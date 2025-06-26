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Новини Конвенція про заборону протипіхотних мін
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Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції

Вихід Оттавської конвенції. Сейм Польщі підтримав

Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, що забороняла використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 413 депутатів, 15 - проти, троє утрималися.

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Сенату.

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Міністр оборони Владислав Косіняк‑Камиш назвав цей крок ключовим для безпеки регіону.

"Польща не може бути зв’язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину", - наголосив він.

Нагадаємо, відповідне рішення також ухвалили у Латвії, Естонії та Фінляндії.

ЗМІ повідомляли, що Польща, Фінляндія та країни Балтії готові замінувати кордони з РФ і створити "залізну завісу" Європи.

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Автор: 

Польща (8663) міна (380)


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Топ коментарі
+13
Їх знищували мільйонами ще при Зєлі.
І чому він, найдосвідченіший рятівник України, до сих пір не організував вихід України з Оттавської конвенції, навіть зараз, коли кацапи пруть навалою, і це вже зробили немало країн Європи?
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26.06.2025 09:24 Відповісти
+11
"Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський та міністр оборони Андрій Таран повинні відповідати у суді за знищення у 2020 році 3 мільйонів протипіхотних мін.

Про це написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0xYR16Mtr8AV4SsgR6auGZQA9oeT1EzX1g2RZV4gawd5iNnVZQZw1NvDSySp1ceGZl?__cft__%5B0%5D=AZUVQglE-*********************************************************************************-xox-W0uTRCcv5hibttjvt3ZWUVAREIE5X6Xv3uFnpnI5WL3FpJe5Ivn_KK1BylGKv9SteVEGNFudxWIiiSg&__tn__=%2CO%2CP-R фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Уявіть собі, скільки украінських солдат би могло жити, якби на шляху Вагнера встановили 3 мільйони протипіхотних мін, які були знищені самою українською владою у 2020-му. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3419287
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26.06.2025 09:35 Відповісти
+6
Але при Зєлі це пішло взагалі ударними темпами, мін знищили в рази більше, ніж при папєрєдніках.
ЧОМУ зараз, під час повномасштабної війни він не виходить з Оттавської конвенції, коли це активно роблять інші країни, в яких немає війни?
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26.06.2025 09:41 Відповісти
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"Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський та міністр оборони Андрій Таран повинні відповідати у суді за знищення у 2020 році 3 мільйонів протипіхотних мін.

Про це написав на своїй сторінці у https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0xYR16Mtr8AV4SsgR6auGZQA9oeT1EzX1g2RZV4gawd5iNnVZQZw1NvDSySp1ceGZl?__cft__%5B0%5D=AZUVQglE-*********************************************************************************-xox-W0uTRCcv5hibttjvt3ZWUVAREIE5X6Xv3uFnpnI5WL3FpJe5Ivn_KK1BylGKv9SteVEGNFudxWIiiSg&__tn__=%2CO%2CP-R фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Уявіть собі, скільки украінських солдат би могло жити, якби на шляху Вагнера встановили 3 мільйони протипіхотних мін, які були знищені самою українською владою у 2020-му. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3419287
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26.06.2025 09:35 Відповісти
Їхзнищували і при Пороху і при Зе.
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.
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26.06.2025 09:50 Відповісти
Зєля перевершив всіх разом взятих.
ЖОДНЕ тут не дає відповіді на питання чому зараз, під час повновномасштабної війни Зєлємойша не виходить з цієї конвенції.
Країни Балтії, Фінляндія, Польща виходять, а він ні.
ЧОМУ?
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26.06.2025 09:57 Відповісти
Бо, по суті, ми, на нижньому рівні, ВЖЕ її ігноруємо... Хлопці на небезпечних ділянках, встановлюють протипіхотні "розтяжки" з гранат чи СВП, уже давно... Використовують власні засоби, а також встановлюють трофейні.
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26.06.2025 11:33 Відповісти
Знову хлопці вигрібають самі, як можуть.
А системно вирішувати проблему мають найдосвідчені гундоси із манією величі.

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26.06.2025 11:49 Відповісти
Кого вибрали - того й мають... Нагадую анекдот:
"Лісова поляна. На ній простелена скатертина. На ній стоїть бутель з горілкою і закуска. Поряд спить п"яний триголовий Змій Горинич.
Середня голова заворушилася і піднялася... Подивилася направо, наліво... Сплять!... Хапає бутля, випиває горілку, і тихо влягається спать...
Через деякий час прокидаються крайні голови. Одна другій каже:
- От, ****! Як пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!"
У нас - те саме... Мудаки проголосували за МУДАКІВ, а ригає кров"ю, ВСЯ Україна...
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26.06.2025 12:00 Відповісти
Їх знищували мільйонами ще при Зєлі.
І чому він, найдосвідченіший рятівник України, до сих пір не організував вихід України з Оттавської конвенції, навіть зараз, коли кацапи пруть навалою, і це вже зробили немало країн Європи?
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26.06.2025 09:24 Відповісти
Їх знищували при Кучмі, Ющенкові, при Януковичу, при Порошенкові і при Зеленському. Мільонами. І якщо при Кучмі і Ющенкові ніхто не вірив, що вони ************ колись, а Яник - чисто кремлівський ставленник, то знищення цих мін вже після початку кацапськох агресії Порошенком і Зеленським - це вже реально дурість, якщо не гарше.
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26.06.2025 09:38 Відповісти
Але при Зєлі це пішло взагалі ударними темпами, мін знищили в рази більше, ніж при папєрєдніках.
ЧОМУ зараз, під час повномасштабної війни він не виходить з Оттавської конвенції, коли це активно роблять інші країни, в яких немає війни?
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26.06.2025 09:41 Відповісти
"мін знищили в рази більше, ніж при папєрєдніках."

І тут ви теж брешете.
При Порошенкові знищили 2 мільони, при Зеленскому 3 мільони.
Це більше, але не в рази. Цілком співставні об'єми.
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26.06.2025 11:20 Відповісти
Ай-яй-яй, образили любого Найвеличнішого Гундоса, який почав розміновував все і вся, як тільки дорвався до влади. 😭

ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
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26.06.2025 12:00 Відповісти
О, варто було спіймати пропагандистку на відвертій брехні і почаласа стандарта тема, що когось там нібито "образили".
От тільки на відміну від тебе, пропагандистки, я не викривляв інформацію, щоб не дай Бог ні в чому не звинуватити любу рошенку, я написав: "знищення цих мін вже після початку кацапськох агресії Порошенком і Зеленським - це вже реально дурість, якщо не гірше." - тобто я ніде Зеленського не захищаю, а от ти явно захищаєш Порошенка, який робив те саме, що й Зеленський.
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26.06.2025 13:21 Відповісти
Зелена щурятня, як завжди, крутиться, як вужака на пательні.

ЧОМУ на четвертому році повномасштабної війни Гундос не виходить з Оттавської конвенції, коли це роблять інші країни?
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26.06.2025 13:30 Відповісти
Людина, яка має гідність, по-перше - не буде на стільки відверто брехати, а по-друже - коли тебе вже спіймали на брехні і маніпуляції - визнає це. Шмат жеж лайна, яким є всі пропагандисти, замість визнання факту своєї брехні - змінюватиме тему, звинувачуватиме нейтрально налаштованого опонента, якого цікавить тільки правда, у прихильності до Зелі, хоча я звинуватив ОБОХ - у тому числі і Зелю, бо на відміну від тебе я не є пропагандистом і мені не зроблять ай-яй-яй по попі, якщо я визнаю негативний факт щодо Порошенка.

Щодо ж Оттавської конференції - то це повтоваження Верховної Ради України. І так, у мене теж є питання, чому ми не вийши з Оттавської Конференції ані у 2014му, ані у 2019, ані у 2022му.
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26.06.2025 13:55 Відповісти
Почни з себе і не бреши. Не клей брехливі ярлики "пропагандистів" на людей.
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26.06.2025 15:02 Відповісти
Так я вас спіймав на брехні, ви ж мене на брехні не ловили, бо я брехні не писав - я написав по факту, як є у відкритих джерелах - при Порошенкові було знищено 2 мільйони мін, при Зеленському - 3 мільйони. А ви збрехали, що при Зеленському "мін знищили в рази більше, ніж при папєрєдніках."

Це пропагандонство, брехня у цілях пропаганди, а не об'єктивна правда. Тому якщо ви займаєтесь викривленням інформації заради пропаганди - то чому ображаєтесь, коли вас називають тим, ким ви є?
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26.06.2025 15:06 Відповісти
Зєля знищив в півтора рази більше мін?
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26.06.2025 15:47 Відповісти
Ніж Порошенко? Так. Але на +50% - це не "в рази більше". А згадку Порошенка з цього приводу вам таки по попі дадуть, вгадав?
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26.06.2025 16:17 Відповісти
Більше. Зафіксували.
Зєля відразу після того, як всівся в крісло президента, кинувся в червні 2019 розміновувати акваторію Азовського моря?
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26.06.2025 16:25 Відповісти
Нє, не "зафіксували". Бо це я від початку написав конкретні цифри - 2 мільйони і 3 мільйони. Звісно, що 3 більше, ніж 2, але не в рази!
І з точки зору відповідальності - немає особливої різниці між 2 мільйонами знищених мін і 3ма мільйонами. Тобто - обоє рябоє - що Зеля, що Пєтя.
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26.06.2025 16:59 Відповісти
Однакові? Та невже?
А при кому ж мінували акваторії морів, які розміновував Зєля в 2019?
При кому будували фортифікації в Луганській і Донецькій областях, які демонтовував Зєля в 2019?
Хто відроджував ракетні програми, а хто на них забив, бо "потрібні гроші на асфальт"?
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26.06.2025 17:53 Відповісти
У темі знищення протипіхотних мін - так, обоє винні. Я не писав ніде "однакові".
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26.06.2025 18:14 Відповісти
А хто з них загалом серйозніше ставився до загрози великої війни з росією, хто більше займався розбудовою ЗСУ, озброєнням?
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26.06.2025 18:38 Відповісти
гімно бджоли - гімно мед....
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26.06.2025 15:06 Відповісти
Це, з боку Порошенка, його попередників та наступника, була не "дурість", а "виконання державою, взятих на себе зобов"язань"... Вичисли тих парламентарів, які були у ВР, та ратифікували підписання Оттавської Конвенції, і вимагай притягнення їх до відповідальності... Без її ратифікації нічого-б не було...
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26.06.2025 11:37 Відповісти
Детальніше:

2005 рік:

Україна ратифікувала Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін.

2016 рік:

Україна розпочала процес знищення протипіхотних мін, зокрема, мін ПФМ-1.

Листопад 2016:

Урочиста церемонія знищення першого мільйона мін.

Вересень 2018:

Знищено два мільйони протипіхотних мін.

2020 рік:

Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін.
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26.06.2025 09:31 Відповісти
По ходу порох переплюнув і ющера??а зелупа поставив жирну крапку
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26.06.2025 09:34 Відповісти
А Ющенко тут до чого?
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26.06.2025 09:42 Відповісти
Я розумцію Вашу ненависть до проукраїнських президентів Ющенко і Порошенка, але найбільше мін було знищено при Зеленському. І не тільки мін, там знищили всі наші ракетні програми і наклепали сто тисяч бракованих мін тільки іншого калібру і призначення на 25 мільярдів гривень.
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26.06.2025 09:57 Відповісти
Зневага Вам і таким як Ви, які віддали крім булави монобільшість у Верховній Раді "слугам" і "ригам", а бруд виливаєте на Порошенка, у якого у Верховній Раді було менше 100 депутатів, при необхідності прийняґття законів 226. Я до цього часу не можу второпати, як пану Порошенку при наявності 73% вдалося отримати асаціацію з ЄС і безвіз з ЄС. Як вдалося створити міжнародну коаліцію і ввести санкції проти найлютішого ворога, звільнити 2\3 окупованих територій... Як можна було змусити пуйла підписати "мінські" і створити в Україні свої ракетні комплекси 6 "Нептун", "Сапсан", "Вільху" та інші, при тому як Найвєлічайший Лідор Всесвіту і інших Галактик за шість років так і не створив жодної своєї ракети при сотнях мільярдів доларів фінансування США і західних країн. А що стосується Ющенко, так в нього в Раді було декілька десятків депутатів, а та що звуть Юля, будучи з ним в коаліції, створила "ширку" з януковичем і цілими отарами "тушки" від БЮТ переходили до "партії регіонів". Але найкращий рівень економічного зростання економіки всеодно було при Ющенко. Чи думаєте, що ми забулися?
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26.06.2025 10:17 Відповісти
Ти думаєш я для зебілів написав цей текст? Цей текст написаний для нормальних людей. А зебіли, подібні тобі, сидять по шию в зеленому лайні і кидаються ним на тих кого побачать на горизонті і хто говорить правду.
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26.06.2025 10:23 Відповісти
Кричать про понос ті, які його мають.
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26.06.2025 10:28 Відповісти
А що допомагає? Ділишся досвідом? Не потребую, цим не страждаю. Продовжуй свої процедури і не відволікайся.
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26.06.2025 10:35 Відповісти
Такі да! Слава Зе!

Станиця Луганська 26 червня 2019

ЗСУ розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській. При цьому блок-пост росіян був укріплений і залишився на старих позиціях.
Це було перше залишення позицій ЗСУ за наказом Зеленського під виглядом розведення військ.
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26.06.2025 12:39 Відповісти
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26.06.2025 12:41 Відповісти
******
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26.06.2025 12:52 Відповісти
Не "мечи бісеру пере свинею"... Це кацапський наймит, під українським прапорцем...
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26.06.2025 11:39 Відповісти
Не вистачає:
У лютому 2013 року було підписано Рамкову угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С). За короткий період за кошти НАТО було знищено 332 352 мін.
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26.06.2025 09:34 Відповісти
Ще ранійше...
"27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН."
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26.06.2025 09:40 Відповісти
У січні 2012 року Верховною Радою (Парламентом) України був прийнятий Закон України про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та організацією НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSO) про демілітаризацію стрілецької зброї і легких озброєнь, звичайних *********** та протипіхотних мін типу ПФМ-1(С).
І де тут "Ющер"?
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26.06.2025 09:32 Відповісти
З 2005 Україна активно працювала над знищенням протипіхотних мін, у рамках виконання Оттавської конвенції та програми НАТО "Партнерство заради миру". За цей період було знищено значну кількість мін, зокрема, завершено утилізацію другого мільйона мін ПФМ-1 ("Пелюстка") на Павлоградському хімічному заводі. Україна мала на меті позбутися значних запасів таких мін, які залишились у спадок від Радянського Союзу.
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26.06.2025 09:37 Відповісти
«Мудрі керовніки» з урядового кварталу, усі потікали з України, перед цим,;добряче нагадивши їй, заради свого сидіння на посадах!!
ГанПрокурори з портновськими суддівськими, теж тікають з України!
Вірьовка міцна, може це питання в Україні, дієво виправити! Сирійці, це підтвердили, після втечі башара асада на московію!
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26.06.2025 09:59 Відповісти
На Павлоградському хімічному заводі знищено тисячі мін(не мільйони) і ті, які були непригодні для використання. Левову частину мін, а фактично всі міни були знищені у 2020 році під час президенства Зеленського.
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26.06.2025 10:25 Відповісти
а мы в благородство все играем... способ дешевый и оочень действенный!....
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26.06.2025 09:15 Відповісти
Грали колись. Тепер вже ні. Від початку великої війни.
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26.06.2025 09:30 Відповісти
Своєчасне рішення, після початку, у 2014 році, московської війни прутінців, проти Мирної України!
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26.06.2025 09:55 Відповісти
зате Україна у білому пальто
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26.06.2025 11:51 Відповісти
тепер поляки будуть знати хто москальська шляпа
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26.06.2025 12:36 Відповісти
Скоро тільки Україна там і залишиться. Четвертий рік повномасштабної війни, а Зельоні з заборони не виходять.
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26.06.2025 13:02 Відповісти
 
 