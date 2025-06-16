Страны НАТО готовят больницы к работе в условиях возможной российской агрессии, - Politico

После начала полномасштабной войны России против Украины страны НАТО - в частности Литва, Польша и Эстония - активно готовят свои медицинские учреждения к возможным кризисным ситуациям в случае агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей медицинской сферы стран региона, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не в том, нападет ли Россия, вопрос в том, когда", - заявил Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета здравоохранения. Он подчеркнул, что боевая готовность медицинской системы является насущной необходимостью.

В Польше безопасность медицинской отрасли стала одним из приоритетов государственной оборонной стратегии. Заместитель госсекретаря Минздрава Польши Катажина Качперчик подчеркнула необходимость интеграции медицинского сектора в систему обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Европы - глава МИД Эстонии Цахкна

В Литве университетская больница Santaros Clinics в Вильнюсе сооружает подземные укрытия, площадки для вертолетов и автономные системы электро- и водоснабжения. В Эстонии бригады скорой помощи обеспечивают бронежилетами, спутниковыми телефонами и резервными интернет-сетями, а больницы оборудуют генераторами.

"Мы точно знаем, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру, поэтому не может быть ситуаций, когда больница не работает из-за сбоя электроснабжения", - подчеркнул Вайкнеметс.

Восточноевропейские страны также переоборудуют подвалы под операционные и закупают мобильные медицинские подразделения для быстрого развертывания в случае чрезвычайной ситуации. По оценкам экспертов, в военное время потребности в интенсивной терапии могут вырасти в 3-5 раз.

"Большинство учреждений могут работать на 120-150% от обычной нагрузки только 24-48 часов", - отметил Бьорн Гульдвог из Норвежского директората здравоохранения, добавив, что особенно критическими могут стать запасы крови и кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО усиливают противоракетную оборону на востоке для противодействия российской угрозе, - Bloomberg

В Эстонии медперсонал готовят к работе с большим количеством раненых, среди которых могут быть взрывные, пулевые травмы, ожоги, ампутации, травмы позвоночника и головы. В Литве проводят совместные учения медиков, военных и добровольцев, формируют экстренные медицинские команды и готовят молодых врачей к работе в условиях войны.

Некоторые медики из стран региона также едут в Украину для практического изучения организации работы медицинских учреждений в реальных условиях ракетных ударов, большого количества жертв и перебоев с электроснабжением.