Литва потратит 16 млн евро на модернизацию системы наблюдения на границе с РФ

В 2025 году Литва планирует обновить системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией в ответ на новые геополитические вызовы. Стоимость проекта составляет 16 млн евро.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме модернизации наблюдательных систем, Литва также планирует расчистить пограничную полосу, внедрить современные технологии, а также найти финансирование на беспилотники и антидронные системы. Отдельно рассматривается вопрос дополнительного финансирования для военной подготовки пограничников.

"В действующей геополитической ситуации нельзя медлить ни одного дня", - подчеркнул Кондратович.

Как сообщается, государственную границу Литвы с Калининградской областью России протяженностью 255 км охраняют Пагегяйское пограничное подразделение и подразделение береговой охраны, восстановленное в 2024 году.

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