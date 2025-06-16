Страны НАТО готовят больницы к работе в условиях возможной российской агрессии, - Politico
После начала полномасштабной войны России против Украины страны НАТО - в частности Литва, Польша и Эстония - активно готовят свои медицинские учреждения к возможным кризисным ситуациям в случае агрессии со стороны РФ.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей медицинской сферы стран региона, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос не в том, нападет ли Россия, вопрос в том, когда", - заявил Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета здравоохранения. Он подчеркнул, что боевая готовность медицинской системы является насущной необходимостью.
В Польше безопасность медицинской отрасли стала одним из приоритетов государственной оборонной стратегии. Заместитель госсекретаря Минздрава Польши Катажина Качперчик подчеркнула необходимость интеграции медицинского сектора в систему обороны.
В Литве университетская больница Santaros Clinics в Вильнюсе сооружает подземные укрытия, площадки для вертолетов и автономные системы электро- и водоснабжения. В Эстонии бригады скорой помощи обеспечивают бронежилетами, спутниковыми телефонами и резервными интернет-сетями, а больницы оборудуют генераторами.
"Мы точно знаем, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру, поэтому не может быть ситуаций, когда больница не работает из-за сбоя электроснабжения", - подчеркнул Вайкнеметс.
Восточноевропейские страны также переоборудуют подвалы под операционные и закупают мобильные медицинские подразделения для быстрого развертывания в случае чрезвычайной ситуации. По оценкам экспертов, в военное время потребности в интенсивной терапии могут вырасти в 3-5 раз.
"Большинство учреждений могут работать на 120-150% от обычной нагрузки только 24-48 часов", - отметил Бьорн Гульдвог из Норвежского директората здравоохранения, добавив, что особенно критическими могут стать запасы крови и кислорода.
В Эстонии медперсонал готовят к работе с большим количеством раненых, среди которых могут быть взрывные, пулевые травмы, ожоги, ампутации, травмы позвоночника и головы. В Литве проводят совместные учения медиков, военных и добровольцев, формируют экстренные медицинские команды и готовят молодых врачей к работе в условиях войны.
Некоторые медики из стран региона также едут в Украину для практического изучения организации работы медицинских учреждений в реальных условиях ракетных ударов, большого количества жертв и перебоев с электроснабжением.
Країни НАТО готують лікарні до роботи в умовах можливої російської агресії
активно готують свої медичні заклади до можливих кризових ситуацій
В оригіналі заголовок:
Europe's frontier countries ready their hospitals for war
Ніякої "можливої", ніякої "агресії" або "кризової ситуації".
Максимально прямо і без еківоків.
Прикордонні країни Європи готують свої шпиталі до війни.
Европейские страны обвинили экологические нормы ЕС в том, что они мешают им готовиться к защите от возможного российского вторжения. В просочившемся письме, полученном The Telegraph, министры обороны стран утверждали, что правила остановили расширение военных баз и не позволили пилотам истребителей тренироваться (из-за выбросов СО2 - А.Б).
Письмо подписали правительства Нидерландов, Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Финляндии, Эстонии и Дании.
В 2023 году Европейская комиссия опубликовала свой доклад «Озеленение армий», в котором описывались способы, которыми военные создают проблемы в борьбе с изменением климата. Она призвала европейские вооруженные силы рассмотреть возможность проведения большего количества виртуальных учений вместо реальных сессий, чтобы сократить выбросы.
Источники в ЕС заявили, что директивы по средам обитания, защите диких птиц и отходам также мешают европейской подготовке к борьбе с любым российским вторжением.
Например, директива об отходах означает, что военные должны достичь определенных квот на утилизацию отходов - то, что может помешать им проводить учения с использованием боевых боеприпасов.
«В настоящее время некоторые законодательные акты ЕС создают прямые препятствия для вооруженных сил», - говорится в письме, и добавляется: «Надежное сдерживание на практике означает рост вооруженных сил, что требует пространства для обучения, включая полеты, навигацию и вождение, а также строительство соответствующих удобств».
На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что шведский бизнесмен, пытавшийся открыть второй в ЕС завод по производству тротила военного назначения, который используется для производства артиллерийских боеприпасов, наземных мин и гранат, столкнулся с проблемами из-за экологических разрешений.
The Telegraph. Здесь бесплатная версия:
https://archive.ph/my9Ox (https://archive.ph/my9Ox?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR64W5Y08VER-SbR3_lp-8QPwlpL38h8woHsKg6FOawj2ZK_SsyVLMwU-Hr_EQ_aem_d8G0cGE_Y6BFKaqjyga70Q)
"Озеленение армий", ****, *****... Директивы, ****, защиты диких птиц. ******* защитили птиц Каховского водохранилища, идиоты зеленые? Ну, то же самое будет и с вами. Тупые инфантильные уроды, спасатели лягушек недоделанные. Вот, смотришь - вроде морщины, волосы седые, взрослый, *****, человек, умная тетенька. А как начнет ***** пятилетнего ребенка нести, создавать общество по спасению улиток от ядерной энергии, *****. Запрещать нефть.
Когда я лет десять назад орал - какое, в жопу, сокращение, АЭС, вы что делаете, идиоты? Оооо, сколько на меня говна было вылито.
Прошло десять лет - ООН признал ядерную энергетику зеленой. Какая, *****, неожиданность.
Пройдет пять лет - с ковидом тоже самое будет. Статьи в Телеграф, а как мы умудрились страдать такой ********? Вот увидите.
Когда я пять лет назад орал - ваша ****** тупая Грета со своим сраным климатом еще даст просраться всей планете - оооо, сколько защитников несчастного ребенка было!
Теперь, ****, из-за этих ********, страдателей по слезинке слизняка, вся Европа поставлена на край уничтожения.
На Теслы, *****, они перешли.
Армию, ****, озеленили.
Мири идиотов, *****.
Извините, вырвалось.
Ваш злой Дед.
https://t.me/babchenko77/12348
Бо не зважаючи на шкоду довкіллю від промисловості, всі ринки споживчих товарів та послуг ростуть, бо зростає попит.
Що ж, сидіть і тремтіть, поки Україна бореться
Тобто, європейці прекрасно розуміють, що всі "пекельні санкнцій" куйлу до сраки і на здатність кацапів воювати ніяк не вплинуть. А всі ті балачки виключно для українців, щоб продовжували воювати.
ТОМУ і тікає черговий з Генпрокуратури, аж за кордон, або, як баканов, аж у Полтаву, на курси «адвокатських» від портнова!?!