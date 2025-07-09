Литва и Финляндия готовятся производить противопехотные мины для собственных нужд и поставок в Украину, - Reuters

Литва и Финляндия планируют в 2025 году начать производство противопехотных мин из-за угрозы со стороны РФ. Часть продукции могут поставлять в Украину.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Страны заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких мин. После завершения шестимесячной процедуры, запуск производства станет возможным.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса сообщил, что будут заказаны десятки тысяч мин, а финансирование составит сотни миллионов евро. Национальная промышленность Литвы готова к изготовлению, в том числе и для поставок Украине.

В Финляндии также заявили о планах наладить собственное производство. Председатель оборонного комитета парламента Хейкки Аутто подчеркнул эффективность таких мин и назвал помощь Украине вопросом национальной безопасности.

Финские компании Nammo Lapua, Insta, Raikka и Forcit Explosives выразили готовность к участию в производстве. Эстония пока не планирует закупку мин, а Латвия не дала конкретного ответа.

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