 Відповісти
"Підтримувала"?Демсокира-еталонне біле пальто.Була.
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02.07.2025 12:32 Відповісти
Оце таке! Демсокира вам вже не друг, вперше, як заявила правду. Я колись довго сперечався з Гудименком та Швецем, які так Порошенка вихваляли.
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02.07.2025 12:47 Відповісти
Просто брешеш
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02.07.2025 13:01 Відповісти
як завжди швидкість реакцій влади на виклики пов'язані з війною просто вражає..., шо тільки не розглядала та ВР під час війни, а вихід з цієї довбаної конвенції був не на часі з початку війни...
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02.07.2025 11:54 Відповісти
договір з НАТО заключили при Януковичу, реалізовувати почали при Порошенку І це вже коли йшла війна а ми зброю утилізували
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02.07.2025 11:56 Відповісти
Знов святого Петра винним зробили в усіх гріхах
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02.07.2025 11:56 Відповісти
Бо він п.дорів в рай не пускав
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02.07.2025 12:08 Відповісти
Всі доклали рук а складів зі зброєю скільки гахнуло - шо це зараз дасть - посипання голови попелом
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02.07.2025 11:57 Відповісти
Буквально наступного дня після його посту президент Зеленський підписав рішення про вихід з Конвенції

То есть "лидер" ждал поста в соц.сетях, что бы принять это решение? Сам он до этого не додумался раньше?
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02.07.2025 11:57 Відповісти
Та ніт. Це Гудименко чекав, коли кілька европейських країн вийшли з цієї конвенції, щоб написати свій "історичний" пост.
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02.07.2025 12:08 Відповісти
Комедія, от і все. Вийти із конвенції необхідно було з початку повномаштабної війни. Але риго-зелені "професіонали" тільки в театрі і в крадівництві!
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02.07.2025 11:59 Відповісти
с 14 го чонгар и армянск минировать не надо было???
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02.07.2025 12:02 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/chongar-kak-minirovali-peresheek-s-krymom-i-deystvitelno-li-ego-razminirovali-rassledovanie-50355076.html
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02.07.2025 12:09 Відповісти
Потрібно було, але тоді ми почали проситись в НАТО.
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02.07.2025 12:16 Відповісти
Не тільки мінувати прохід з Криму мінувати було потрібно, а взагалі заборонити в'їзд та виїзд з Криму. Але Порошенко чомусь не хотів цього робити... Більш того, він і електроенергію туди постачав, поки активісти не підірвали електроопори.
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02.07.2025 12:17 Відповісти
Зелена влада побила всі рекорди по крадіжці держави.
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Конкретніше, які самі "рекорди".
Опишить попередні "досягнення" які побили зелені.
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02.07.2025 12:12 Відповісти
Так, як про піхотні міни, так і про відновлення в Україні СМЕРТНОЇ КАРИ, для зрадників та коригувальників-убивць Українців, тягнуть стефанчуки+зеленський+шмигаль, та група незрозумілих осіб, з РНБОУ і СТАВКИ! Це ж не їх, в тилу по сховищах, убивають щоденно, московіти з коригувальниками!!!
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02.07.2025 12:04 Відповісти
для чого цей допис про міни - коли вже знищено відомості про будапештський меморандум ? нас наїбав колективний захід - і з мінами також.давали всякі преференції під знищення українців.
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02.07.2025 12:06 Відповісти
почему вы так скромны и без слов? зеленский МАЛОРОС-ПРЕДАТЕЛЬ
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02.07.2025 12:09 Відповісти
Кому як, для вас кацапів може і "малорос-предатель"
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02.07.2025 12:14 Відповісти
ты подкацапчик опэшный, только кацапура может два диаметрально противоположных слова вставить в кучу.
Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни
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02.07.2025 12:21 Відповісти
"Зеленський - теж без слів."
Чому без слів? Навибирали, а тепер і сказати нічого не хочете? )
А я б так сказав. Порошенко - "барига", у зелебобів. Зеленский - аби не Порошенко.
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02.07.2025 12:51 Відповісти
Шостий
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02.07.2025 12:13 Відповісти
"хто з президентів винен у втраті трьох мільйонів мін"... якщо було ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ МІН?
Ось так, "легким рухом руки" він "забув" про три мільйони мін за які винен виключно не згаданий "президент".
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02.07.2025 12:13 Відповісти
Дивна ситуація. Бутусов на цьому сайті писав, що знищення 3 мільйонів - це державна зрада, і Зеленський має бути за це покараний. Як має бути покараний той президент, який знищив перші 3 мільйони мін, він чомусь промовчав...
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02.07.2025 12:23 Відповісти
Не бачиш різниці?!
Зовсім як Зеленський "не бачить різниці"!
Конвенцію змушені були підписати, тягнули з цим 17 років, знищили тільки половину.
А що Зеленський?
Всього за пів року знищив ОСТАННІ три мільйони!
Не бачиш різниці?
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02.07.2025 12:29 Відповісти
Тут ще й поправочка, - " у військовий час"...
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02.07.2025 12:38 Відповісти
Тут ти, бот, проколовся. Твоя "поправочка" не працює. Останні міни були знищенні у 2020 році.
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02.07.2025 12:43 Відповісти
1. Звичайно, бачу різницю! Порошенко знищив 3 млн. мін (причому, почав він знищувати у 2015 році, коли ще велись активні бойові дії), Зеленський знищив 3 млн. мін (коли активні бойові дії не велись). Порошенко гарний, Зеленський поганий. Єдине питання, чому до Порошенка зі знищенням тягнули 17 років, а Порошенко почав їх знищувати і знищив половину запасів? Спробуй вивернутися назовні і пояснити цей феномен? 2. Щодо терміну знищення мін, коли одна і таж сама робота виконується за три роки або за півроку, це означає, що в першому випадку, за роботу заплачено в шість разів більше ніж в другому. Петро Олексійович любить такі корупційні схеми. Нащо робити швидше та дешевше, ніж можна робити довше та дорожче?
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02.07.2025 12:41 Відповісти
Ти же свому же зе-слузі, автору статті ПРОТИРЕЧИШ!
Піди, почитай статтю вище - скоректуй свої "факти" та позицію!
А у кінці, про "швидше та дешевше" та "довго та дорожче" ти взагалі маячню несеш та божевілля вигадуєш - натягуєш сову на глобус.
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02.07.2025 12:48 Відповісти
1. Взагалі-то назвати Гудименка, який всі часи був рупором Порошенка, "зе-слугою", це дуже його образити. __ 2. Я у своєму коменті до тебе згадував не автора цієї статті, а статтю Бутусова на цьому сайті. __ 3. Як це "маячня"??? Це - фінансовий менеджмент, про який ти навіть не знаєш. Є дві абсолютно ідентичні виконані робити. І якщо одна і та ж сама робота триває довше, це означає, що за неї заплачено довше, бо є постійні витрати, які збільшуються, з часом.
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02.07.2025 12:59 Відповісти
Порошенко почав розвивати програму більш ********* озброєння, багато чого було досягнуто для компенсації втрати мін, та ще й мін залишалося немало. А зечмо прийшло, всі програми знищило, міни теж знищило і залишило Армію з голою сракою. Але зесектантам "какааяразніца", їм Порох в штани сере вже другий десяток років.
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02.07.2025 12:57 Відповісти
1. Наприклад. Які зразки нового озброєння поступили до ЗСУ при Порошенкові? __ 2. Цікаво, як же була досягнута компенсація втрачених піхотних мін? Можна трохи подробніше? __ 3. "та ще й мін залишалося немало"... Ви уважно прочитали текст статті і зрозуміли про що мова? Тут йдеться мова саме про протипіхотні міни, яких взагалі не залишилось, а не взагалі про міни. Їх нічим не компенсуєш!
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02.07.2025 13:05 Відповісти
Зесектант, я б зрозуміла і побачила різницю, якби зечмо прийшло та продовжило і навіть розширило програми папірєдніків і відмовилось знищувати міни. Тоді б я сказала: молодець президент, більш ніж Порох дбає про державні інтереси.
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02.07.2025 13:02 Відповісти
Зесектанти нічого не бачать, окрім небритого мурла в рамочці на стіні, що повісили замість ікони.
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02.07.2025 12:51 Відповісти
Шикалад невчем не виноват.
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02.07.2025 12:14 Відповісти
Валите на Кравчука. Ему по"ер
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02.07.2025 12:14 Відповісти
Началось! Я не я, и коняка не моя! До выборов еще дожить нужно! Господа политики!
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02.07.2025 12:17 Відповісти
замість того щоб шукати міни відновлювати їх виробництво українці міряються #уями. Хто більше винен в їх знищенні
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02.07.2025 12:18 Відповісти
Зараз не час з'ясовувати, хто із наших політиків більше зашкодив національним інтересам, знищуючи міни, щоб сподобатися Заходу (хоча, якщо сьогодні до Заходу зараховувати підлий тупий україноненависницький шматок старого сала у вигляді Трампона, то звільніть мене від згадок у пресі про нього), треба виправляти старі помилки, український політикум, і народ загалом, мають об'єднатися навколо захисту Української держави
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02.07.2025 12:35 Відповісти
Як тут можна обʼєднуватися, якщо головний, хто мав би найбільш дбати про цей захист, працює **** на ворога і робить все що може, щоб зашкодити Армії.
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02.07.2025 12:47 Відповісти
антитезу зрозумів - треба роз'єднуватися, тепер вам залишилося пояснити як, навіщо, і яку користь від цього в умовах війни отримає Україна
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02.07.2025 13:07 Відповісти
Це спроба відбілити зечмо від роботи в поті небритої морди на кремль? Вся причина втрат тільки через міни? Періодично зʼявляються всілякі статті з обвинуваченнями то одного, то іншого, то ще когось, а бубачька біла і пухнаста, оннівчьомнівінават.
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02.07.2025 12:44 Відповісти
До чого тут весь цей кіпіш? Ось Фінляндія, прийшов час , вийшла з договора і клепає протипіхотні міни.
А ви думаєте, що крім виходу з договору, до кінця року зевладою буде вироблено хоч тисяча мін?
Питання риторичне
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02.07.2025 12:58 Відповісти
 
 