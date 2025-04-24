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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

міна

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 квітня підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.

Про це повідомило видання Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що через агресію РФ Латвія має зберігати гнучкість у застосуванні озброєння та посиленні оборони, зокрема за рахунок використання мін. На думку латвійської влади, протипіхотні міни в комплексі з іншими системами мають суттєве значення для стримування противника.

Попри вихід із конвенції, Латвія наголосила на намірі дотримуватися міжнародного гуманітарного права та мінімізувати ризики для цивільного населення під час можливих бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії затвердив вихід з Конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін

Автор: 

заборона (1452) Латвія (1349) міна (344)


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Топ коментарі
+15
правильно зробили...
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24.04.2025 10:44
+10
Розумне рішення для Держави, маючи ***** на кордоні!
А могли б, як зеленський, … просто перестать стрєлять…, і гадити своїй Україні з Оманськими!!…
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24.04.2025 10:47
+3
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з урусом - тримай сокиру під подушкою..."
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24.04.2025 12:27
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правильно зробили...
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24.04.2025 10:44 Відповісти
"хана кацапам" буде, якщо Латвія побудує кілька заводів по виробництву мін!
Та ще й завантажить їх на виробництво 24/7.
І ще залишається питання:
А де хімікати на вибухівку візьмуть, зможуть дістати?
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24.04.2025 10:58 Відповісти
Я думаю, заводи з виробництва фенолу, сірчаної та азотної кислот, у Литви та сусідів, є. Розвернуть виробництво пікринової кислоти. Там нескладні процеси... А вибухівка цілком нормальна...
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24.04.2025 12:26 Відповісти
Розумне рішення для Держави, маючи ***** на кордоні!
А могли б, як зеленський, … просто перестать стрєлять…, і гадити своїй Україні з Оманськими!!…
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24.04.2025 10:47 Відповісти
А на фото вліпили протитанкову ТМ-62
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24.04.2025 11:09 Відповісти
Спеціально для тих, хто любить поумнічать.
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24.04.2025 11:33 Відповісти
поумнічал?
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24.04.2025 11:39 Відповісти
Ага.
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24.04.2025 11:40 Відповісти
Думаю можна виготовляки міни просто називати їх протидроновими. Обхід всіх Оттавський конференцій.
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24.04.2025 12:23 Відповісти
У казахів є прислів"я: "Живучи поряд з урусом - тримай сокиру під подушкою..."
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24.04.2025 12:27 Відповісти
 
 