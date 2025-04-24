Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

Об этом сообщило издание Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке к закону говорится, что из-за агрессии РФ Латвия должна сохранять гибкость в применении вооружения и усилении обороны, в частности за счет использования мин. По мнению латвийских властей, противопехотные мины в комплексе с другими системами имеют существенное значение для сдерживания противника.

Несмотря на выход из конвенции, Латвия подчеркнула намерение соблюдать международное гуманитарное право и минимизировать риски для гражданского населения во время возможных боевых действий.

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