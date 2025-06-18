Польща і союзники по НАТО у період проведення російських навчань "Запад-2025" підготують відповідний план дій, - Дуда

НАТО має інтенсифікувати увагу та додатково продемонструвати свою готовність у контексті наближення анонсованих Росією військових навчань "Запад-2025".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це на засіданні Ради національної безпеки Польщі сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Так, за його словами, на саміті НАТО потрібно порушувати питання загрози з боку Росії і ця тема багаторазово з’являтиметься на порядку денному.

"Не таємниця, що загрозою, принаймні для європейської частини НАТО, є імперська політика Росії. У цьому контексті наближення анонсованих Росією навчань "Запад-2025" становить важливий пункт. Слід пам’ятати, що ці навчання востаннє відбулися чотири роки тому - восени 2021 року, і їх наслідком стала російська агресія в Україні і залишення частини російських сил в нашій частині Європи, ближче до кордонів Польщі... Тому, вважаю, що на це потрібно звернути увагу і про це треба чітко говорити нашим союзникам в НАТО, оскільки це вимагатиме інтенсифікації уваги в межах Альянсу і додаткової демонстрації готовності з боку Альянсу", - наголосив президент Польщі.

Дуда зазначив, що Польща разом із союзниками по НАТО у період проведення навчань "Запад-2025" підготує відповідний плани дій.