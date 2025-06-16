Країни НАТО готують лікарні до роботи в умовах можливої російської агресії, - Politico

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни НАТО - зокрема Литва, Польща та Естонія - активно готують свої медичні заклади до можливих кризових ситуацій у разі агресії з боку РФ.

Про це повідомляє Politico із посиланням на представників медичної сфери країн регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Питання не в тому, чи Росія нападе, питання в тому, коли", - заявив Рагнар Вайкнеметс, заступник гендиректора Естонської ради охорони здоров’я. Він наголосив, що бойова готовність медичної системи є нагальною потребою.

У Польщі безпека медичної галузі стала одним із пріоритетів державної оборонної стратегії. Заступниця держсекретаря МОЗ Польщі Катажина Качперчик підкреслила необхідність інтеграції медичного сектору в систему оборони.

У Литві університетська лікарня Santaros Clinics у Вільнюсі споруджує підземні укриття, майданчики для вертольотів і автономні системи електро- та водопостачання. В Естонії бригади швидкої допомоги забезпечують бронежилетами, супутниковими телефонами та резервними інтернет-мережами, а лікарні обладнують генераторами.

"Ми точно знаємо, що Росія атакує цивільну інфраструктуру, тому не може бути ситуацій, коли лікарня не працює через збій електропостачання", - підкреслив Вайкнеметс.

Східноєвропейські країни також переобладнують підвали під операційні та закуповують мобільні медичні підрозділи для швидкого розгортання в разі надзвичайної ситуації. За оцінками експертів, у воєнний час потреби в інтенсивній терапії можуть зрости у 3-5 разів.

"Більшість закладів можуть працювати на 120–150% від звичайного навантаження лише 24-48 годин", - зазначив Бйорн Гульдвог із Норвезького директорату охорони здоров’я, додавши, що особливо критичними можуть стати запаси крові й кисню.

В Естонії медперсонал готують до роботи з великою кількістю поранених, серед яких можуть бути вибухові, кульові травми, опіки, ампутації, травми хребта й голови. У Литві проводять спільні навчання медиків, військових і добровольців, формують екстрені медичні команди та готують молодих лікарів до роботи в умовах війни.

Деякі медики з країн регіону також їдуть до України для практичного вивчення організації роботи медичних закладів у реальних умовах ракетних ударів, великої кількості жертв і перебоїв з електропостачанням.