Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.
Об этом сообщило издание Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
В пояснительной записке к закону говорится, что из-за агрессии РФ Латвия должна сохранять гибкость в применении вооружения и усилении обороны, в частности за счет использования мин. По мнению латвийских властей, противопехотные мины в комплексе с другими системами имеют существенное значение для сдерживания противника.
Несмотря на выход из конвенции, Латвия подчеркнула намерение соблюдать международное гуманитарное право и минимизировать риски для гражданского населения во время возможных боевых действий.
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Та ще й завантажить їх на виробництво 24/7.
І ще залишається питання:
А де хімікати на вибухівку візьмуть, зможуть дістати?
А могли б, як зеленський, … просто перестать стрєлять…, і гадити своїй Україні з Оманськими!!…