Польша и союзники по НАТО в период проведения российских учений "Запад-2025" подготовят соответствующий план действий, - Дуда

НАТО должно интенсифицировать внимание и дополнительно продемонстрировать свою готовность в контексте приближения анонсированных Россией военных учений "Запад-2025".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши сказал президент Польши Анджей Дуда.

Так, по его словам, на саммите НАТО нужно поднимать вопрос угрозы со стороны России и эта тема многократно будет появляться на повестке дня.

"Не секрет, что угрозой, по крайней мере для европейской части НАТО, является имперская политика России. В этом контексте приближение анонсированных Россией учений "Запад-2025" составляет важный пункт. Следует помнить, что эти учения в последний раз состоялись четыре года назад - осенью 2021 года, и их следствием стала российская агрессия в Украине и оставление части российских сил в нашей части Европы, ближе к границам Польши... Поэтому, считаю, что на это нужно обратить внимание и об этом надо четко говорить нашим союзникам в НАТО, поскольку это потребует интенсификации внимания в рамках Альянса и дополнительной демонстрации готовности со стороны Альянса", - подчеркнул президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО готовят больницы к работе в условиях возможной российской агрессии, - Politico

Дуда отметил, что Польша вместе с союзниками по НАТО в период проведения учений "Запад-2025" подготовит соответствующий планы действий.