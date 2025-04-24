Латвія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 квітня підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.

Про це повідомило видання Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що через агресію РФ Латвія має зберігати гнучкість у застосуванні озброєння та посиленні оборони, зокрема за рахунок використання мін. На думку латвійської влади, протипіхотні міни в комплексі з іншими системами мають суттєве значення для стримування противника.

Попри вихід із конвенції, Латвія наголосила на намірі дотримуватися міжнародного гуманітарного права та мінімізувати ризики для цивільного населення під час можливих бойових дій.

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