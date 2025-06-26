Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, що забороняла використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 413 депутатів, 15 - проти, троє утрималися.

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Сенату.

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Міністр оборони Владислав Косіняк‑Камиш назвав цей крок ключовим для безпеки регіону.

"Польща не може бути зв’язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину", - наголосив він.

Нагадаємо, відповідне рішення також ухвалили у Латвії, Естонії та Фінляндії.

ЗМІ повідомляли, що Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи.

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