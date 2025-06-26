Сейм Польши поддержал выход из Оттавской конвенции

Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 413 депутатов, 15 - против, трое воздержались.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.

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Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал этот шаг ключевым для безопасности региона.

"Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать свою родину", - подчеркнул он.

Напомним, соответствующее решение также приняли в Латвии, Эстонии и Финляндии.

СМИ сообщали, что Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы.

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