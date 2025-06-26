Сейм Польши поддержал выход из Оттавской конвенции
Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 413 депутатов, 15 - против, трое воздержались.
Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал этот шаг ключевым для безопасности региона.
"Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать свою родину", - подчеркнул он.
Напомним, соответствующее решение также приняли в Латвии, Эстонии и Финляндии.
СМИ сообщали, что Польша, Финляндия и страны Балтии готовы заминировать границы с РФ и создать "железный занавес" Европы.
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Про це написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0xYR16Mtr8AV4SsgR6auGZQA9oeT1EzX1g2RZV4gawd5iNnVZQZw1NvDSySp1ceGZl?__cft__%5B0%5D=AZUVQglE-*********************************************************************************-xox-W0uTRCcv5hibttjvt3ZWUVAREIE5X6Xv3uFnpnI5WL3FpJe5Ivn_KK1BylGKv9SteVEGNFudxWIiiSg&__tn__=%2CO%2CP-R фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Уявіть собі, скільки украінських солдат би могло жити, якби на шляху Вагнера встановили 3 мільйони протипіхотних мін, які були знищені самою українською владою у 2020-му. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3419287
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.
ЖОДНЕ тут не дає відповіді на питання чому зараз, під час повновномасштабної війни Зєлємойша не виходить з цієї конвенції.
Країни Балтії, Фінляндія, Польща виходять, а він ні.
ЧОМУ?
А системно вирішувати проблему мають найдосвідчені гундоси із манією величі.
"Лісова поляна. На ній простелена скатертина. На ній стоїть бутель з горілкою і закуска. Поряд спить п"яний триголовий Змій Горинич.
Середня голова заворушилася і піднялася... Подивилася направо, наліво... Сплять!... Хапає бутля, випиває горілку, і тихо влягається спать...
Через деякий час прокидаються крайні голови. Одна другій каже:
- От, ****! Як пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!"
У нас - те саме... Мудаки проголосували за МУДАКІВ, а ригає кров"ю, ВСЯ Україна...
І чому він, найдосвідченіший рятівник України, до сих пір не організував вихід України з Оттавської конвенції, навіть зараз, коли кацапи пруть навалою, і це вже зробили немало країн Європи?
ЧОМУ зараз, під час повномасштабної війни він не виходить з Оттавської конвенції, коли це активно роблять інші країни, в яких немає війни?
І тут ви теж брешете.
При Порошенкові знищили 2 мільони, при Зеленскому 3 мільони.
Це більше, але не в рази. Цілком співставні об'єми.
ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
От тільки на відміну від тебе, пропагандистки, я не викривляв інформацію, щоб не дай Бог ні в чому не звинуватити любу рошенку, я написав: "знищення цих мін вже після початку кацапськох агресії Порошенком і Зеленським - це вже реально дурість, якщо не гірше." - тобто я ніде Зеленського не захищаю, а от ти явно захищаєш Порошенка, який робив те саме, що й Зеленський.
ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
Щодо ж Оттавської конференції - то це повтоваження Верховної Ради України. І так, у мене теж є питання, чому ми не вийши з Оттавської Конференції ані у 2014му, ані у 2019, ані у 2022му.
Це пропагандонство, брехня у цілях пропаганди, а не об'єктивна правда. Тому якщо ви займаєтесь викривленням інформації заради пропаганди - то чому ображаєтесь, коли вас називають тим, ким ви є?
Зєля відразу після того, як всівся в крісло президента, кинувся в червні 2019 розміновувати акваторію Азовського моря?
І з точки зору відповідальності - немає особливої різниці між 2 мільйонами знищених мін і 3ма мільйонами. Тобто - обоє рябоє - що Зеля, що Пєтя.
А при кому ж мінували акваторії морів, які розміновував Зєля в 2019?
При кому будували фортифікації в Луганській і Донецькій областях, які демонтовував Зєля в 2019?
Хто відроджував ракетні програми, а хто на них забив, бо "потрібні гроші на асфальт"?
2005 рік:
Україна ратифікувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.
2016 рік:
Україна розпочала процес знищення протипіхотних мін, зокрема, мін ПФМ-1.
Листопад 2016:
Урочиста церемонія знищення першого мільйона мін.
Вересень 2018:
Знищено два мільйони протипіхотних мін.
2020 рік:
Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін.
Станиця Луганська 26 червня 2019
ЗСУ розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській. При цьому блок-пост росіян був укріплений і залишився на старих позиціях.
Це було перше залишення позицій ЗСУ за наказом Зеленського під виглядом розведення військ.
У лютому 2013 року було підписано Рамкову угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С). За короткий період за кошти НАТО було знищено 332 352 мін.
"27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН."
І де тут "Ющер"?
ГанПрокурори з портновськими суддівськими, теж тікають з України!
Вірьовка міцна, може це питання в Україні, дієво виправити! Сирійці, це підтвердили, після втечі башара асада на московію!