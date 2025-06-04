Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин

Парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"После того, как Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию более 20 лет назад, ситуация в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза государствам - членам НАТО возросла", - говорится в пояснительной записке к закону.

Выход из Конвенции предоставит Силам обороны Эстонии большую гибкость в выборе систем вооружения и решений, которые будут применяться в случае необходимости, отмечается в документе.

Также читайте: Литва будет производить и закупать противопехотные мины, - министр обороны Шакалиене

Другие страны Балтии, Финляндия, Польша также выходят из конвенции

8 мая сейм Литвы одобрил выход страны из Оттавской конвенции. Это решение в литовском парламенте объяснили существенным ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

В середине апреля закон о выходе страны из Оттавской конвенции принял сейм Латвии, а позже его подписал президент страны Эдгар Ринкевич.

О намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин заявили также Польша и Финляндия.

Решение о выходе той или иной страны из Оттавской конвенции вступает в силу через шесть месяцев после получения Организацией Объединенных Наций ее заявления.