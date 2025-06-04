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Новости Конвенция о запрете противопехотных мин
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Эстония выходит из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин

естонія

Парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"После того, как Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию более 20 лет назад, ситуация в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза государствам - членам НАТО возросла", - говорится в пояснительной записке к закону.

Выход из Конвенции предоставит Силам обороны Эстонии большую гибкость в выборе систем вооружения и решений, которые будут применяться в случае необходимости, отмечается в документе.

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Другие страны Балтии, Финляндия, Польша также выходят из конвенции

8 мая сейм Литвы одобрил выход страны из Оттавской конвенции. Это решение в литовском парламенте объяснили существенным ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

В середине апреля закон о выходе страны из Оттавской конвенции принял сейм Латвии, а позже его подписал президент страны Эдгар Ринкевич.

О намерении выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин заявили также Польша и Финляндия.

Решение о выходе той или иной страны из Оттавской конвенции вступает в силу через шесть месяцев после получения Организацией Объединенных Наций ее заявления.

Автор: 

Эстония (1450) мина (308)


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Тобто, мости, дороги і все інше треба мінувати вже, а то коли там ще оон роздуплиться і візме до уваги. А от ми розмінували на раз, правда, зєля?
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04.06.2025 22:17 Ответить
заасфальтували старі і нові дороги щоб було приємно їхати окупантам.
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04.06.2025 23:31 Ответить
 
 