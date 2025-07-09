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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Литва і Фінляндія готуються виробляти протипіхотні міни для власних потреб і постачання Україні, - Reuters

міни

Литва та Фінляндія планують у 2025 році розпочати виробництво протипіхотних мін через загрозу з боку РФ. Частину продукції можуть постачати до України.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Країни заявили про намір вийти з Оттавської конвенції, що забороняє використання таких мін. Після завершення шестимісячної процедури, запуск виробництва стане можливим.

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса повідомив, що будуть замовлені десятки тисяч мін, а фінансування складатиме сотні мільйонів євро. Національна промисловість Литви готова до виготовлення, зокрема й для поставок Україні.

У Фінляндії також заявили про плани налагодити власне виробництво. Голова оборонного комітету парламенту Хейккі Аутто підкреслив ефективність таких мін і назвав допомогу Україні питанням національної безпеки.

Фінські компанії Nammo Lapua, Insta, Raikka і Forcit Explosives висловили готовність до участі у виробництві. Естонія наразі не планує закупівлю мін, а Латвія не дала конкретної відповіді.

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Литва (2473) Фінляндія (1341) міна (384)


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