Страны НАТО усиливают противоракетную оборону на востоке для противодействия российской угрозе, - Bloomberg

Страны-члены НАТО впервые обсуждают возможность объединения противоракетного щита альянса с другими средствами противоракетной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Москва уже давно выражает недовольство присутствием сил баллистической обороны НАТО, в частности, размещением ракет-перехватчиков в Польше и Румынии. Альянс отводил жалобы, указывая на ракетные угрозы дальнего радиуса действия со стороны Ирана", - напомнили в материале.

В то же время собеседники Bloomberg говорят, что сочетание противоракетной обороны с интегрированной системой НАТО будет направлено против всех угроз в будущем, среди которых и сдерживание России.

"НАТО находится в процессе усиления своей обороны перед лицом российской агрессии в течение трех лет после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Альянс, состоящий из 32 стран-членов, только что принял самые амбициозные новые цели в области вооружений со времен холодной войны", - добавили в издании.

Источники добавляют, что переговоры об интеграции могут закончиться к тому времени, когда лидеры НАТО соберутся в Гааге на саммит 24-25 июня, но обсуждение может продолжиться и после него.

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В то же время сейчас неизвестно, что будут ли эти системы рассматриваться как ответ на угрозу со стороны Ирана, или же будут полностью сфокусированы на сдерживание РФ.

"Эта инициатива является частью более широкой дискуссии о путях укрепления восточного фланга НАТО. Однако остаются сомнения относительно того, как такой шаг повлияет на мирные усилия в Украине и поддержат ли его США", - подчеркнул один из собеседников Bloomberg.

В свою очередь директор Черноморской программы вашингтонского аналитического центра Middle East Institute, базирующегося в Вашингтоне, Юлия Джоджа отметила, что баллистические системы НАТО, которые являются преимущественно американскими, "явно нуждаются в обновлении, чтобы противостоять последним угрозам, которые уже не исходят от Ирана, как это было, когда они были внедрены".

"Контекст чрезвычайно нестабилен, и это должно быть в списке дел НАТО", - предупредила она.

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