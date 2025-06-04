Естонія виходить з Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін
Парламент Естонії ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Після того, як Естонія ратифікувала Оттавську конвенцію понад 20 років тому, ситуація в галузі безпеки в Європі та регіоні Балтійського моря значно погіршилася, а військова загроза державам - членам НАТО зросла", - йдеться в пояснювальній записці до закону.
Вихід із Конвенції надасть Силам оборони Естонії більшу гнучкість у виборі систем озброєння та рішень, які будуть застосовуватись у разі потреби, зазначається у документі.
Інші країни Балтії, Фінляндія, Польща також виходять із конвенції
8 травня сейм Литви схвалив вихід країни з Оттавської конвенції. Це рішення у литовському парламенті пояснили суттєвим погіршенням ситуації з безпекою у регіоні.
У середині квітня закон про вихід країни з Оттавської конвенції ухвалив сейм Латвії, а пізніше його підписав президент країни Едгар Рінкевич.
Про намір вийти з Конвенції про заборону протипіхотних мін заявили також Польща та Фінляндія.
Рішення про вихід тієї чи іншої країни з Оттавської конвенції набирає чинності через шість місяців після отримання Організацією Об'єднаних Націй її заяви.
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