Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції
Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, що забороняла використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 413 депутатів, 15 - проти, троє утрималися.
Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Сенату.
Міністр оборони Владислав Косіняк‑Камиш назвав цей крок ключовим для безпеки регіону.
"Польща не може бути зв’язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину", - наголосив він.
Нагадаємо, відповідне рішення також ухвалили у Латвії, Естонії та Фінляндії.
ЗМІ повідомляли, що Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи.
Топ коментарі
+13 Алла Новосад #194524
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Про це написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0xYR16Mtr8AV4SsgR6auGZQA9oeT1EzX1g2RZV4gawd5iNnVZQZw1NvDSySp1ceGZl?__cft__%5B0%5D=AZUVQglE-*********************************************************************************-xox-W0uTRCcv5hibttjvt3ZWUVAREIE5X6Xv3uFnpnI5WL3FpJe5Ivn_KK1BylGKv9SteVEGNFudxWIiiSg&__tn__=%2CO%2CP-R фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Уявіть собі, скільки украінських солдат би могло жити, якби на шляху Вагнера встановили 3 мільйони протипіхотних мін, які були знищені самою українською владою у 2020-му. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3419287
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.
ЖОДНЕ тут не дає відповіді на питання чому зараз, під час повновномасштабної війни Зєлємойша не виходить з цієї конвенції.
Країни Балтії, Фінляндія, Польща виходять, а він ні.
ЧОМУ?
А системно вирішувати проблему мають найдосвідчені гундоси із манією величі.
"Лісова поляна. На ній простелена скатертина. На ній стоїть бутель з горілкою і закуска. Поряд спить п"яний триголовий Змій Горинич.
Середня голова заворушилася і піднялася... Подивилася направо, наліво... Сплять!... Хапає бутля, випиває горілку, і тихо влягається спать...
Через деякий час прокидаються крайні голови. Одна другій каже:
- От, ****! Як пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!"
У нас - те саме... Мудаки проголосували за МУДАКІВ, а ригає кров"ю, ВСЯ Україна...
І чому він, найдосвідченіший рятівник України, до сих пір не організував вихід України з Оттавської конвенції, навіть зараз, коли кацапи пруть навалою, і це вже зробили немало країн Європи?
ЧОМУ зараз, під час повномасштабної війни він не виходить з Оттавської конвенції, коли це активно роблять інші країни, в яких немає війни?
І тут ви теж брешете.
При Порошенкові знищили 2 мільони, при Зеленскому 3 мільони.
Це більше, але не в рази. Цілком співставні об'єми.
ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
От тільки на відміну від тебе, пропагандистки, я не викривляв інформацію, щоб не дай Бог ні в чому не звинуватити любу рошенку, я написав: "знищення цих мін вже після початку кацапськох агресії Порошенком і Зеленським - це вже реально дурість, якщо не гірше." - тобто я ніде Зеленського не захищаю, а от ти явно захищаєш Порошенка, який робив те саме, що й Зеленський.
ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
Щодо ж Оттавської конференції - то це повтоваження Верховної Ради України. І так, у мене теж є питання, чому ми не вийши з Оттавської Конференції ані у 2014му, ані у 2019, ані у 2022му.
Це пропагандонство, брехня у цілях пропаганди, а не об'єктивна правда. Тому якщо ви займаєтесь викривленням інформації заради пропаганди - то чому ображаєтесь, коли вас називають тим, ким ви є?
Зєля відразу після того, як всівся в крісло президента, кинувся в червні 2019 розміновувати акваторію Азовського моря?
І з точки зору відповідальності - немає особливої різниці між 2 мільйонами знищених мін і 3ма мільйонами. Тобто - обоє рябоє - що Зеля, що Пєтя.
А при кому ж мінували акваторії морів, які розміновував Зєля в 2019?
При кому будували фортифікації в Луганській і Донецькій областях, які демонтовував Зєля в 2019?
Хто відроджував ракетні програми, а хто на них забив, бо "потрібні гроші на асфальт"?
2005 рік:
Україна ратифікувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.
2016 рік:
Україна розпочала процес знищення протипіхотних мін, зокрема, мін ПФМ-1.
Листопад 2016:
Урочиста церемонія знищення першого мільйона мін.
Вересень 2018:
Знищено два мільйони протипіхотних мін.
2020 рік:
Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін.
Станиця Луганська 26 червня 2019
ЗСУ розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській. При цьому блок-пост росіян був укріплений і залишився на старих позиціях.
Це було перше залишення позицій ЗСУ за наказом Зеленського під виглядом розведення військ.
У лютому 2013 року було підписано Рамкову угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С). За короткий період за кошти НАТО було знищено 332 352 мін.
"27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН."
І де тут "Ющер"?
ГанПрокурори з портновськими суддівськими, теж тікають з України!
Вірьовка міцна, може це питання в Україні, дієво виправити! Сирійці, це підтвердили, після втечі башара асада на московію!