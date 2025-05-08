Литва будет производить и закупать противопехотные мины, - министр обороны Шакалиене

Литва готовится производить и покупать противопехотные мины.

Об этом сообщила министр обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вышли из Оттавской конвенции. К такому решению пройден непростой путь... Мы готовимся к производству и приобретению мин", - отметила она.

Этот шаг, рассказала министр, Литва делает вместе с другими странами региона: Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией.

"Россия использует все, что есть в Украине, чтобы убивать невинных людей, и мы принимаем все возможные и невозможные меры, чтобы сдержать и, в случае необходимости, защитить наших граждан. Российские войска не пересекут наши границы, и их грязных сапог здесь никогда не будет", - подчеркнула глава Минобороны Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва потратит 16 млн евро на модернизацию системы наблюдения на границе с РФ.

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