Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції

Народні депутати денонсували Оттавську конвенцію, що забороняла використання протипіхотних мін.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, Верховна Рада підтримала законопроєкт №0329. За - 299 парламентарів, 305 - за термінове підписання.

29 червня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Україна підписала Оттавську конвенцію у лютому 1999 р. в Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала її в травні 2005 р.

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Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

Про вихід із Оттавської конвенції раніше повідомляли країни Балтії, Польща та Україна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 квітня підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.

На початку червня парламент Естонії ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

Також у червні Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, що забороняла використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

29 червня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Литва та Фінляндія планують у 2025 році розпочати виробництво протипіхотних мін через загрозу з боку РФ. Частину продукції можуть постачати до України.

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