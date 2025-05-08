Литва виготовлятиме та закуповуватиме протипіхотні міни, - міністерка оборони Шакалієне

Литва готується виробляти та купувати протипіхотні міни.

Про це повідомила міністерка оборони Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли з Оттавської конвенції. До такого рішення пройдено непростий шлях. ... Ми готуємося до виробництва та придбання мін", - зазначила вона.

Цей крок, розповіла міністерка, Литва робить разом з іншими країнами регіону: Польщею, Латвією, Естонією та Фінляндією.

"Росія використовує все, що є в Україні, щоб вбивати невинних людей, і ми вживаємо всіх можливих і неможливих заходів, щоб стримати і, в разі необхідності, захистити наших громадян. Російські війська не перетнуть наші кордони, і їхніх брудних чобіт тут ніколи не буде", - наголосила очільниця Міноборони Литви.

Раніше повідомлялось, що Литва витратить 16 млн євро на модернізацію системи спостереження на кордоні з РФ.

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