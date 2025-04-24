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Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
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Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

міна

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

Об этом сообщило издание Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к закону говорится, что из-за агрессии РФ Латвия должна сохранять гибкость в применении вооружения и усилении обороны, в частности за счет использования мин. По мнению латвийских властей, противопехотные мины в комплексе с другими системами имеют существенное значение для сдерживания противника.

Несмотря на выход из конвенции, Латвия подчеркнула намерение соблюдать международное гуманитарное право и минимизировать риски для гражданского населения во время возможных боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии утвердил выход из Конвенции, запрещающей использование противопехотных мин

Автор: 

запрет (1708) Латвия (1335) мина (279)


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Топ комментарии
+15
правильно зробили...
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24.04.2025 10:44
+10
Розумне рішення для Держави, маючи ***** на кордоні!
А могли б, як зеленський, … просто перестать стрєлять…, і гадити своїй Україні з Оманськими!!…
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24.04.2025 10:47
+3
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з урусом - тримай сокиру під подушкою..."
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24.04.2025 12:27
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правильно зробили...
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24.04.2025 10:44 Ответить
"хана кацапам" буде, якщо Латвія побудує кілька заводів по виробництву мін!
Та ще й завантажить їх на виробництво 24/7.
І ще залишається питання:
А де хімікати на вибухівку візьмуть, зможуть дістати?
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24.04.2025 10:58 Ответить
Я думаю, заводи з виробництва фенолу, сірчаної та азотної кислот, у Литви та сусідів, є. Розвернуть виробництво пікринової кислоти. Там нескладні процеси... А вибухівка цілком нормальна...
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24.04.2025 12:26 Ответить
Розумне рішення для Держави, маючи ***** на кордоні!
А могли б, як зеленський, … просто перестать стрєлять…, і гадити своїй Україні з Оманськими!!…
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24.04.2025 10:47 Ответить
А на фото вліпили протитанкову ТМ-62
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24.04.2025 11:09 Ответить
Спеціально для тих, хто любить поумнічать.
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24.04.2025 11:33 Ответить
поумнічал?
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24.04.2025 11:39 Ответить
Ага.
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24.04.2025 11:40 Ответить
Думаю можна виготовляки міни просто називати їх протидроновими. Обхід всіх Оттавський конференцій.
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24.04.2025 12:23 Ответить
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з урусом - тримай сокиру під подушкою..."
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24.04.2025 12:27 Ответить
 
 