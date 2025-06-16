УКР
Країни НАТО готують лікарні до роботи в умовах можливої російської агресії, - Politico

лікарня

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни НАТО - зокрема Литва, Польща та Естонія - активно готують свої медичні заклади до можливих кризових ситуацій у разі агресії з боку РФ.

Про це повідомляє Politico із посиланням на представників медичної сфери країн регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Питання не в тому, чи Росія нападе, питання в тому, коли", - заявив Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров’я. Він наголосив, що бойова готовність медичної системи є нагальною потребою.

У Польщі безпека медичної галузі стала одним із пріоритетів державної оборонної стратегії. Заступниця держсекретаря МОЗ Польщі Катажина Качперчик підкреслила необхідність інтеграції медичного сектору в систему оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України в НАТО є найкращою безпековою гарантією для Європи - глава МЗС Естонії Цахкна

У Литві університетська лікарня Santaros Clinics у Вільнюсі споруджує підземні укриття, майданчики для вертольотів і автономні системи електро- та водопостачання. В Естонії бригади швидкої допомоги забезпечують бронежилетами, супутниковими телефонами та резервними інтернет-мережами, а лікарні обладнують генераторами.

"Ми точно знаємо, що Росія атакує цивільну інфраструктуру, тому не може бути ситуацій, коли лікарня не працює через збій електропостачання", - підкреслив Вайкнеметс.

Східноєвропейські країни також переобладнують підвали під операційні та закуповують мобільні медичні підрозділи для швидкого розгортання в разі надзвичайної ситуації. За оцінками експертів, у воєнний час потреби в інтенсивній терапії можуть зрости у 3-5 разів.

"Більшість закладів можуть працювати на 120–150% від звичайного навантаження лише 24-48 годин", - зазначив Бйорн Гульдвог із Норвезького директорату охорони здоров’я, додавши, що особливо критичними можуть стати запаси крові й кисню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО посилюють протиракетну оборону на сході для протидії російській загрозі, - Bloomberg

В Естонії медперсонал готують до роботи з великою кількістю поранених, серед яких можуть бути вибухові, кульові травми, опіки, ампутації, травми хребта й голови. У Литві проводять спільні навчання медиків, військових і добровольців, формують екстрені медичні команди та готують молодих лікарів до роботи в умовах війни.

Деякі медики з країн регіону також їдуть до України для практичного вивчення організації роботи медичних закладів у реальних умовах ракетних ударів, великої кількості жертв і перебоїв з електропостачанням.

Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/babchenko77/12348 Бабченко:
Европейские страны обвинили экологические нормы ЕС в том, что они мешают им готовиться к защите от возможного российского вторжения. В просочившемся письме, полученном The Telegraph, министры обороны стран утверждали, что правила остановили расширение военных баз и не позволили пилотам истребителей тренироваться (из-за выбросов СО2 - А.Б).
Письмо подписали правительства Нидерландов, Швеции, Германии, Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Финляндии, Эстонии и Дании.

В 2023 году Европейская комиссия опубликовала свой доклад «Озеленение армий», в котором описывались способы, которыми военные создают проблемы в борьбе с изменением климата. Она призвала европейские вооруженные силы рассмотреть возможность проведения большего количества виртуальных учений вместо реальных сессий, чтобы сократить выбросы.

Источники в ЕС заявили, что директивы по средам обитания, защите диких птиц и отходам также мешают европейской подготовке к борьбе с любым российским вторжением.
Например, директива об отходах означает, что военные должны достичь определенных квот на утилизацию отходов - то, что может помешать им проводить учения с использованием боевых боеприпасов.

«В настоящее время некоторые законодательные акты ЕС создают прямые препятствия для вооруженных сил», - говорится в письме, и добавляется: «Надежное сдерживание на практике означает рост вооруженных сил, что требует пространства для обучения, включая полеты, навигацию и вождение, а также строительство соответствующих удобств».

На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что шведский бизнесмен, пытавшийся открыть второй в ЕС завод по производству тротила военного назначения, который используется для производства артиллерийских боеприпасов, наземных мин и гранат, столкнулся с проблемами из-за экологических разрешений.

The Telegraph. Здесь бесплатная версия:
https://archive.ph/my9Ox (https://archive.ph/my9Ox?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR64W5Y08VER-SbR3_lp-8QPwlpL38h8woHsKg6FOawj2ZK_SsyVLMwU-Hr_EQ_aem_d8G0cGE_Y6BFKaqjyga70Q)

"Озеленение армий", ****, *****... Директивы, ****, защиты диких птиц. ******* защитили птиц Каховского водохранилища, идиоты зеленые? Ну, то же самое будет и с вами. Тупые инфантильные уроды, спасатели лягушек недоделанные. Вот, смотришь - вроде морщины, волосы седые, взрослый, *****, человек, умная тетенька. А как начнет ***** пятилетнего ребенка нести, создавать общество по спасению улиток от ядерной энергии, *****. Запрещать нефть.
Когда я лет десять назад орал - какое, в жопу, сокращение, АЭС, вы что делаете, идиоты? Оооо, сколько на меня говна было вылито.
Прошло десять лет - ООН признал ядерную энергетику зеленой. Какая, *****, неожиданность.
Пройдет пять лет - с ковидом тоже самое будет. Статьи в Телеграф, а как мы умудрились страдать такой ********? Вот увидите.
Когда я пять лет назад орал - ваша ****** тупая Грета со своим сраным климатом еще даст просраться всей планете - оооо, сколько защитников несчастного ребенка было!
Теперь, ****, из-за этих ********, страдателей по слезинке слизняка, вся Европа поставлена на край уничтожения.
На Теслы, *****, они перешли.
Армию, ****, озеленили.
Мири идиотов, *****.
Извините, вырвалось.
Ваш злой Дед.
https://t.me/babchenko77/12348
16.06.2025 12:12 Відповісти
Русня добре вхопила цей тренд і спрямовує.
16.06.2025 12:26 Відповісти
Мені взагалі вся ця екологічна істерія бачиться як спосіб самоіндульгенції від скаженого споживацтва.
Бо не зважаючи на шкоду довкіллю від промисловості, всі ринки споживчих товарів та послуг ростуть, бо зростає попит.
16.06.2025 12:51 Відповісти
От які, до війни готуються вони... А ні, щоб до шашликів...
16.06.2025 12:18 Відповісти
країни НАТО бояться путлера, бо давно дали зброю для України в повному обсязі.
Що ж, сидіть і тремтіть, поки Україна бореться
16.06.2025 12:32 Відповісти
Аби ж кацапи напали на цих куколдів....але ж це тільки всього лише істерика гейропейців за спинами українців.
16.06.2025 12:33 Відповісти
"Питання не в тому, чи Росія нападе, питання в тому, коли"

Тобто, європейці прекрасно розуміють, що всі "пекельні санкнцій" куйлу до сраки і на здатність кацапів воювати ніяк не вплинуть. А всі ті балачки виключно для українців, щоб продовжували воювати.
16.06.2025 12:40 Відповісти
Дивно, а в Україні, група якихось осіб, з гончаруком+шмигалем, цим взагалі не опікувалися з 2019 року!! Акакаяразніца …. Проста пєрєстать стрєлять…. Гдєта пасєрєдінє … А гроші бюджетні, заофшорили з служками з моноШобли у ВРУ!!
ТОМУ і тікає черговий з Генпрокуратури, аж за кордон, або, як баканов, аж у Полтаву, на курси «адвокатських» від портнова!?!
16.06.2025 12:49 Відповісти
Питання тільки, чи втримають вони фронт так, щоб рашка за декілька днів, чи тижнів, не захопила ці медичні заклади. Але готуватися треба в будь якому випадку.
16.06.2025 12:50 Відповісти
 
 