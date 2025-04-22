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Новини Литва укріплює кордон з Росією
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Литва витратить 16 млн євро на модернізацію системи спостереження на кордоні з РФ

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

У 2025 році Литва планує оновити системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією у відповідь на нові геополітичні виклики. Вартість проєкту становить 16 млн євро.

Про це повідомляє LRT із посиланням на міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, інформує Цензор.НЕТ.

Крім модернізації спостережних систем, Литва також планує розчистити прикордонну смугу, впровадити сучасні технології, а також знайти фінансування на безпілотники й антидронові системи. Окремо розглядається питання додаткового фінансування для військової підготовки прикордонників.

"У чинній геополітичній ситуації не можна зволікати жодного дня", - наголосив Кондратович.

Як повідомляється, державний кордон Литви з Калінінградською областю Росії протяжністю 255 км охороняють Пагегяйський прикордонний підрозділ і підрозділ берегової охорони, відновлений у 2024 році.

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кордон (4769) Литва (2398) росія (65191)


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22.04.2025 16:14 Відповісти
 
 