Країни НАТО готують лікарні до роботи в умовах можливої російської агресії, - Politico
Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни НАТО - зокрема Литва, Польща та Естонія - активно готують свої медичні заклади до можливих кризових ситуацій у разі агресії з боку РФ.
Про це повідомляє Politico із посиланням на представників медичної сфери країн регіону, передає Цензор.НЕТ.
"Питання не в тому, чи Росія нападе, питання в тому, коли", - заявив Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров’я. Він наголосив, що бойова готовність медичної системи є нагальною потребою.
У Польщі безпека медичної галузі стала одним із пріоритетів державної оборонної стратегії. Заступниця держсекретаря МОЗ Польщі Катажина Качперчик підкреслила необхідність інтеграції медичного сектору в систему оборони.
У Литві університетська лікарня Santaros Clinics у Вільнюсі споруджує підземні укриття, майданчики для вертольотів і автономні системи електро- та водопостачання. В Естонії бригади швидкої допомоги забезпечують бронежилетами, супутниковими телефонами та резервними інтернет-мережами, а лікарні обладнують генераторами.
"Ми точно знаємо, що Росія атакує цивільну інфраструктуру, тому не може бути ситуацій, коли лікарня не працює через збій електропостачання", - підкреслив Вайкнеметс.
Східноєвропейські країни також переобладнують підвали під операційні та закуповують мобільні медичні підрозділи для швидкого розгортання в разі надзвичайної ситуації. За оцінками експертів, у воєнний час потреби в інтенсивній терапії можуть зрости у 3-5 разів.
"Більшість закладів можуть працювати на 120–150% від звичайного навантаження лише 24-48 годин", - зазначив Бйорн Гульдвог із Норвезького директорату охорони здоров’я, додавши, що особливо критичними можуть стати запаси крові й кисню.
В Естонії медперсонал готують до роботи з великою кількістю поранених, серед яких можуть бути вибухові, кульові травми, опіки, ампутації, травми хребта й голови. У Литві проводять спільні навчання медиків, військових і добровольців, формують екстрені медичні команди та готують молодих лікарів до роботи в умовах війни.
Деякі медики з країн регіону також їдуть до України для практичного вивчення організації роботи медичних закладів у реальних умовах ракетних ударів, великої кількості жертв і перебоїв з електропостачанням.
Країни НАТО готують лікарні до роботи в умовах можливої російської агресії
активно готують свої медичні заклади до можливих кризових ситуацій
В оригіналі заголовок:
Europe's frontier countries ready their hospitals for war
Ніякої "можливої", ніякої "агресії" або "кризової ситуації".
Максимально прямо і без еківоків.
Прикордонні країни Європи готують свої шпиталі до війни.
Европейские страны обвинили экологические нормы ЕС в том, что они мешают им готовиться к защите от возможного российского вторжения. В просочившемся письме, полученном The Telegraph, министры обороны стран утверждали, что правила остановили расширение военных баз и не позволили пилотам истребителей тренироваться (из-за выбросов СО2 - А.Б).
Письмо подписали правительства Нидерландов, Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Финляндии, Эстонии и Дании.
В 2023 году Европейская комиссия опубликовала свой доклад «Озеленение армий», в котором описывались способы, которыми военные создают проблемы в борьбе с изменением климата. Она призвала европейские вооруженные силы рассмотреть возможность проведения большего количества виртуальных учений вместо реальных сессий, чтобы сократить выбросы.
Источники в ЕС заявили, что директивы по средам обитания, защите диких птиц и отходам также мешают европейской подготовке к борьбе с любым российским вторжением.
Например, директива об отходах означает, что военные должны достичь определенных квот на утилизацию отходов - то, что может помешать им проводить учения с использованием боевых боеприпасов.
«В настоящее время некоторые законодательные акты ЕС создают прямые препятствия для вооруженных сил», - говорится в письме, и добавляется: «Надежное сдерживание на практике означает рост вооруженных сил, что требует пространства для обучения, включая полеты, навигацию и вождение, а также строительство соответствующих удобств».
На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что шведский бизнесмен, пытавшийся открыть второй в ЕС завод по производству тротила военного назначения, который используется для производства артиллерийских боеприпасов, наземных мин и гранат, столкнулся с проблемами из-за экологических разрешений.
The Telegraph. Здесь бесплатная версия:
https://archive.ph/my9Ox (https://archive.ph/my9Ox?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR64W5Y08VER-SbR3_lp-8QPwlpL38h8woHsKg6FOawj2ZK_SsyVLMwU-Hr_EQ_aem_d8G0cGE_Y6BFKaqjyga70Q)
"Озеленение армий", ****, *****... Директивы, ****, защиты диких птиц. ******* защитили птиц Каховского водохранилища, идиоты зеленые? Ну, то же самое будет и с вами. Тупые инфантильные уроды, спасатели лягушек недоделанные. Вот, смотришь - вроде морщины, волосы седые, взрослый, *****, человек, умная тетенька. А как начнет ***** пятилетнего ребенка нести, создавать общество по спасению улиток от ядерной энергии, *****. Запрещать нефть.
Когда я лет десять назад орал - какое, в жопу, сокращение, АЭС, вы что делаете, идиоты? Оооо, сколько на меня говна было вылито.
Прошло десять лет - ООН признал ядерную энергетику зеленой. Какая, *****, неожиданность.
Пройдет пять лет - с ковидом тоже самое будет. Статьи в Телеграф, а как мы умудрились страдать такой ********? Вот увидите.
Когда я пять лет назад орал - ваша ****** тупая Грета со своим сраным климатом еще даст просраться всей планете - оооо, сколько защитников несчастного ребенка было!
Теперь, ****, из-за этих ********, страдателей по слезинке слизняка, вся Европа поставлена на край уничтожения.
На Теслы, *****, они перешли.
Армию, ****, озеленили.
Мири идиотов, *****.
Извините, вырвалось.
Ваш злой Дед.
https://t.me/babchenko77/12348
Бо не зважаючи на шкоду довкіллю від промисловості, всі ринки споживчих товарів та послуг ростуть, бо зростає попит.
Що ж, сидіть і тремтіть, поки Україна бореться
Тобто, європейці прекрасно розуміють, що всі "пекельні санкнцій" куйлу до сраки і на здатність кацапів воювати ніяк не вплинуть. А всі ті балачки виключно для українців, щоб продовжували воювати.
ТОМУ і тікає черговий з Генпрокуратури, аж за кордон, або, як баканов, аж у Полтаву, на курси «адвокатських» від портнова!?!